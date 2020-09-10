Депутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ. ДОКУМЕНТ

Депутаты Львовского областного совета приняли обращением к президенту с призывом отменить "общие инспекции" в районе населенного пункта Шумы на Донбассе и отозвать из ТКГ Кравчука и Фокина. Если Зеленский не прислушается - могут обратиться к Верховной Раде для начала процедуры импичмента.

Фото документа опубликовал в Фейсбуке глава Львовского облсовета Александр Ганущин, информирует Цензор.НЕТ. В тексте обращения указано, что возможные "общие инспекции" с представителями агрессора на линии разграничения имеют признаки государственной измены.

"Требуем от Верховного Главнокомандующего Украины, Президента Украины Зеленского Владимира принять неотложные меры по недопущению "общих инспекций" с представителями агрессора на линии разграничения. Также настаиваем на немедленной замене участников Трехсторонней контактной группы, которые своими действиями наносят вред государственным интересам Украины и подрывают обороноспособность", - сказано в документе.

Ганущин пообещал, что если президент не услышит депутатов, они обратятся в Верховную Рады с просьбой начать процедуру импичмента главы государства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Позже Офис Президента уточнил, что инспектирование ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в присутствии представителей наемников РФ имеет целью опровержение фейков и недопущения новых провокаций по срыву реального режима прекращения огня на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: Инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы временно отменяется, - источник в Офисе президента

По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.





