Меркель - Зеленскому: Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с безопасностью на Донбассе и усилия украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил ФРГ за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев", - сказал Зеленский.
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В свою очередь Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в Нормандском формате в декабре 2019 года, прежде всего, соблюдения сторонами режима прекращения огня.
Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что встреча советников лидеров стран Нормандского формата 11 сентября принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "Нормандской четверки".
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"Меркель подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны на Донбассе", - говорится в сообщении.
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Новый порно-фильм "Нормандяне"!
Краткое содержание фильма.
Один маленький, но очень годый, хоть и сцыкливый и немного потерпеышмй нелох ищет мир в коричневом глазу одного тоже очень маленького и очень старенького дедушки с красивым именем *****.
Закадровый голос, очень похожий на голос одной немецкой фрау томно произносит всего одну фразу: "Я!Я!Я, Дастиш фантастиш".
В это же время один тоже маленький, но очень франзузский месье....
Ну ладно, дальше сами увидите.
Всем смотреть фильм "Нормандяне"!
Зеля - миротворец, "фрау" достроит СП2 с ******, ну и "месье" свои порции любимых "лягушек" к столу будет ежедневно получать. Все эти "нормандцы" и придурковатый клоун в сладкой глазури, а украинцы в дерьме по горло и с путинскими прихвостнями на шее, и попробуй потом скажи что нах бы нужен был такой мир, ответят как и клоун - "народ заждался мира".
"Вы хотели, мы порешали." Поэтому не мы сейчас хотим этих территорий, а пуйло их нам впихивает. Верней не нам, а этому самовлюбленному придурку, волею фарса оказавшегося в большой политике. Даже не поворачивается язык назвать его "президентом"
а не с Анжелой и Эммануэлью. .
И с какого перепугу она возглавила санкции против России?
А на шляху відновлення територіальної цілосності???
а не рейхсканцлерин
Ты от с. потока 2 отказаться готова?
Бла бла бла....... Как и будапештский меморандум..... лохотрон.....