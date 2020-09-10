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Меркель - Зеленскому: Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны на Донбассе

Меркель - Зеленскому: Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с безопасностью на Донбассе и усилия украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил ФРГ за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев", - сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский - Меркель: надеюсь скоро встретиться в "нормандском формате"

В свою очередь Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в Нормандском формате в декабре 2019 года, прежде всего, соблюдения сторонами режима прекращения огня.

Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что встреча советников лидеров стран Нормандского формата 11 сентября принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "Нормандской четверки".

Также на Цензор.НЕТ: Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба

"Меркель подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны на Донбассе", - говорится в сообщении.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Меркель Ангела (2125) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+26
Да-да - строительством СП-2 в обход Украины, Германия очень помогла. Хорошо что США хоронят этот проект.
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10.09.2020 18:11
+14
Когда приоритет не возврат своих территорий, а мир, то получишь и позор, и войну.
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10.09.2020 18:12
+11
та само собой...абы тока буба позу не сменил.
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10.09.2020 18:11
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Правила форума Совет форумчан
та само собой...абы тока буба позу не сменил.
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10.09.2020 18:11 Ответить
Скоро на экранах!
Новый порно-фильм "Нормандяне"!
Краткое содержание фильма.
Один маленький, но очень годый, хоть и сцыкливый и немного потерпеышмй нелох ищет мир в коричневом глазу одного тоже очень маленького и очень старенького дедушки с красивым именем *****.
Закадровый голос, очень похожий на голос одной немецкой фрау томно произносит всего одну фразу: "Я!Я!Я, Дастиш фантастиш".
В это же время один тоже маленький, но очень франзузский месье....
Ну ладно, дальше сами увидите.
Всем смотреть фильм "Нормандяне"!
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10.09.2020 19:37 Ответить
и на заставке малюська с цветами за ушами...- путь фоена,часть вторая.
Меркель - Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 8984
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10.09.2020 19:41 Ответить
Да-да - строительством СП-2 в обход Украины, Германия очень помогла. Хорошо что США хоронят этот проект.
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10.09.2020 18:11 Ответить
Ця фрау разом з мсьє ще в 2008 р заблокувала вхід України в НАТО, була проти продажу зброї Україні, це вона спроектувала "мінські домовленості", взагалі Германія, схоже, на стороні Росії.
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10.09.2020 19:52 Ответить
Германия на той стороне, что выгоднее по деньгам.
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10.09.2020 20:29 Ответить
Шесть лет убивают граждан Украины . Моя прабабушка говорила : мы умрём - всё поменяется .
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10.09.2020 18:12 Ответить
ну мы ж еще живы?май тэрпэць
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10.09.2020 18:39 Ответить
Ну почему всегда отзывается человек , который "думает" , что он гений .
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10.09.2020 18:45 Ответить
ну ты ж так не думаешь?
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10.09.2020 18:51 Ответить
Нет .
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10.09.2020 18:52 Ответить
Когда приоритет не возврат своих территорий, а мир, то получишь и позор, и войну.
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10.09.2020 18:12 Ответить
Они(фрау и месье) и хотят их Украине вернуть, только по сценарию *****, - с его отморозками в ВР, и во всех госструктурах. Да и сдыхаться всех проблем вокруг Украины.. Мир, дружба, жвачка на словах, а на деле - это нам как петля на шею и тазик с цементом на ноги и в прорубь.
Зеля - миротворец, "фрау" достроит СП2 с ******, ну и "месье" свои порции любимых "лягушек" к столу будет ежедневно получать. Все эти "нормандцы" и придурковатый клоун в сладкой глазури, а украинцы в дерьме по горло и с путинскими прихвостнями на шее, и попробуй потом скажи что нах бы нужен был такой мир, ответят как и клоун - "народ заждался мира".
"Вы хотели, мы порешали." Поэтому не мы сейчас хотим этих территорий, а пуйло их нам впихивает. Верней не нам, а этому самовлюбленному придурку, волею фарса оказавшегося в большой политике. Даже не поворачивается язык назвать его "президентом"
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10.09.2020 18:39 Ответить
А селфи палку Зеля все-равно приготовил для того, чтобы фоткаться с ВВхлом,
а не с Анжелой и Эммануэлью. .
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10.09.2020 18:18 Ответить
Та шо там та поддержка. Даю подсказку: выполни все требования рашистов, легализуй лугондону с особым статусом, согласись с аннексией Крыма, откажись от вступления ЕС, закрой ПЦУ, сними санкции с орды,пусти воду в Крым и т.д., прими решение о вступлении в орду. И будет мир, может быть. А да, и госязык должен быть ордынский.
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10.09.2020 18:24 Ответить
Почни з себе, вивчи мову.
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10.09.2020 19:03 Ответить
А я вчу, англійську.
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10.09.2020 19:08 Ответить
Працюєш на перспективу, ну ясно за український грошей не додадуть.
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10.09.2020 19:19 Ответить
Фрау говорит одно-думает другое, а делает свое - третье.
И с какого перепугу она возглавила санкции против России?
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10.09.2020 18:24 Ответить
Меркель - Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 6294
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10.09.2020 18:28 Ответить
Германия второй торговый партьнер РАБссии после Китая,фрау завалит Путлера
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10.09.2020 18:30 Ответить
А з ****** що робити? І куди кацапську армію дівати?
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10.09.2020 18:34 Ответить
Меркель - Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 646 какой из путлеров поедет на встречу
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10.09.2020 18:35 Ответить
Меркель - Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 1061
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10.09.2020 18:37 Ответить
Меркель - Зеленскому: Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны

