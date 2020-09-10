РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6343 посетителя онлайн
Новости
1 674 51

Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба

Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба

Украина остается преданной Минским договоренностям, Нормандскому формату и будет прилагать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным, дипломатическим путем, несмотря на провокации и вызовы.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной с главой МИД Испании пресс-конференции в Мадриде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины мирным, дипломатическим путем. Мы остаемся преданными Минским договоренностям и Нормандскому формату и рассчитываем, что ЕС также будет продолжать свою политику санкционного давления на Россию до выполнения ею Минских соглашений. Путь к миру очень сложный. На этом пути много провокаций и вызовов, но мы будем идти вперед для того, чтобы принести мир в Украину и деоккупировать территорию Украины", - сказал Кулеба.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС

Министр добавил, что в ближайшие дни состоится встреча советников лидеров Нормандского формата, которые как раз будут обсуждать следующие шаги на пути к урегулированию ситуации.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что встреча советников глав государств "Нормандской четверки" ожидается 11 сентября.

Также на Цензор.НЕТ: Инспектирования в районе Шумов сегодня не будет, оккупанты выдвигают новые противоречащие друг другу требования, - Минобороны

Автор: 

Испания (860) Донбасс (26956) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5552
показать весь комментарий
10.09.2020 17:00
+18
Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6513
показать весь комментарий
10.09.2020 17:01
+14
https://twitter.com/sergiy_taran

https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran



Мета «інспекції» українських позицій терористами не лише принизити українську армію, а і зробити «днр» стороною конфлікту, яку визнає Київ. У Зеленського пропонують не «мир», а переоформлення російсько-української війни на внутрішній конфлікт. Все по лекалам російської пропаганди


https://twitter.com/i/status/1303785548461604865 https://twitter.com/i/status/1303785548461604865
показать весь комментарий
10.09.2020 16:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/sergiy_taran

https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran



Мета «інспекції» українських позицій терористами не лише принизити українську армію, а і зробити «днр» стороною конфлікту, яку визнає Київ. У Зеленського пропонують не «мир», а переоформлення російсько-української війни на внутрішній конфлікт. Все по лекалам російської пропаганди


https://twitter.com/i/status/1303785548461604865 https://twitter.com/i/status/1303785548461604865
показать весь комментарий
10.09.2020 16:55 Ответить
Ну пусть "слуги" во главе ЗЕ и едут на Донбасс, снимают штаны и "урегулируют"!!!
Украинские воины то в чем виноваты?!
показать весь комментарий
10.09.2020 16:57 Ответить
Звучит как вой безнадежных терпил.
показать весь комментарий
10.09.2020 16:57 Ответить
Дбл...
показать весь комментарий
10.09.2020 16:58 Ответить
КУЛЕБА--ТЕБЕ СКОРО НА ГОЛОВУ НАСРУТ,а ты будешь орать о мире,законченные ДЭБИЛЫ !!!!!
показать весь комментарий
10.09.2020 17:32 Ответить
Хоба! На!
Шмыгаль, предоставь сына на службу, а потом говори.
То шо Дубинский говорит что ты злой, не значит что ты не дурак.
Мы потеряли столько солдат и людей что щас тупо надо добазариться с ватниками? Ну да, вы добазаритесь а платить не вы будете. кулебы, щмыгали, глядели, мОргали
показать весь комментарий
10.09.2020 16:58 Ответить
Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3659
показать весь комментарий
10.09.2020 16:58 Ответить
"Мирным путем" урегулировать "конфликт" жертвы и оккупанта НЕВОЗМОЖНО!!!
Вдолбите это в свои тупые головы, зе-тыпилы!!!
показать весь комментарий
10.09.2020 16:59 Ответить
"Мирным путем" роССийская агентура в Украине называет капитуляцию а потом и Геноцид украинцев.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:05 Ответить
Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5552
показать весь комментарий
10.09.2020 17:00 Ответить
https://politics.segodnya.ua/ua/politics/konflikt-na-vostoke-ukrainy-budet-reshen-tolko-mirnym-putem-poroshenko-577875.html Конфлікт на сході України буде вирішено тільки мирним шляхом - Порошенко

