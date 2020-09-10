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Новости Силовики
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Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины, – замглавы МВД Геращенко. ФОТО

Двух иностранцев-зачинщиков беспорядков на могиле цадика Нахмана в Умани выдворят из Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины, – замглавы МВД Геращенко 01

"Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения предназначенные для упорядоченного прохода к святыне… Сегодня Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков", - написал Геращенко.

Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины, – замглавы МВД Геращенко 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпиталь для больных COVID-19 хасидов развернут в Умани, - Госпродпотребслужба

Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины, – замглавы МВД Геращенко 03

Замминистра МВД подчеркнул, что если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины.

Напоминаем, хасидские паломники разгромили защитные ограждения для профилактики распространения коронавируса, установленные на могиле почитаемого ими праведника раби Нахмана в г. Умань Черкасской области.

Также читайте: Житель Умани среди бела дня отобрал у хасида кошелек с $1000, - полиция. ФОТО

Автор: 

депортация (681) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Умань (362) хасиды (255) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+11
Да вывезите уже эту могилу в израель. Пусть там хоть до усрачки там оазют
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10.09.2020 17:45
+11
Где обещанные израильские полицейские ? У тех разговор короткий.
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10.09.2020 17:47
+10
через аукцион на прозорро...плюс пять мешков священной уманской земли..
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10.09.2020 17:49
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не быть им президентами теперь...геноцид сплошной...
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10.09.2020 17:45 Ответить
Учасники саміта Ж-2 були вимушені завершити переговори з незалежних від них причин.
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11.09.2020 01:34 Ответить
Да вывезите уже эту могилу в израель. Пусть там хоть до усрачки там оазют
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10.09.2020 17:45 Ответить
Нельзя . Израиль разорвёт дипломатические отношения с Украиной .
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10.09.2020 17:47 Ответить
через аукцион на прозорро...плюс пять мешков священной уманской земли..
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10.09.2020 17:49 Ответить
соплеменники зеленого оманского осла,КАСТРИРОВАТЬ и взять в оффис зеленого окурка
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10.09.2020 18:04 Ответить
я вас умоляю! Вы ж не в теме... Цадик сам не хочет... кому он нужен в Израиле?)))
там жеж этих Цадиков... как... (короче много))))
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10.09.2020 18:54 Ответить
там гинекологов одних - как собак нерезаных...
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10.09.2020 19:09 Ответить
гинекологов и юрыстов )))) а еще дантистов и ювелиров )))
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10.09.2020 19:25 Ответить
А может с ними и всех единомышленников ?
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10.09.2020 17:45 Ответить
Паломнички - уголовнички.
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10.09.2020 17:56 Ответить
Где обещанные израильские полицейские ? У тех разговор короткий.
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10.09.2020 17:47 Ответить
В этом году обещали не приезжать.
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10.09.2020 18:37 Ответить
не-не..там 6 копов из оттудава... должны где-то быть! )))
(честно)
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10.09.2020 18:55 Ответить
на фото вверху товарищ выглядит виноватым но гордым
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10.09.2020 17:48 Ответить
А масочка как там вообще уместилась непонятно, вроде фигового листочка на статуе Геракла))))
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10.09.2020 17:49 Ответить
ага
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10.09.2020 17:50 Ответить
До эпидемии , когда эти "паломники" праздновали новый год в Украине , в Израиле был неофициальный день благодарения нашей стране .
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10.09.2020 17:53 Ответить
...а от второго товарища только паспорт остался
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10.09.2020 17:54 Ответить
Ну прям, как бубачка наша солнцеликая (мля!) Всралося, а головку держит!
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10.09.2020 17:57 Ответить
чого вони не щімяцца в бабій яр!...
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10.09.2020 17:51 Ответить
А ще там були: зеля, бєня, папо сруль криворожзський, та вєчно подозреваємая в беременностях низвестно от кого, представитель фсб - мєндєль! А шо?! Посто шекели собирали. Ну так получилось. *уйло на кассу поставило. І шо делать?!
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10.09.2020 17:51 Ответить
Тю, та нехай собі трусять ті загони! Заплати та й лети! Ліпше б контролювали аби ніхто з них ковідом мені на городі не насрав! Заразяться усі без намордників - та й нехай собі летять назад на землю обєтованную. До сраки ті загони, якщо вони за місяць свої руки й разу не миють. )))
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10.09.2020 17:58 Ответить
ZZ Top ?
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10.09.2020 18:01 Ответить
и эти люди владеют ЯО))))
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10.09.2020 18:03 Ответить
Замазали чёрным вверху персональные данные, а внизу - забыли.
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10.09.2020 18:12 Ответить
да всём побоку. кстати - чет в Рашке требуют паспорт если жё ёсть поже "посвідка" там тоже.
ты вроде россиянин - расскажи
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10.09.2020 18:14 Ответить
Сам такой.
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10.09.2020 21:33 Ответить
то меня рабом обозвал чувак, под немецким флажком? О_О
сорри, но вы не попал. к своему сожалению, я "нативный" украинец
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11.09.2020 06:29 Ответить
Чмо там?