А на шляху відновлення територіальної цілосності???
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10.09.2020 18:38 Ответить
"Прекращение " настане в результаті масштабної воєнної операції, і ніяк інакше, на жаль.
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10.09.2020 20:02 Ответить
Об этом сообщает https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-proviv-telefonnu-rozmovu-z-federalnim-kan-63489 пресс-служба президента ,Источник: https://censor.net/ru/n3218637...

а не рейхсканцлерин
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10.09.2020 18:40 Ответить
ничесе! от фрау жжжжжет... а до этого что было?...или не было???
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10.09.2020 18:42 Ответить
Пора переходить к фазе "Мы примем ОРДЛО обратно на таких условиях: 1.........2........."
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10.09.2020 18:59 Ответить
Меркель..... а как там Сименс поживает за поставки турбин в Крым?
Ты от с. потока 2 отказаться готова?
Бла бла бла....... Как и будапештский меморандум..... лохотрон.....
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10.09.2020 19:19 Ответить
Frau kurva, нам не треба «прєкра0єнія вай7и». Нам треба перемога.Ferschtein?
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10.09.2020 19:21 Ответить
Фрау бабуся ! Заберіть до себе вові зе ! Наразі це буде найкраща допомога Україні .
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10.09.2020 19:22 Ответить
Фрау Штази может помочь только с капитуляцией в нормандском формате
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10.09.2020 19:22 Ответить
Это карт-бланш Зеле на предательство в пользу Московии ?
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10.09.2020 19:39 Ответить
Мінскій, чи Норманскій?
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10.09.2020 19:54 Ответить
Звичайно може. Вона й раніше могла. От тільки по путі к прєкращєнію чомусь не рухалася...
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10.09.2020 19:52 Ответить
Капитулируйте! Смелее! Мы Вас поддерживаем!
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10.09.2020 19:54 Ответить
фрицовскую Меркельшу ,и французских жабоедов единственный,кто благодарит так это рашист .Именно по его плану в Минске немецко-французские его подельники отрезали часть украинского Донбасса под создание подконтрольных рашисту ордло.руками которых рашист ведет войну с Украиной отправив на тот свет около 15000украинцев.Именно меркельша продавливала в Европе строительство северного потока ,для пополнения казны окупанта десятками лярдов зелеными...ничего хорошего немецко-французские подельники оккупанта Украины не принесли и не принесут Украине.Замороженный военный конфликт созданный ими ,на десятилетия и все для того,что бы недопускать из-за него Украину и ее народ ни в ЕС ни в НАТО
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10.09.2020 20:06 Ответить
Так, что же она тебе сказала Вова? Гут,гут Вольдемар!Нихт шизен!Водка и балалайка хоросо!Главное- нихт шизен.
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10.09.2020 20:46 Ответить
Да, на высказывание озабоченности можно смело рассчитывать.
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10.09.2020 21:16 Ответить
уууу, зрада.
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10.09.2020 23:17 Ответить
 
 