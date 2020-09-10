Послу Украины в Беларуси Кизиму устроили досмотр вопреки дипломатической практике: "Я за 27 лет работы ни разу не сталкивался с таким отношением"

Послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму при возвращении в эту страну устроили досмотр вопреки дипломатической практике. По его мнению, это стало результатом утраты доверия между Украиной и Беларусью.

Об этом он заявил в интервью hromadske.ua, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, последние обвинения руководства Беларуси в адрес Украины не способствуют установлению доверия между государствами.

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"Вот последний пример. Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте из Украины, меня досматривали. Смотрели мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике. Заставили открыть автомобиль, показать, что лежит в багажнике. Я за 27 лет работы ни разу не сталкивался с таким отношением к послу Украины", - отметил он.