В Кремле обеспокоены возможным возвращением Саакашвили в Грузию: "Будет иметь отрицательные последствия"

Возращение Михеила Саакашвили на политическую арену Грузии может иметь только отрицательные последствия, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Российскую газету.

По словам представителя Кремля, Саакашвили не принес никому ни успехов, ни удачи. "Ну и в целом, конечно, не показал, что появление где-то на политической арене какой-то страны Саакашвили может иметь какие-то положительные последствия. Скорее только отрицательные", - заявил Песков.

При этом, по мнению пресс-секретаря Путина, такое возвращение вряд ли сможет причинить вред России.

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"Что касается какой-то конфронтации с Россией, то вы знаете, что наши отношения с Грузией по сути отсутствуют. Это как раз те самые негативные последствия авантюристических действий Саакашвили, когда он был президентом Грузии. Эти последствия народы двух стран ощущают до сих пор ", - отметил Песков.

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