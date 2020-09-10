Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. В семи регионах больницы заполнены более, чем на 50%, - Минздрав

По состоянию на 10 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно данным Минздрава, в семи регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Ивано-Франковская (58,5%), Одесская (67,7%), Сумская (51,7%), Тернопольская (55,3%), Хмельницкая (52,8%), Черновицкая (68,8%) и Черниговская (55,6%) области.

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Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Тернопольской (273,2), Черновицкой (223,9), Ивано-Франковской (169,7), Харьковской (137,0) областях и Киеве (123,1).

Во всех областях проводится достаточное количество тестов.