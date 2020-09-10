РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5965 посетителей онлайн
Новости Силовики
2 450 39

Деятельность антиукраинских интернет-агитаторов блокирована в Одессе и Полтаве, - СБУ. ФОТО

Деятельность антиукраинских интернет-агитаторов блокирована в Одессе и Полтаве, - СБУ. ФОТО

В Полтаве и Одессе киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали антиукраинскую деятельность двух сепаратистских интернет-агитаторов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что деструктивные материалы пропагандисты размещали на персональных и фейковых страницах и в многотысячных сообществах в запрещенных российских соцсетях.

Одним из сепаратистов оказался бывший правоохранитель, который сейчас работает в частной охранной структуре Полтавы. Установлено, что отставник принимал активное участие в 15 антигосударственных сообществах с общей аудиторией более чем 1,5 миллиона участников. В этих группах злоумышленник размещал призывы к нарушению общественного порядка, изменению границ территории нашего государства, оправдывал агрессию РФ на юге и востоке, поддерживал идею раздела Украины и присоединения отдельных регионов в России. Для подготовки антиукраинского контента он использовал материалы российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков. По оперативным данным, сепаратистские взгляды злоумышленник также пытался популяризировать среди знакомых военнослужащих и коллег по службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах. ФОТО

Еще одного агитатора сотрудники спецслужбы разоблачили в Одессе. Призывы к изменению конституционного строя и государственных границ Украины он размещал в соцсетях под вымышленным именем. Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу "Л/ДНР".

Во время обысков в помещениях обоих злоумышленников обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

Действия агитаторов квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Также смотрите: Блокирована деятельность сети интернет-агитаторов, призывавших к отделению юго-восточных областей от Украины, - СБУ. ФОТО

Автор: 

интернет (1706) Одесса (7879) Тахтаулове (764) правоохранительные органы (2970) пропаганда (3675) СБУ (19890) силовики (2798)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Хто ісчіз з Цензора?
показать весь комментарий
10.09.2020 17:28
+5
Мусор бывшим не бывает, и на пенсии нагадит
показать весь комментарий
10.09.2020 17:28
+5
Ещё полтора года назад "сваты" были антиукраинскими . Теперь 1+1 каждый день их показывает .
показать весь комментарий
10.09.2020 17:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто ісчіз з Цензора?
показать весь комментарий
10.09.2020 17:28 Ответить
до 5 лет лишения свободы ??????? на кацапетовке за косой взгляд на полицейского от 5 до 10 лет сибири !!!!! Вы сепарам еще бы условно предложили ! ПОПАЛСЯ на сепаратизме-- от 10 ЛЕТ НА РУДНИКИ !!!!!!!!
показать весь комментарий
10.09.2020 17:39 Ответить
Вы сепарам еще бы условно предложили

Е-е-еее... Ви трохи помилился адресатом (я б їм запропонував мінімум круцифікцію в трусіках).
Втім у цілому згоден
показать весь комментарий
10.09.2020 17:43 Ответить
Мусор бывшим не бывает, и на пенсии нагадит
показать весь комментарий
10.09.2020 17:28 Ответить
https://www.fieldengineer.com/skills/certified-wireless-network-expert FE
показать весь комментарий
10.09.2020 17:30 Ответить
теперь бубе придётся в рельсу стучать,передавая смски петушилину...
показать весь комментарий
10.09.2020 17:32 Ответить
Ещё полтора года назад "сваты" были антиукраинскими . Теперь 1+1 каждый день их показывает .
показать весь комментарий
10.09.2020 17:33 Ответить
"Антиукраинские" это те которые против роССийких "зеленых человечков" во главе с агентом Зеленским?
показать весь комментарий
10.09.2020 17:33 Ответить
Та не, пока еще зеленых избирателей косят

