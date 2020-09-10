Депутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ. ДОКУМЕНТ
Депутаты Львовского областного совета приняли обращением к президенту с призывом отменить "общие инспекции" в районе населенного пункта Шумы на Донбассе и отозвать из ТКГ Кравчука и Фокина. Если Зеленский не прислушается - могут обратиться к Верховной Раде для начала процедуры импичмента.
Фото документа опубликовал в Фейсбуке глава Львовского облсовета Александр Ганущин, информирует Цензор.НЕТ. В тексте обращения указано, что возможные "общие инспекции" с представителями агрессора на линии разграничения имеют признаки государственной измены.
"Требуем от Верховного Главнокомандующего Украины, Президента Украины Зеленского Владимира принять неотложные меры по недопущению "общих инспекций" с представителями агрессора на линии разграничения. Также настаиваем на немедленной замене участников Трехсторонней контактной группы, которые своими действиями наносят вред государственным интересам Украины и подрывают обороноспособность", - сказано в документе.
Ганущин пообещал, что если президент не услышит депутатов, они обратятся в Верховную Рады с просьбой начать процедуру импичмента главы государства.
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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Позже Офис Президента уточнил, что инспектирование ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в присутствии представителей наемников РФ имеет целью опровержение фейков и недопущения новых провокаций по срыву реального режима прекращения огня на Донбассе.
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По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.
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Мандат ОБСЄ не передбачає спільних інспекцій це, за межами їх компетенцій. Вони такого навіть пропонувати не могли.
Кацапи пробували зіграти в наперстки.
К тому же к совместному патрулированию ОБСЕ ни какого отношения не имеют...жто опять таки кравчук и фокин...
..Фіг вам а не обстеження
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ТКГ, крушение економики, отказ от МВФ, подрыв обороноспособности, узурпация внутреннего силового блока, назначение пророссийских кадров на высшие посты и т д., Не говоря о нарушенных обещаниях данных в избирательной кампании.
РЕСПЕКТ!!!