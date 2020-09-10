Послу Украины в Беларуси Кизиму устроили досмотр вопреки дипломатической практике: "Я за 27 лет работы ни разу не сталкивался с таким отношением"
Послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму при возвращении в эту страну устроили досмотр вопреки дипломатической практике. По его мнению, это стало результатом утраты доверия между Украиной и Беларусью.
Об этом он заявил в интервью hromadske.ua, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, последние обвинения руководства Беларуси в адрес Украины не способствуют установлению доверия между государствами.
"Вот последний пример. Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте из Украины, меня досматривали. Смотрели мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике. Заставили открыть автомобиль, показать, что лежит в багажнике. Я за 27 лет работы ни разу не сталкивался с таким отношением к послу Украины", - отметил он.
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В Білорусі при владі банда.
Тому це гоп-стоп міжнародного рівня.
Або взагалі, видадуть в ОРДЛО на подвал.
Там союзна Республіка.
Ратифікація від 21.03.1964, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199a-06 199a-06
Статья 36
1. Государство пребывания в соответствии с принятыми им
законами и правилами, разрешает ввозить и освобождает от всех
таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, за
исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного рода
услуги:
а) предметы, предназначенные для официального пользования
представительства;
b) предметы, предназначенные для личного пользования
дипломатического агента или членов его семьи, живущих вместе с
ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения.
2. Личный багаж дипломатического агента освобождается от
досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он
содержит предметы, на которые не распространяются изъятия,
упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, или предметы, ввоз или
вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными
правилами государства пребывания. Такой досмотр должен
производиться только в присутствии дипломатического агента или его
уполномоченного представителя.
Нужно было развернуться и поехать назад!
Зеленский оскорбил Украину, назвав ее страной-проституткой!
Но после всех происшедших событий, как можно назвать Зеленского?
це приниження тебе як представника України
Отака в нас пластилінова дипломатія що не здатна гідно відстоювати державу
м диктаторам