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В Кремле обеспокоены возможным возвращением Саакашвили в Грузию: "Будет иметь отрицательные последствия"

В Кремле обеспокоены возможным возвращением Саакашвили в Грузию:

Возращение Михеила Саакашвили на политическую арену Грузии может иметь только отрицательные последствия, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Российскую газету.

По словам представителя Кремля, Саакашвили не принес никому ни успехов, ни удачи. "Ну и в целом, конечно, не показал, что появление где-то на политической арене какой-то страны Саакашвили может иметь какие-то положительные последствия. Скорее только отрицательные", - заявил Песков.

При этом, по мнению пресс-секретаря Путина, такое возвращение вряд ли сможет причинить вред России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был"

"Что касается какой-то конфронтации с Россией, то вы знаете, что наши отношения с Грузией по сути отсутствуют. Это как раз те самые негативные последствия авантюристических действий Саакашвили, когда он был президентом Грузии. Эти последствия народы двух стран ощущают до сих пор ", - отметил Песков.

Читайте также: Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период

Автор: 

Грузия (4499) Песков Дмитрий (1866) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+14
Опять кацапские свиньи лезут в чужой огород. Оставьте Грузию грузинам. Разборки с Карлсоном это их внутреннее дело
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10.09.2020 16:55
+11
Скорее где морда Пескова с его боссом там негатив.
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10.09.2020 16:47
+6
Дед Саакашвили Николоз Церетели был агентом НКВД еще при Лаврентии Берия ,дядя Саакашвили, генерал КГБ СССР Тимур Аласания....,ну и семейка...
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10.09.2020 16:57
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Скорее где морда Пескова с его боссом там негатив.
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10.09.2020 16:47 Ответить
Все так : он ещё Украину не до конца развалил...
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10.09.2020 16:47 Ответить
как говорил один мой товарищ, покойный, - я слишком много знал (с)
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10.09.2020 16:48 Ответить
Суд Грузии дал Михо срок 6 лет в июне 2018 года,и он еще не окончен...
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10.09.2020 16:51 Ответить
Так срок начинает считаться с момента посадки. Или нет? А то так заочно все бы свои срока отсиживали
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10.09.2020 17:21 Ответить
Главный "враг" *****!
В Кремле обеспокоены возможным возвращением Саакашвили в Грузию: "Будет иметь отрицательные последствия" - Цензор.НЕТ 2203
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10.09.2020 16:52 Ответить
Опять кацапские свиньи лезут в чужой огород. Оставьте Грузию грузинам. Разборки с Карлсоном это их внутреннее дело
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10.09.2020 16:55 Ответить
Давай Михо ! я слышал что в Грузии тоже есть крыши! и не только двухскатные но и плоские ...как твоё лицо)
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10.09.2020 16:55 Ответить
Дед Саакашвили Николоз Церетели был агентом НКВД еще при Лаврентии Берия ,дядя Саакашвили, генерал КГБ СССР Тимур Аласания....,ну и семейка...
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10.09.2020 16:57 Ответить
чё, правда?
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10.09.2020 17:04 Ответить
Про дядю точно правда. Михо помню еще хвалился как его хорошо воспитывал дядя...
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10.09.2020 17:45 Ответить
Тю! А нам какаяразница?! Беріть ото, і нє умнічайтє!
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10.09.2020 16:59 Ответить
Михо вернет Абхазию и Ю.Осетию...зуб даю....20 % территоррии Грузии украдены Крысами Кремля...
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10.09.2020 17:06 Ответить
О как😮
кацапы не любят Мишу. соя не любит Мишу. зелень не любит Мишу. Совпадение? Не думаю😷
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10.09.2020 17:13 Ответить
Только Богуцкая любит Мишу. Богуцкою в ***********!
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10.09.2020 17:23 Ответить
Не знаю кто есть багуцская. Знаю кто тесть Миша. Миша это тот чел, что на стрелке у пеци, авакяна чертом назвал, когда пеця язык в попу засунул.😝
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10.09.2020 17:42 Ответить
Ты какой-то странный залётный троль. Все знают Багуцкую, а ты нет .
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10.09.2020 17:46 Ответить
Давай проверку. пеця и путин *****, зеленский-лох. Теперь ты?😷
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10.09.2020 17:56 Ответить
Мишико - бетмен, Лизка - бобёр. Твоя очередь.
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10.09.2020 18:02 Ответить
соя всегда сливается на первом же вопросе☝😷
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10.09.2020 18:09 Ответить
Бгг, с тебя такой троль, как с Лозы баянист . Гуляй лесом, петросян
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10.09.2020 18:12 Ответить
А в чем выражается "нелюбовь кацапов к Мише"? В том, что они переживают не езжай Миша в Грузию, там тебя посодют на шесть лет, а ты нам еще в Украине нужен?
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10.09.2020 17:38 Ответить
Ага миша огент кремля да? 😷
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10.09.2020 17:40 Ответить
Заметь, это ты сам сказал.
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10.09.2020 18:01 Ответить
соя такая соя😷
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10.09.2020 18:07 Ответить
Кацап, а чего не под скрепным аквафрешем?
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10.09.2020 18:10 Ответить
Міхо хитрий грузин (так, не тільки українці хитрі) але вірю, що якщо США за нього вписались перед владою України, то він точно проти ХЛА, щоб там хто не говорив, а хай навіть він сам
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10.09.2020 19:21 Ответить
США вписались? Кто? Президент? Госдеп? МИД? Кто представлял "государство США"? И почему они промолчали когда Порох дал карлсону пинка под зад?
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10.09.2020 19:34 Ответить
Всё очень просто. Кто "гонит" на Саакашвили, тот и есть вор, брехун, гандон .и фальсификатор.
Миша - это индикатор негодяев, по нему можно ориентироваться кого надо сажать.
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10.09.2020 17:47 Ответить
Подгорает.
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10.09.2020 17:51 Ответить
Интересно, есть в мире страна куда бы мозгожопые не совали свой нос?
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10.09.2020 18:02 Ответить
Михо превратился в Неуловимого Джо, - никому не нужен.
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10.09.2020 18:07 Ответить
Саакашвілі візовьот руского посла і обосцит єго. Любой нормальний чєловєк обєспокоітся
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10.09.2020 18:13 Ответить
О Письков проснулся. Доброе утро.
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10.09.2020 18:19 Ответить
Рассея - империя зла !
Там где раша , там горе , разруха , грабежи и убийства !
Так было и сто лет назад , и двесте и триста лет назад !
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10.09.2020 18:33 Ответить
Carthago расея delenda est!
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10.09.2020 21:01 Ответить
Посадять там його та й по тому..................
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10.09.2020 19:06 Ответить
а шо так чами кремлівські завякали проти Саакашвили ?
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10.09.2020 20:33 Ответить
какао и кацапы тут солидарны.
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10.09.2020 22:56 Ответить
 
 