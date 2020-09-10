Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба

Украина остается преданной Минским договоренностям, Нормандскому формату и будет прилагать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным, дипломатическим путем, несмотря на провокации и вызовы.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной с главой МИД Испании пресс-конференции в Мадриде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины мирным, дипломатическим путем. Мы остаемся преданными Минским договоренностям и Нормандскому формату и рассчитываем, что ЕС также будет продолжать свою политику санкционного давления на Россию до выполнения ею Минских соглашений. Путь к миру очень сложный. На этом пути много провокаций и вызовов, но мы будем идти вперед для того, чтобы принести мир в Украину и деоккупировать территорию Украины", - сказал Кулеба.

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Министр добавил, что в ближайшие дни состоится встреча советников лидеров Нормандского формата, которые как раз будут обсуждать следующие шаги на пути к урегулированию ситуации.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что встреча советников глав государств "Нормандской четверки" ожидается 11 сентября.

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