Еще одного агитатора сотрудники спецслужбы разоблачили в Одессе. Призывы к изменению конституционного строя и государственных границ Украины он размещал в соцсетях под вымышленным именем. Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу "Л/ДНР". Источник: https://censor.net/ru/n3218624
показать весь комментарий
10.09.2020 18:28 Ответить
Вот если бы за яйца подвесили! Сразу станет понятно и убедительно, что "блокировали"!!!
показать весь комментарий
10.09.2020 17:36 Ответить
В Ютьюбе 80 % якобы блогеров РАБссии КОТОРЫХ НЕТ В ПРИРОДЕ....Боты пустозвоны...
показать весь комментарий
10.09.2020 17:37 Ответить
А ось за це конторі велике українське спасибі! Знаю,що не всі офіцери СБУ стали на бік зеленої плісняви,а виконують вимоги присяги українському народу.Щіро вдячний!
показать весь комментарий
10.09.2020 17:38 Ответить
Ок
показать весь комментарий
10.09.2020 18:40 Ответить
На мордокнижці є чимало. випадково попав на " Вы жить в Украине" - Можна всіх підписникыв а є там чимало хто обси рає Україну а їхати до каца п стану не хоче. Цікаво щоб вони в СБУ розказували
показать весь комментарий
10.09.2020 19:41 Ответить
На заборе сидел заяц в алюминиевых трусах. А кому какое дело где Чайковский деньги прячет?!
показать весь комментарий
10.09.2020 17:39 Ответить
Выдворить за пределы Украины.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:39 Ответить
А деятельность агитаторов с 112, Зик, Наш, Ньсван, Интер когда будет блокирована?
показать весь комментарий
10.09.2020 17:42 Ответить
Сразу после официального отказа от евроинтеграции и безвиза.
показать весь комментарий
10.09.2020 18:52 Ответить
Среди нормальных блогеров из РАБссии всего несколько человек,Мария Лондон,Дима Камикадзе,Александр Балу,Тихин барин,Саша Сотник и Марк Фейгин...,остальные пропагандонское дерьмо Пригожина...
показать весь комментарий
10.09.2020 17:44 Ответить
Ці агітатори,в порівняні з оп,мало на що впливають.Величезна пропаганда на тв і сбу ніяк не діє.
показать весь комментарий
10.09.2020 17:47 Ответить
Андрюху Полтаву что-ли блокировали ?
показать весь комментарий
10.09.2020 18:57 Ответить
Првильно поступили с подонками, антиукраинской сволочью. Но... Если б так было с первых дней независимости, а не после 2014-го, то не было б никакого 2014-го, бандитских квазиреспублик, тисяч смертей и отнятого ****** Крыма!
показать весь комментарий
10.09.2020 19:43 Ответить
ватных ментов много везде.
патриотизма ноль.
Олегу Сенцову дали 25 лет.
Этому ватнику 10 минимум, но судьи кто?
показать весь комментарий
10.09.2020 21:22 Ответить
I am tony disoza, working for https://www.beautielegance.com/ beautielegance PR consultant, with more than six years of experience in the PR and Digital Industry, helping teams achieve goals by streamlining the process.
показать весь комментарий
11.06.2024 13:31 Ответить
I am miz disoza, working for https://www.lawguideweb.com/ lawguideweb PR consultant, with more than six years of experience in the PR and Digital Industry, helping teams achieve goals by streamlining the process.
показать весь комментарий
01.07.2024 16:18 Ответить
I am the Business Cart56, working for https://www.thebusinesscart.com/ Thebusinesscart PR consultant. With more than six years of experience in the PR and Digital Industry, helping teams achieve goals by streamlining the process.
показать весь комментарий
04.07.2024 13:32 Ответить
I am the Harry Davies649, working for https://www.lashedhub.com/ lashedhub PR consultant. With more than six years of experience in the PR and Digital Industry, helping teams achieve goals by streamlining the process.
показать весь комментарий
19.07.2024 09:26 Ответить
 
 