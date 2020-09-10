Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины, – замглавы МВД Геращенко. ФОТО
Двух иностранцев-зачинщиков беспорядков на могиле цадика Нахмана в Умани выдворят из Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения предназначенные для упорядоченного прохода к святыне… Сегодня Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков", - написал Геращенко.
Замминистра МВД подчеркнул, что если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины.
Напоминаем, хасидские паломники разгромили защитные ограждения для профилактики распространения коронавируса, установленные на могиле почитаемого ими праведника раби Нахмана в г. Умань Черкасской области.
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там жеж этих Цадиков... как... (короче много))))
(честно)
ты вроде россиянин - расскажи
сорри, но вы не попал. к своему сожалению, я "нативный" украинец
духи леса или шо?
https://www.youtube.com/watch?v=TkRMMiHMPsk
у них есть пейсы и есть арбалеты....
«Українцям байдуже, є їхній президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу (????????????? )», - сказав Зеленський в інтерв'ю для The Jerusalem Post, уривки з якого наводить прес-служба президента.
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http://www.facebook.com/watch/?v=629651784610251&extid=WDJAHbbj1NdtLZJv www.facebook.com/watch/?v=629651784610251&extid=WDJAHbbj1NdtLZJv
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ой вей...такой хароший мальчик... и шо на него нашло!?
жажду веры острую
порют мутную )(ерню
все Его апостолы
Игорь Губерман
Потрібно всім , брать пгиклад з усраіля !!!