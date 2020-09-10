Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины, – замглавы МВД Геращенко. ФОТО

Двух иностранцев-зачинщиков беспорядков на могиле цадика Нахмана в Умани выдворят из Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения предназначенные для упорядоченного прохода к святыне… Сегодня Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков", - написал Геращенко.

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Замминистра МВД подчеркнул, что если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины.

Напоминаем, хасидские паломники разгромили защитные ограждения для профилактики распространения коронавируса, установленные на могиле почитаемого ими праведника раби Нахмана в г. Умань Черкасской области.

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