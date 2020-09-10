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Новости Агрессия России против Украины
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Депутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ. ДОКУМЕНТ

Депутаты Львовского облсовета требуют отменить

Депутаты Львовского областного совета приняли обращением к президенту с призывом отменить "общие инспекции" в районе населенного пункта Шумы на Донбассе и отозвать из ТКГ Кравчука и Фокина. Если Зеленский не прислушается - могут обратиться к Верховной Раде для начала процедуры импичмента.

Фото документа опубликовал в Фейсбуке глава Львовского облсовета Александр Ганущин, информирует Цензор.НЕТ. В тексте обращения указано, что возможные "общие инспекции" с представителями агрессора на линии разграничения имеют признаки государственной измены.

"Требуем от Верховного Главнокомандующего Украины, Президента Украины Зеленского Владимира принять неотложные меры по недопущению "общих инспекций" с представителями агрессора на линии разграничения. Также настаиваем на немедленной замене участников Трехсторонней контактной группы, которые своими действиями наносят вред государственным интересам Украины и подрывают обороноспособность", - сказано в документе.

Ганущин пообещал, что если президент не услышит депутатов, они обратятся в Верховную Рады с просьбой начать процедуру импичмента главы государства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Позже Офис Президента уточнил, что инспектирование ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в присутствии представителей наемников РФ имеет целью опровержение фейков и недопущения новых провокаций по срыву реального режима прекращения огня на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: Инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы временно отменяется, - источник в Офисе президента

По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.

Депутаты Львовского облсовета требуют отменить общие инспекции на Донбассе и заменить участников ТКГ 01
Депутаты Львовского облсовета требуют отменить общие инспекции на Донбассе и заменить участников ТКГ 02
Депутаты Львовского облсовета требуют отменить общие инспекции на Донбассе и заменить участников ТКГ 03

Автор: 

облсовет (538) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+13
Львівським депутатам респект!
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10.09.2020 14:50
+12
Порошенко так "разграбил" армию, что у Зеленского 1,5 года всё никак не получалось сдаться.
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10.09.2020 14:48
+9
Можлива відповідь від пліснявої влади...
Депутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ - Цензор.НЕТ 7865
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10.09.2020 14:48
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Порошенко так "разграбил" армию, что у Зеленского 1,5 года всё никак не получалось сдаться.
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10.09.2020 14:48 Ответить
Можлива відповідь від пліснявої влади...
Депутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ - Цензор.НЕТ 7865
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10.09.2020 14:48 Ответить
Депутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ - Цензор.НЕТ 2586
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10.09.2020 14:49 Ответить
Покинь наркоту!
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10.09.2020 15:07 Ответить
13 ВоинДепутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ - Цензор.НЕТ 3207
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10.09.2020 14:49 Ответить
Люто плюсую.
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10.09.2020 14:50 Ответить
Львівським депутатам респект!
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10.09.2020 14:50 Ответить
Теж мені спеціалісти. Що відміняти?
Мандат ОБСЄ не передбачає спільних інспекцій це, за межами їх компетенцій. Вони такого навіть пропонувати не могли.
Кацапи пробували зіграти в наперстки.
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10.09.2020 14:50 Ответить
В наперстки играют с лохами...коими в ланном случае выступили кравчук и фокин...
К тому же к совместному патрулированию ОБСЕ ни какого отношения не имеют...жто опять таки кравчук и фокин...
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10.09.2020 14:58 Ответить
Кравчук і Фокін нікчемні старі комуняки, які знають тільки совкові конторські ігри, як когось підсидіти.
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10.09.2020 15:38 Ответить
14-ть годин .! Розголос пішов .
..Фіг вам а не обстеження
..

.
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10.09.2020 14:51 Ответить
"Депутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ." - Это всё борьба с симптомами, полумеры... Надо хватать предателей и судить трибуналом. Судить быстро, не тянуть резину. Чаушеску.
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10.09.2020 14:54 Ответить
то є Львів!!!
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10.09.2020 14:58 Ответить
А шо там с мусором? Решили проблему? Или ну её нафиг?
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10.09.2020 15:02 Ответить
Ненавижу зеленского! урод конченный!
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10.09.2020 15:05 Ответить
Харьков с Полтавой поддерживают Львов.
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10.09.2020 15:08 Ответить
А на импичмент президент и его команда уже заработали.
ТКГ, крушение економики, отказ от МВФ, подрыв обороноспособности, узурпация внутреннего силового блока, назначение пророссийских кадров на высшие посты и т д., Не говоря о нарушенных обещаниях данных в избирательной кампании.
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10.09.2020 15:10 Ответить
а остальные?
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10.09.2020 15:31 Ответить
Деменциозный сходняг нуна выносить, а падлу которая подисалась под инспекцией под трибунал. В воздухе устойчивый запах жженой резины
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10.09.2020 15:39 Ответить
Львів СУПЕР!!!
РЕСПЕКТ!!!
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10.09.2020 15:44 Ответить
Це мали б вимагати всі депутати Верховної Ради!
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10.09.2020 15:52 Ответить
Как бы красиво требование не выглядело, облсоветы не могут указывать центральной власти, какую политику вести, потому что такова иерархия власти унитарного государства.
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10.09.2020 20:43 Ответить
Сейчас Степашка их с трибуны красной зоной будет пугать!Депутати Львівської облради вимагають скасувати "спільні інспекції" на Донбасі й замінити учасників ТКГ - Цензор.НЕТ 9751
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10.09.2020 23:55 Ответить
С удовольствием поддержу такую инициативу. Дебилы-малороссы, сами сунутся в стойло к хану московскому.
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11.09.2020 01:21 Ответить
100%
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11.09.2020 02:01 Ответить
 
 