Но вы не понимаете, это другое (с).
показать весь комментарий
10.09.2020 17:01 Ответить
Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9191
показать весь комментарий
10.09.2020 17:03 Ответить
Тобі не здається, що ти всрався і намагаєшся своє лайно сусіду під килимок замести?)))
показать весь комментарий
10.09.2020 17:48 Ответить
трахаешь ты и трахают тебя
процессы вроде одинаковы - результаты разные
показать весь комментарий
10.09.2020 18:04 Ответить
Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6513
показать весь комментарий
10.09.2020 17:01 Ответить
Самоубейтесь ап стену, это лучший вариант...
показать весь комментарий
10.09.2020 17:01 Ответить
Войны "мирным путем" не выигрывают. Победы "мирным путем" не бывает. "Мирным путем" бывает только капитуляция а потом и геноцид. Проходили уже не так давно в 1918-1933.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:02 Ответить
Самый мирный путь закончить войну - это капитуляция , к сожалению . Если люди на такой должности это не понимают , они даже не догадываются , что пахнет государственной изменой .
показать весь комментарий
10.09.2020 17:02 Ответить
все они догадываются, более того "зеленые человечки" во главе с Зеленским со времен Крыма 2014 приближают уничтожение Украины и украинцев как только могут.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:08 Ответить


Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1018
показать весь комментарий
10.09.2020 17:05 Ответить
Передвиборча агітація за наш кошт)))
показать весь комментарий
10.09.2020 17:49 Ответить
Ну а что, телепузики схавали же голобородька, так почему бы им не схавать и это телегуано.
показать весь комментарий
10.09.2020 20:00 Ответить
Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3468
показать весь комментарий
10.09.2020 17:14 Ответить
Брехня для отбеливания зелёных предателей.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:40 Ответить
Путлер готовит миллиарды долларов чтобы купить Крым и ДАУНбасс,без них РАБссия задохнется от Санкций Конгресса и ЕС...
показать весь комментарий
10.09.2020 17:15 Ответить
Зачем так тратится если у него есть ценнейший агент Зеленский? Путлер с помощью Зеленского получит всю Украину.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:21 Ответить
Кишка тонка у плешивого...
показать весь комментарий
10.09.2020 17:23 Ответить
Без Белоруси Путлерская Помойка уже задыхается....
показать весь комментарий
10.09.2020 17:20 Ответить
Почему ты так решил? Есть хоть какие-то аргументы в пользу твоей версии?
показать весь комментарий
10.09.2020 19:58 Ответить
Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5668
показать весь комментарий
10.09.2020 17:21 Ответить
Он обещает, а нас заставят
показать весь комментарий
10.09.2020 18:26 Ответить
Если вы посадили возле дома березку,придет рюсский Мир и скажет, это моя территория...
Айдер Муждабаев.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:21 Ответить
Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8024
показать весь комментарий
10.09.2020 17:24 Ответить
Пока говнокомандующим остаётся ЗЮ ишак о возврате оккупированной части Донбасса и Крыма можем забыть. Главная цель говнокомандующего - увидеть мир в глазах любимого кремлёвского карлика!
показать весь комментарий
10.09.2020 17:36 Ответить
Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5982
показать весь комментарий
10.09.2020 17:37 Ответить
Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3899
показать весь комментарий
10.09.2020 17:47 Ответить
А какая между ними разница?
показать весь комментарий
10.09.2020 21:54 Ответить
Теперь будем 5 лет слушать сказки про то, что оккупанты добровольно отдадут захваченные территории просто так, потому что клоун зельцман что-то там увидел в глазах путлера???
показать весь комментарий
10.09.2020 19:54 Ответить
А причем тут крымский мост, болезный??? Или ты как и все зебилы решил перевести стрелки, вот только делаешь это как всегда тупо и бездарно? Ну и хотелось бы от тебя как большого знатока санкций наложенных на парашку узнать, а какие именно санкции наложены за оккупацию Донбасса и при каких условиях их снимут? Чего именно добивается зельцман и его банда мародеров-капитулянтов идя выполняя все хотелки не только кремля, но и даже их дамбасянских марионеток?
показать весь комментарий
10.09.2020 21:55 Ответить
Нет, зебилоид , ты ватноголовый, съехать не получится , еще раз по теме Донбасса - "Ну и хотелось бы от тебя как большого знатока санкций наложенных на парашку узнать, а какие именно санкции наложены за оккупацию Донбасса и при каких условиях их снимут? Чего именно добивается зельцман и его банда мародеров-капитулянтов идя выполняя все хотелки не только кремля, но и даже их дамбасянских марионеток?"
Ну и на твои отвлеченные ватные фантазии - ты совсем упоролся зебилка, когда и где Украина всячески помогала строить керченский мост???
показать весь комментарий
10.09.2020 22:16 Ответить
Сподобалось смоктати в путєна???
показать весь комментарий
10.09.2020 18:04 Ответить
Ну скільки вже можна балаболити. Ви вже так принизили Україну,що з вами ніхто не хоче розмовляти в Європі. Тільки є вимоги бандюков з Донбаса.
показать весь комментарий
10.09.2020 18:10 Ответить
Экс-глава Офиса Президента Богдан рассказал подробности сорванной операции по задержанию «вагнеровцев»: Зеленский боялся срыва перемирия на Донбассе

Операция по доставке в Украину боевиков из ЧВК «Вагнера» готовилась украинскими спецслужбами больше года. Все сорвалось из-за телефонного звонка «человека из самого ближайшего окружения президента».
Об этом экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
По словам Богдана, чтобы выманить российских наемников, украинские спецслужбы создали фирму, которая легально набирала военизированную охрану не нефтяные вышки в Венесуэле. В прошлом году одновременно с этим из бюджета Украины были выделены 40 тысяч долларов «на проект изучения демократии» в Венесуэле.
«Была создана в Венесуэле фирма, набран персонал. Какие-то люди поехали уже в Венесуэлу на какие-то конкретные вышки. Им платили там реальные деньги, они реально охраняли там вышки. Это не сказки. Если бы проверяли, действительно ли они там работают - «Да, зарплату получаем», - заявил Богдан.
Напомним, что 32 боевика из ЧВК «Вагнера» должны были добраться до Венесуэлы с пересадками в Минске и Стамбуле. При перелете в Турцию самолет планировали посадить в Украине и задержать их. Однако, в последний момент план https://dumskaya.net/news/pod-minskom-zaderzhali-33-boevikov-chvk-vagnera-121379/ сорвался . В его срыве https://dumskaya.net/news/ocherednaya-zrada-ermaka-glava-op-sorval-spetcop-122818/ обвиняют нынешнего главу ОП Андрея Ермака .
Богдан утверждает, что информацию о готовящейся спецоперации «слил» россиянам «человек из самого ближайшего окружения президента».
«Человек, который совершил этот звонок, он фактически признался. Кто это - расскажет прокурор в этом деле очень скоро. Я знаю кто звонил и куда звонил», - отметил Богдан.
Он также заявил, что не знает, насколько велика роль Зеленского в срыве операции. Он надеется, что президент лично не действовал против интересов Украины однако знает, что Зеленский переживал что задержание «вагнеровцев» может привести к эскалации на Донбассе, а следовательно - к падению его имиджа «миротворца».
«Очень сложно, что они ему сказали, что не сказали. У президента были страхи - а что произойдет, если мы посадим этот самолет, а у нас перемирие? 97% работы президента - создание позитивного пиар образа. Перемирие - главный вопрос. Перемирие было для него было важным», - рассказал Богдан.
Он также добавил, что срыв крупнейшей операции украинских спецслужб серьезно повлияет на отношения с западными разведками и политиками.
«Мы как слепые котята. Практически все разведданые не только о войне, но и о криминале, о безопасности мы получаем от западных партнеров. После «вагнеровцев» кто будет с нами о чем разговаривать?», - добавил Богдан.
Также сразу после «слива» операции с Зеленским созвонился госсекретарь США Джордж Помпео, после чего через час с президентом встретился зам Помпео Стивен Биган. Специально ради аудиенции с Зеленским он приехал в Кривой Рог, где тогда тот был с рабочим визитом.
«Если была такая срочная встреча - это что-то личное, что Помпео не смог сказать по телефону. Но чтобы поднять важность этого разговора, он позвонил лично. Такие действия говорят об одном, чтобы личное послание. И вот личного общения не было. Они просидели час или полтора и улетели ни с чем», - рассказал Богдан.
показать весь комментарий
10.09.2020 18:35 Ответить
Другими словами зебилы показывают "той стороне" (и кто же это может быть зебилы не рассказывают) что они могт делать все что угодно, убивать безнаказанно наших воинов, захватывать серую зону и позиции на участках разведения, выдвигать любые самые унизительные и невыполнимые для Украины требования и все равно бубочка зельцман и дерьмак это схавают ради того, чтобы клоуна еще раз поимели на встрече с ****** и его французскими и немецкими союзниками.
показать весь комментарий
10.09.2020 19:50 Ответить
мирным путем можно только капитулировать
показать весь комментарий
10.09.2020 20:53 Ответить
Напрасно! Это трата времени и человеческих жизней. Только активная оборона может уберечь страну от наступления "русского мира".
показать весь комментарий
10.09.2020 21:48 Ответить
 
 