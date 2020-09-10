В Кремле обеспокоены возможным возвращением Саакашвили в Грузию: "Будет иметь отрицательные последствия"
Возращение Михеила Саакашвили на политическую арену Грузии может иметь только отрицательные последствия, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Российскую газету.
По словам представителя Кремля, Саакашвили не принес никому ни успехов, ни удачи. "Ну и в целом, конечно, не показал, что появление где-то на политической арене какой-то страны Саакашвили может иметь какие-то положительные последствия. Скорее только отрицательные", - заявил Песков.
При этом, по мнению пресс-секретаря Путина, такое возвращение вряд ли сможет причинить вред России.
"Что касается какой-то конфронтации с Россией, то вы знаете, что наши отношения с Грузией по сути отсутствуют. Это как раз те самые негативные последствия авантюристических действий Саакашвили, когда он был президентом Грузии. Эти последствия народы двух стран ощущают до сих пор ", - отметил Песков.
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кацапы не любят Мишу. соя не любит Мишу. зелень не любит Мишу. Совпадение? Не думаю😷
Миша - это индикатор негодяев, по нему можно ориентироваться кого надо сажать.
Там где раша , там горе , разруха , грабежи и убийства !
Так было и сто лет назад , и двесте и триста лет назад !
Carthagoрасея delenda est!