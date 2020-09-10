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Новости Агрессия России против Украины
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Прокуроры подготовили 26 подозрений, которые должны были вручить "вагнеровцам" по прибытии в Украину, - Луценко

Прокуроры подготовили 26 подозрений, которые должны были вручить

Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что накануне прибытия "вагнеровцев" в Украину, прокурорами были подготовлены для них 26 подозрений.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В ночь на начало вероятной операции следователи СБУ и прокуроры ГПУ подготовили на всем 26-ти сообщение о подозрении. И это не просто проект, они подписаны. Это готовые документы подозрения, которые должны были бы вручить террористам живым, или не живым, в момент их пребывания на украинской территории. Дата вручения подозрения - не более суток. Поэтому 29-го в ночь написано, а 30-го она должна была быть в их руках", - сказал Луценко.

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По его словам, подозрения были подготовлены на основании документов, полученных в рамках расследования ГУР и СБУ.

Эти документы, по словам Луценко, есть в его распоряжении.

"В террористических, военных преступлениях примерно 15 статей. У каждого из фигурантов текст разный, что свидетельствует о высокой квалификации и следователей СБУ, и прокуроров ГПУ, которые готовили в срочном порядке эти подозрения", - сказал он.

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"Власть и их подпеватели на телеэфирах нам цинично врут, причем врут на самом высоком уровне о том, что не было никакой спецоперации украинских спецслужб по "вагнероцам". Эти документы неопровержимо доказывают, что это была операция украинских спецслужб", - добавил Луценко.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Луценко Юрий (7719) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+19
Теперь эту тему нужно довести до конца, и все должны получить за гос измену. А то, Керченский проход, назначение Семочко, томос... Ребята, вы крупно ЗЕобосрамшись, и выкрутится не удастся, вопрос времени...
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10.09.2020 16:44
+16
Ого кацапья и подкацапников повылазило, Скабеева с Жоповым отдыхают, брысь лапотное...
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10.09.2020 16:46
+5
Тебя из спама плохо слышно, скачи ягель жрать...
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10.09.2020 16:51
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Ого кацапья и подкацапников повылазило, Скабеева с Жоповым отдыхают, брысь лапотное...
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10.09.2020 16:46 Ответить
Тебя из спама плохо слышно, скачи ягель жрать...
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10.09.2020 16:51 Ответить
С темы не сползай тунгус...
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10.09.2020 16:56 Ответить
...Офицеры СБУ готовы свидетельствовать по делу "вагнеровцев" перед парламентской ВСК, - Турчинов...
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10.09.2020 17:00 Ответить
он в Киеве на прессконференции, кацапдрило, ты, вонючее)
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10.09.2020 16:51 Ответить
думаю, что всю инфу слила уборщица ОП
она во всё виновата
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10.09.2020 16:45 Ответить
Всю инфу слил кремлевский упырь!
Просто вы не в курсе !
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10.09.2020 16:48 Ответить
Ану проартикулюй цей текст, як треба:



"Власть и их подпеватели на телеэфирах нам цинично врут, причем врут на самом высоком уровне о том, что не было никакой спецоперации украинских спецслужб по "вагнероцам". Эти документы неопровержимо доказывают, что это была операция украинских спецслужб", - добавил Луценко.Источник: https://censor.net/ru/n3218617»
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10.09.2020 16:47 Ответить
Паша, ты сынок того НКВДшного убийцы, или внучек, и гордишься этим?
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10.09.2020 16:49 Ответить
Даун, ты хоть знаешь кто такой Судоплатов? Это такое чмо, типа тебя.
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10.09.2020 16:52 Ответить
Хотів би таку долю, як у нього?
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10.09.2020 17:49 Ответить
Этот мудачек решил показать что он читать умеет и про Судоплатова читал!
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10.09.2020 17:00 Ответить
Кацапы, не палите бубочку, ваша тупость очевидна...
Прокуроры подготовили 26 подозрений, которые должны были вручить "вагнеровцам" по прибытии в Украину, - Луценко - Цензор.НЕТ 8358
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10.09.2020 16:50 Ответить
Это у вас в тунгусии за все чмо кремлевское отвечает, ты страны попутал алень...
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10.09.2020 16:58 Ответить
Никак, им хоть ссы в глаза - скажут божья роса
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10.09.2020 17:00 Ответить
кто-то может объяснить, а как именно эти подозрения должны были быть им вручены?
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10.09.2020 16:43 Ответить
порохоботы, то что для вас кнопка СПАМ святое, я знаю...
но я не вижу ответ на мой вопрос
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10.09.2020 16:52 Ответить
Так же как и ГРУ-шникам, коих потом обменяли на Гадю. Но это слишком сложно для дебилов. По этому смысла нет, что-то объяснять. Просто чистим пространство от слабоумного бреда.
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10.09.2020 22:02 Ответить
А-ну, поведай мне, как бы это произошло бы
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10.09.2020 22:06 Ответить
Ты реально дебил?
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10.09.2020 22:52 Ответить
Теперь эту тему нужно довести до конца, и все должны получить за гос измену. А то, Керченский проход, назначение Семочко, томос... Ребята, вы крупно ЗЕобосрамшись, и выкрутится не удастся, вопрос времени...
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10.09.2020 16:44 Ответить
А тобі це пече?
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10.09.2020 16:47 Ответить
ну чтож, жто хорошгий шанс свалить ермака и подумньшить рейтин зели.
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10.09.2020 16:50 Ответить
А там чего то осталось уменьшать?
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10.09.2020 16:55 Ответить
Хто ж його вплитиме? Суди і ДБР ручні, а добровільно він у відставку не піде.
Сам же Єрмак колись написав, що піде тільки разом із Зеленським
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10.09.2020 18:22 Ответить
это шанс для команды порошенко повозить их мордой об стол
каденция зели не вечна, пусть нарабатывают на обоснованный срок
особенно этот поц - ермак. дыма без огня не бывает
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10.09.2020 19:18 Ответить
Маразм крепчает
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10.09.2020 16:58 Ответить
Так чому ж відважні прокурори з гідністю не вручили їх тоді, коли вони перебували на українській території?
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10.09.2020 17:15 Ответить
Картавый давай про Тумгоева лучше расскажи😷
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10.09.2020 17:19 Ответить
"эксперт" Арестович зашкварился отмазывая зеленых дебилов от слива вагнеровцев, - запомним это супер-героя.
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10.09.2020 17:39 Ответить
Ого, скільки вати сьогодні в цій темі забанили!
Значить, Луценко і Турчинов все говорять вірно
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10.09.2020 18:20 Ответить
Агония ЗеОПЗЖешноПетуШариевских солитеров вызывает лишь гомерический смех.
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10.09.2020 18:34 Ответить
Зрадників, ворогів українського народу - на шибеницю!
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10.09.2020 18:24 Ответить
Комменты прочистили и порохоботы остались разговаривать сами с собой))
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10.09.2020 20:29 Ответить
дада. мы помним. баржи-миномёты-купол-рады-гидроциклы и т.д.
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10.09.2020 22:54 Ответить
Спецоперация о которой знали все гос структуры? Калтавый, ты шо на приколе?
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11.09.2020 08:37 Ответить
после такой зрады, зеленский должен подать в отставку и предстать перед судом вместе с ермаком
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11.09.2020 09:28 Ответить
 
 