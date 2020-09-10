Прокуроры подготовили 26 подозрений, которые должны были вручить "вагнеровцам" по прибытии в Украину, - Луценко
Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что накануне прибытия "вагнеровцев" в Украину, прокурорами были подготовлены для них 26 подозрений.
Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В ночь на начало вероятной операции следователи СБУ и прокуроры ГПУ подготовили на всем 26-ти сообщение о подозрении. И это не просто проект, они подписаны. Это готовые документы подозрения, которые должны были бы вручить террористам живым, или не живым, в момент их пребывания на украинской территории. Дата вручения подозрения - не более суток. Поэтому 29-го в ночь написано, а 30-го она должна была быть в их руках", - сказал Луценко.
По его словам, подозрения были подготовлены на основании документов, полученных в рамках расследования ГУР и СБУ.
Эти документы, по словам Луценко, есть в его распоряжении.
"В террористических, военных преступлениях примерно 15 статей. У каждого из фигурантов текст разный, что свидетельствует о высокой квалификации и следователей СБУ, и прокуроров ГПУ, которые готовили в срочном порядке эти подозрения", - сказал он.
"Власть и их подпеватели на телеэфирах нам цинично врут, причем врут на самом высоком уровне о том, что не было никакой спецоперации украинских спецслужб по "вагнероцам". Эти документы неопровержимо доказывают, что это была операция украинских спецслужб", - добавил Луценко.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
она во всё виновата
Просто вы не в курсе !
"Власть и их подпеватели на телеэфирах нам цинично врут, причем врут на самом высоком уровне о том, что не было никакой спецоперации украинских спецслужб по "вагнероцам". Эти документы неопровержимо доказывают, что это была операция украинских спецслужб", - добавил Луценко.Источник: https://censor.net/ru/n3218617»
но я не вижу ответ на мой вопрос
Сам же Єрмак колись написав, що піде тільки разом із Зеленським
каденция зели не вечна, пусть нарабатывают на обоснованный срок
особенно этот поц - ермак. дыма без огня не бывает
Значить, Луценко і Турчинов все говорять вірно