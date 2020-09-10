Прокуроры подготовили 26 подозрений, которые должны были вручить "вагнеровцам" по прибытии в Украину, - Луценко

Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что накануне прибытия "вагнеровцев" в Украину, прокурорами были подготовлены для них 26 подозрений.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В ночь на начало вероятной операции следователи СБУ и прокуроры ГПУ подготовили на всем 26-ти сообщение о подозрении. И это не просто проект, они подписаны. Это готовые документы подозрения, которые должны были бы вручить террористам живым, или не живым, в момент их пребывания на украинской территории. Дата вручения подозрения - не более суток. Поэтому 29-го в ночь написано, а 30-го она должна была быть в их руках", - сказал Луценко.

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По его словам, подозрения были подготовлены на основании документов, полученных в рамках расследования ГУР и СБУ.

Эти документы, по словам Луценко, есть в его распоряжении.

"В террористических, военных преступлениях примерно 15 статей. У каждого из фигурантов текст разный, что свидетельствует о высокой квалификации и следователей СБУ, и прокуроров ГПУ, которые готовили в срочном порядке эти подозрения", - сказал он.

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"Власть и их подпеватели на телеэфирах нам цинично врут, причем врут на самом высоком уровне о том, что не было никакой спецоперации украинских спецслужб по "вагнероцам". Эти документы неопровержимо доказывают, что это была операция украинских спецслужб", - добавил Луценко.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.