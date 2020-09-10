Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба
Украина остается преданной Минским договоренностям, Нормандскому формату и будет прилагать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным, дипломатическим путем, несмотря на провокации и вызовы.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной с главой МИД Испании пресс-конференции в Мадриде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины мирным, дипломатическим путем. Мы остаемся преданными Минским договоренностям и Нормандскому формату и рассчитываем, что ЕС также будет продолжать свою политику санкционного давления на Россию до выполнения ею Минских соглашений. Путь к миру очень сложный. На этом пути много провокаций и вызовов, но мы будем идти вперед для того, чтобы принести мир в Украину и деоккупировать территорию Украины", - сказал Кулеба.
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Министр добавил, что в ближайшие дни состоится встреча советников лидеров Нормандского формата, которые как раз будут обсуждать следующие шаги на пути к урегулированию ситуации.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что встреча советников глав государств "Нормандской четверки" ожидается 11 сентября.
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https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran
Мета «інспекції» українських позицій терористами не лише принизити українську армію, а і зробити «днр» стороною конфлікту, яку визнає Київ. У Зеленського пропонують не «мир», а переоформлення російсько-української війни на внутрішній конфлікт. Все по лекалам російської пропаганди
https://twitter.com/i/status/1303785548461604865 https://twitter.com/i/status/1303785548461604865
Украинские воины то в чем виноваты?!
Шмыгаль, предоставь сына на службу, а потом говори.
То шо Дубинский говорит что ты злой, не значит что ты не дурак.
Мы потеряли столько солдат и людей что щас тупо надо добазариться с ватниками? Ну да, вы добазаритесь а платить не вы будете. кулебы, щмыгали, глядели, мОргали
Вдолбите это в свои тупые головы, зе-тыпилы!!!
Но вы не понимаете, это другое (с).
процессы вроде одинаковы - результаты разные
Айдер Муждабаев.
Ну и на твои отвлеченные ватные фантазии - ты совсем упоролся зебилка, когда и где Украина всячески помогала строить керченский мост???
Операция по доставке в Украину боевиков из ЧВК «Вагнера» готовилась украинскими спецслужбами больше года. Все сорвалось из-за телефонного звонка «человека из самого ближайшего окружения президента».
Об этом экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
По словам Богдана, чтобы выманить российских наемников, украинские спецслужбы создали фирму, которая легально набирала военизированную охрану не нефтяные вышки в Венесуэле. В прошлом году одновременно с этим из бюджета Украины были выделены 40 тысяч долларов «на проект изучения демократии» в Венесуэле.
«Была создана в Венесуэле фирма, набран персонал. Какие-то люди поехали уже в Венесуэлу на какие-то конкретные вышки. Им платили там реальные деньги, они реально охраняли там вышки. Это не сказки. Если бы проверяли, действительно ли они там работают - «Да, зарплату получаем», - заявил Богдан.
Напомним, что 32 боевика из ЧВК «Вагнера» должны были добраться до Венесуэлы с пересадками в Минске и Стамбуле. При перелете в Турцию самолет планировали посадить в Украине и задержать их. Однако, в последний момент план https://dumskaya.net/news/pod-minskom-zaderzhali-33-boevikov-chvk-vagnera-121379/ сорвался . В его срыве https://dumskaya.net/news/ocherednaya-zrada-ermaka-glava-op-sorval-spetcop-122818/ обвиняют нынешнего главу ОП Андрея Ермака .
Богдан утверждает, что информацию о готовящейся спецоперации «слил» россиянам «человек из самого ближайшего окружения президента».
«Человек, который совершил этот звонок, он фактически признался. Кто это - расскажет прокурор в этом деле очень скоро. Я знаю кто звонил и куда звонил», - отметил Богдан.
Он также заявил, что не знает, насколько велика роль Зеленского в срыве операции. Он надеется, что президент лично не действовал против интересов Украины однако знает, что Зеленский переживал что задержание «вагнеровцев» может привести к эскалации на Донбассе, а следовательно - к падению его имиджа «миротворца».
«Очень сложно, что они ему сказали, что не сказали. У президента были страхи - а что произойдет, если мы посадим этот самолет, а у нас перемирие? 97% работы президента - создание позитивного пиар образа. Перемирие - главный вопрос. Перемирие было для него было важным», - рассказал Богдан.
Он также добавил, что срыв крупнейшей операции украинских спецслужб серьезно повлияет на отношения с западными разведками и политиками.
«Мы как слепые котята. Практически все разведданые не только о войне, но и о криминале, о безопасности мы получаем от западных партнеров. После «вагнеровцев» кто будет с нами о чем разговаривать?», - добавил Богдан.
Также сразу после «слива» операции с Зеленским созвонился госсекретарь США Джордж Помпео, после чего через час с президентом встретился зам Помпео Стивен Биган. Специально ради аудиенции с Зеленским он приехал в Кривой Рог, где тогда тот был с рабочим визитом.
«Если была такая срочная встреча - это что-то личное, что Помпео не смог сказать по телефону. Но чтобы поднять важность этого разговора, он позвонил лично. Такие действия говорят об одном, чтобы личное послание. И вот личного общения не было. Они просидели час или полтора и улетели ни с чем», - рассказал Богдан.