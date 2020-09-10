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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС

Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, в 14:15, открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе населенного пункта Шумы, Донецкая область.

Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Вместе с тем, Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки. Однако, благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.

Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС 01

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обстрел (27114) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+40
Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 6467
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10.09.2020 15:48
+31
Это считается срывом перемирия, или снова - хаотично и несистемно?
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10.09.2020 15:48
+31
Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 8171
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10.09.2020 15:50
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ну и?
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10.09.2020 15:47 Ответить
низзя стрелять, а то испортятся все показатели про "мир" на даунбассе
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10.09.2020 15:53 Ответить
СРАТЬ хотели сепары на голову ЗЕЛЕНОГО НЕДОМЕРКА
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10.09.2020 16:55 Ответить
Відповіді не було. Всі встигли сховатися, одягнути памперси і накритися старими ковдрами.
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10.09.2020 16:42 Ответить
Очень жаль что там небыло наших представителей ТГК
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10.09.2020 16:54 Ответить
в принципі з цим ідіотом все зрозуміло, але одне цікавить - хто такі "мєрСкіє дєгєнєрати"??? якого мера поплічники або виборці?
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10.09.2020 17:21 Ответить
Держитесь ребята я зебилов всей семьей 25 октября проинспектурую!
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10.09.2020 15:47 Ответить
Это грубо по кацапски неуемное прикрытие бубочки и ермака только подтвердило что страной правят АГЕНТЫ ПУТИНА....
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10.09.2020 15:51 Ответить
"Никогда такого не было.... И вот опять"(с)
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10.09.2020 15:47 Ответить
Поклонник диктаторов?)
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10.09.2020 17:26 Ответить
Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 6467
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10.09.2020 15:48 Ответить
Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 4537
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10.09.2020 16:02 Ответить
Ооо, еще и кац))) Козломордый, русские к Киевской Руси, имеют ровно такое же отношение, как и румыны(români) к Риму(Roma)))
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10.09.2020 17:30 Ответить
Это считается срывом перемирия, или снова - хаотично и несистемно?
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10.09.2020 15:48 Ответить
Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 8171
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10.09.2020 15:50 Ответить
И почему у любого каца, любой разговор сводится к "КОМУ З А Д ПОДСТАВИТЬ, кому в з а д вставить У КОГО ОТ СО СА ТЬ"?)))
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10.09.2020 17:33 Ответить
Звичайно хаотично. Бо там Зелі і його дітей немає, там є тільки його мрія - надурити українців.
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10.09.2020 16:04 Ответить
А что ответки как всегда не будет?Терпилы.
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10.09.2020 15:49 Ответить
кто терпили?
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10.09.2020 15:52 Ответить
не терпим, а ждем.
время придет.
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10.09.2020 16:22 Ответить
На зеленое шобло ссут даже те, перед кем они лабызают. Пере кадыровым не забудьте извинится за сегоднешний обстрел, нелохи...
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10.09.2020 15:50 Ответить
Конец кровавому "перемирию" Зеленского.
А отвечать Зеленский будет перед судом.
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10.09.2020 15:52 Ответить
Млять, как репортаж с соревнований по мазохизму.. Послать урода Зеленского нах и так шоб ответка прилетела к сепарам с коеффициентом 10.
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10.09.2020 15:52 Ответить
А завтра снова инспектировать кто пойдет ? С нашей стороны
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10.09.2020 15:54 Ответить
К вечеру зеленый штаб ООС напишет, что еще один день на фронте соблюдалась "тишина".
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10.09.2020 15:54 Ответить
обиделись.... и начали стрелять
может кто то расскажет зеле про это "недоразумение" .
такова прививка народу от "хороших парней"
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10.09.2020 15:55 Ответить
А ніхрена! Не буде ніякої прививки. Зебілізм невиліковний.
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10.09.2020 15:58 Ответить
Закінчував би ти з наркотою, он як тебе бідолагу. Чи може то в тебе вроджене? А вроджений кацапізм не лікується. Взагалі. З тим і здохнеш.
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10.09.2020 17:43 Ответить
Ви не спішіть робити висновки. Під вечір ******* розповість, що то стріляв "лівий сектор", чи "центральний сектор", а можливо і візітку "правого сектору" знайдуть.
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10.09.2020 16:06 Ответить
Ща в ОП скажут что то вовсе и не обстрел был а Москвич проезжал и свечи затроили
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10.09.2020 15:56 Ответить
животные
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10.09.2020 15:56 Ответить
Прицельно? Или не системно? Провокационно стреляли или нет? так и не понял ничего...
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10.09.2020 15:56 Ответить
Это на века и ни закончится никогда, а жаль.
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10.09.2020 15:58 Ответить
А вы надеялись? Серьезно? Для чего раша это все затеяла?
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10.09.2020 16:31 Ответить
зеЛеного чмыря в окопы!
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10.09.2020 15:59 Ответить
тю, а вони шо, не побачили бажання миру в очах *****?
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10.09.2020 16:02 Ответить
Як це обстріл був прицільним? Ви брешете, ми знаємо, що обстріл був не прицільним і вівся в сторону расейської підерації. Не зривайте дурних дум найсвітлішого.
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10.09.2020 16:02 Ответить
https://twitter.com/Yatsenyuk_AP
https://twitter.com/Yatsenyuk_AP

Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3732 Arseniy Yatsenyuk

@Yatsenyuk_AP

·https://twitter.com/Yatsenyuk_AP/status/1304029115272527873 52 мин

Так зване спільне інспектування позицій українських збройних сил російськими окупантами - це не шлях до миру, це приниження України, приниження пам'яті наших захисників, які віддали своє життя у війні за нашу свободу.
Влада має схаменутися.
Не випробовуйте терпіння народу
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10.09.2020 16:02 Ответить
Лысому уже никто морковку погрызть не даст. Пусть жилой зелёной довольствуется - на которую он вместе с собаковым Украину променял
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10.09.2020 16:09 Ответить
Стреляли так себе, незлобно, а может даже холостыми.Скорее всего фейерверк был, сегодня ж праздник - день Большого андронного коллайдера.
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10.09.2020 16:05 Ответить
Уверен, что сам дерьмак попросил об этом своих братишек-повстанцев, чтобы немного приглушить в инфополе выдвинутые ему подозрения
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10.09.2020 16:08 Ответить
А в ответ тишина!
И только блеяние баранов!
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10.09.2020 16:08 Ответить
Отмазки лепят. Украинская разведка возле стрелка сепаров стояла. Какая же лапша.
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10.09.2020 16:09 Ответить
ваня, сядь на бутылку и больше не слезай без разрешения
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10.09.2020 16:19 Ответить
Этот обстрел - не обстрел, а провокация. И да. Надо провести экскурсию для врага по позициям ВСУ, чтобы точнее стреляли при очередной "провокации". Правда отлично придумано, зебилы?
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10.09.2020 16:10 Ответить
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10.09.2020 16:16 Ответить
Хомчак написал заявление на увольнение, но его еле уговорили уйти на больничный. Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского.
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10.09.2020 16:17 Ответить
Дякую! Дуже дякую!
Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 5130
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10.09.2020 16:21 Ответить
Все выше сказанное , правда , но в первую очередь это- Измена Государству и в этом виновен весь ОПУ в том числе и пРЕЗИДЕНТ и должны быть отсранены от занемаемых должностей (законным способом)
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10.09.2020 16:21 Ответить
Можно и незаконным))) У любой стены... Или при попытке к бегству, по середине Днепра)))
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10.09.2020 16:34 Ответить
Начали операцию прикрытия своего агента из-за резкого осуждения народом Украины этого действа?....
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10.09.2020 16:23 Ответить
Вместе с тем, Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки.Источник: https://censor.net/ru/n3218605
Вы не путайте хотелки капитулянтов ******** с Украиной
Украина хочет мира , но не путем капитуляции и чужого нам не надо , но и своего не отдадим
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10.09.2020 16:30 Ответить
Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 7015
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10.09.2020 16:34 Ответить
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10.09.2020 16:37 Ответить
Что бы их арестовать, должна смениться власть. А это непросто.
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10.09.2020 17:47 Ответить
ой как неожиданно...
жаль! жаль что в первом ряду встречающих инспекторов не пошли факин и сивошка...с кравчучкой ... чтобы на собственных памперсах ощутить тишину всеобъемлющего перемирия ....
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10.09.2020 16:36 Ответить
Хочеш миру , готуйся до війни !
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10.09.2020 16:39 Ответить
Давно все зеленым имбицилам пора понять одну вещь - россия (кацапстан/параша) всегда была нашим исконным врагом. За всю историю Украины моксели/мокшане/кацапы никогда ничего хорошего просто так для нас сделали, никогда ничего хорошего от них для нас не было, хотя все время они называли нас "братскими народами".
Кацап - это враг и с ним нужно говорить только на понятном для этих мразей языке "силы".
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10.09.2020 17:13 Ответить
Внимание! Агентура врага планирует нанести удар по нашей армии!

Министр обороны, малорос А. Таран, Зам. секретаря РНБОУ ватник А. Демченко в сговоре с уже раскрытым вражеским агентом А. Ермаком во время войны с врагом (кацапстаном/москальщиной) принимают беспрецедентное решение сократить численность вооруженных сил Украины!
Все подписали кроме начальника Генерального Штаба Украины генерала Р. Хомчака! Понимая, что это явное предательство и госизмена, Хомчак срочно "слег на больничку").
Хотят сократить численность сухопутных войск на 60 тис., ВВС на 20 тыс., ВМС на 2,5 тыс.
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10.09.2020 17:46 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3268925.html Ха, ЗЕлупень поганая "включила заднюю"!

Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков
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10.09.2020 18:21 Ответить
не попали, значит мир в их глазах. особый статус им
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10.09.2020 21:26 Ответить
 
 