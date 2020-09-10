Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС
Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, в 14:15, открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе населенного пункта Шумы, Донецкая область.
Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ", - говорится в сообщении.
"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Вместе с тем, Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки. Однако, благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.
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время придет.
А отвечать Зеленский будет перед судом.
может кто то расскажет зеле про это "недоразумение" .
такова прививка народу от "хороших парней"
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Arseniy Yatsenyuk
@Yatsenyuk_AP
·https://twitter.com/Yatsenyuk_AP/status/1304029115272527873 52 мин
Так зване спільне інспектування позицій українських збройних сил російськими окупантами - це не шлях до миру, це приниження України, приниження пам'яті наших захисників, які віддали своє життя у війні за нашу свободу.
Влада має схаменутися.
Не випробовуйте терпіння народу
И только блеяние баранов!
Вы не путайте хотелки капитулянтов ******** с Украиной
Украина хочет мира , но не путем капитуляции и чужого нам не надо , но и своего не отдадим
жаль! жаль что в первом ряду встречающих инспекторов не пошли факин и сивошка...с кравчучкой ... чтобы на собственных памперсах ощутить тишину всеобъемлющего перемирия ....
Кацап - это враг и с ним нужно говорить только на понятном для этих мразей языке "силы".
Министр обороны, малорос А. Таран, Зам. секретаря РНБОУ ватник А. Демченко в сговоре с уже раскрытым вражеским агентом А. Ермаком во время войны с врагом (кацапстаном/москальщиной) принимают беспрецедентное решение сократить численность вооруженных сил Украины!
Все подписали кроме начальника Генерального Штаба Украины генерала Р. Хомчака! Понимая, что это явное предательство и госизмена, Хомчак срочно "слег на больничку").
Хотят сократить численность сухопутных войск на 60 тис., ВВС на 20 тыс., ВМС на 2,5 тыс.
Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков