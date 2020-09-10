Ситуация с НАБУ может повлечь сомнения в конституционности других госороганов, - Малюська

Ситуация вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины может повлечь сомнения в конституционности ещё целого ряда органов в государстве.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выступая в четверг в Конституционном суде Украины в ходе открытого слушания дела по конституционности отдельных положений закона о НАБУ, министр юстиции отметил: "Мы не видим никаких оснований для признания неконституционным положения... где даётся определение, что такое НАБУ. Термин "государственный правоохранительный орган" используется в ст. 17 Конституции".

По его словам, Минюст не давал экспертной оценки на то время законопроекту о НАБУ, поскольку он не был представлен Кабинетом Министров.

"Свидетельством независимости этого органа (НАБУ) является и большое количество представлений в КС, и законодательных инициатив", - отметил Малюська.

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Глава Минюста считает, что рассмотрение дела о конституционности положений закона о НАБУ может повлечь последствия в виде сомнений в конституционности других госороганов. "Этот вопрос намного шире. Есть ещё целый ряд других органов, по которым у президента есть кадровые полномочия. Потенциально, возможно, по ним будет необходимо сделать пересмотр нормативной базы, чтобы привести в соответствие с заключением КС. Если мы возьмём все кадровое полномочия президента, не предусмотренные Конституцией Украины", - отметил министр.

"НАБУ и создание НАБУ создало наименьший удар или расбаланс среди ветвей власти в сравнении с любыми другими кадровыми полномочиями президента. НАБУ - это как раз идеальный образец создания независимого органа", - подытожил Малюська.

Представитель президента в КС Федор Вениславский сообщил, что в ближайшие дни Конституционный суд получит официальную позицию президента о конституционности закона о НАБУ. "Я общался перед заседанием КС с президентом, и его позиция однозначна и неизменная: НАБУ должно быть максимально независимым и объективно выполнять свои функции", - подчеркнул он.

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При этом Вениславский добавил, что КС, принимая решение, должен учитывать, что это решение "должно обеспечивать интитуциональную и юридическую независимость этого важного органа в системе борьбы с коррупцией в сфере нацбезопасности".

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.