духи леса или шо?
https://www.youtube.com/watch?v=TkRMMiHMPsk
у них есть пейсы и есть арбалеты....
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10.09.2020 18:12 Ответить
Видно не вооруженным глазом, что у них не все дома, надо проверять не только на кори, но и на слабоумие.
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10.09.2020 18:15 Ответить
Зеленський: Українцям байдуже, є їхній президент євреєм, християнином чи мусульманином.

«Українцям байдуже, є їхній президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу (????????????? )», - сказав Зеленський в інтерв'ю для The Jerusalem Post, уривки з якого наводить прес-служба президента.
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10.09.2020 18:27 Ответить
Наступні вибори голосуємо за ромів. Євреї не справилися...
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10.09.2020 20:51 Ответить
С просроченным видом на жительство ( до 17.06.20 ). Но никому до этого нет дела. Это дети Украина.
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10.09.2020 18:25 Ответить
А как насёт 5 лет запрета на въезд ?!
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10.09.2020 18:32 Ответить
Второй-беня в молодости?
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10.09.2020 18:48 Ответить
Іншого від ментовських шісток ніхто і не очікував.
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10.09.2020 18:50 Ответить
не...ви токо посмотрите на это...он жеж вспотеет и оставит маму сиротой ))
***
http://www.facebook.com/watch/?v=629651784610251&extid=WDJAHbbj1NdtLZJv www.facebook.com/watch/?v=629651784610251&extid=WDJAHbbj1NdtLZJv

***
ой вей...такой хароший мальчик... и шо на него нашло!?
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10.09.2020 18:52 Ответить
Вера - горами движет, что там какие-то оградки!
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10.09.2020 19:03 Ответить
Подрезая на корню
жажду веры острую
порют мутную )(ерню
все Его апостолы
Игорь Губерман
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10.09.2020 19:59 Ответить
ай ай ай...как так можно с единоверцами преза....покайтесь
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10.09.2020 20:34 Ответить
Понаїхало всякого лайна , на свій хеллувін і бешкетують , в чужійй країні !
Потрібно всім , брать пгиклад з усраіля !!!
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10.09.2020 20:49 Ответить
Ойтц!
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10.09.2020 21:36 Ответить
Заберите уже мощи бедного"святого Цадика" домой в Израиль. Всем будет лучше. И ему спокойнее...Пусть наши евреи, если им нужно, едут вИзраиль и там отмечают праздник. Это будет гораздо человечнее по отношению к иудеям
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10.09.2020 21:54 Ответить
АМІНЬ !
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10.09.2020 22:02 Ответить
Если дадут хорошую цену.
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10.09.2020 22:17 Ответить
 
 