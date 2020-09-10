Деятельность антиукраинских интернет-агитаторов блокирована в Одессе и Полтаве, - СБУ. ФОТО
В Полтаве и Одессе киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали антиукраинскую деятельность двух сепаратистских интернет-агитаторов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что деструктивные материалы пропагандисты размещали на персональных и фейковых страницах и в многотысячных сообществах в запрещенных российских соцсетях.
Одним из сепаратистов оказался бывший правоохранитель, который сейчас работает в частной охранной структуре Полтавы. Установлено, что отставник принимал активное участие в 15 антигосударственных сообществах с общей аудиторией более чем 1,5 миллиона участников. В этих группах злоумышленник размещал призывы к нарушению общественного порядка, изменению границ территории нашего государства, оправдывал агрессию РФ на юге и востоке, поддерживал идею раздела Украины и присоединения отдельных регионов в России. Для подготовки антиукраинского контента он использовал материалы российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков. По оперативным данным, сепаратистские взгляды злоумышленник также пытался популяризировать среди знакомых военнослужащих и коллег по службе.
Еще одного агитатора сотрудники спецслужбы разоблачили в Одессе. Призывы к изменению конституционного строя и государственных границ Украины он размещал в соцсетях под вымышленным именем. Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу "Л/ДНР".
Во время обысков в помещениях обоих злоумышленников обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направлены на экспертизу.
Действия агитаторов квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, им грозит до 5 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Е-е-еее... Ви трохи помилился адресатом (я б їм запропонував мінімум круцифікцію в трусіках).
Втім у цілому згоден
Еще одного агитатора сотрудники спецслужбы разоблачили в Одессе. Призывы к изменению конституционного строя и государственных границ Украины он размещал в соцсетях под вымышленным именем. Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу "Л/ДНР". Источник: https://censor.net/ru/n3218624
патриотизма ноль.
Олегу Сенцову дали 25 лет.
Этому ватнику 10 минимум, но судьи кто?