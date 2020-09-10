Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, в 14:15, открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе населенного пункта Шумы, Донецкая область.

Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Вместе с тем, Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки. Однако, благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.