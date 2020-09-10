Инспектирования в районе Шумов сегодня не будет, оккупанты выдвигают новые противоречащие друг другу требования, - Минобороны

То, что Украина согласилась показать реальные факты в районе нас. п. Шумы, вызвало у оккупантов шок и хаотическое метание. Они выдвигают все новые противоречащие друг другу требования. Сегодня инспекцию провести невозможно.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина, как исключение, разово и чисто технически согласилась на инспектирование в районе Шумов. Формат этой миссии требует отсутствия каких-либо попыток пропиариться: проверку должен провести представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения. Форма - в гражданском, состав участников - без одиозных представителей незаконных вооруженных формирований, характер события - без пиара. Украина обратилась также с требованием зеркально проверить и районы, где мониторинговая миссия действительно фиксировала нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований", - пояснили в Минобороны.

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Позиция нашего государства вызвала у оккупантов "эмоциональный шок", сказано в сообщении. "Готовность Украины обсуждать на указанной основе формат инспекции, а также отсутствие прописанных условий инспектирования получили в ответ от другой стороны - хаотичное метание", - утверждают в министерстве.

После этого оккупанты начали выдвигать множество новых требований и претензий, которые противоречат друг другу и нарушают достигнутые в рамках ТКГ договоренности, предлагать совсем другие точки для инспектирования, и так далее.

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"Учитывая все это - фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО придерживаться достигнутых договоренностей и работать на основе здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения - констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области не может быть проведена сегодня", - сообщили в Минобороны.

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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Позже Офис Президента уточнил, что инспектирование ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в присутствии представителей наемников РФ имеет целью опровержение фейков и недопущения новых провокаций по срыву реального режима прекращения огня на Донбассе.

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По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.