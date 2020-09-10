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На Черкасщине прокурор и начальник отделения полиции задержаны за крышевание игорного бизнеса, - ГБР. ФОТО

В результате спецоперации правоохранители задокументировали незаконную деятельность и задержали "на горячем" начальника одного из отделов Смелянской местной прокуратуры и начальника одного из отделений полиции Смелянского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Черкасщине прокурор и начальник отделения полиции задержаны за крышевание игорного бизнеса, - ГБР 01

Указанные правоохранители разработали преступную схему, связанную с систематическим получением взяток за "крышевание" игорного бизнеса.

Спецоперация продолжалась почти три месяца, в течение которых злоумышленники получили более 50 тыс. гривен.

10 сентября прокурор и полицейский задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов.

На Черкасщине прокурор и начальник отделения полиции задержаны за крышевание игорного бизнеса, - ГБР 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали взятку за "крышевание" автоугонов: Итоговая сумма составила 350 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Впервые в Украине их действия также будут квалифицироваться по статье 365-3 Уголовного кодекса Украины, а именно бездействие работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей, которая является новеллой в отечественном законодательстве, поскольку вступила в законную силу (деяние криминализированно ) только 13.08.20.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также смотрите: Двое сотрудников полиции Киевской области задержаны на взятке 7 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО

Автор: 

взятка (6158) игорный бизнес (408) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) ГБР (2985) Смела (48) Черниговская область (1130)


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Топ комментарии
+9
тільки не подумайте про Авакова щось погане!
он ніпрічьом!
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10.09.2020 18:18
+3
для мусаров срок умножать на 2 в итоге 10 - 20лет ******* неплохо
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10.09.2020 18:16
+3
А поліцаї і прокурори не злочинці ще десь залишились?
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10.09.2020 18:37
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так ужеж закрыли??? или то их личный бизнес?)))
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10.09.2020 18:14 Ответить
для мусаров срок умножать на 2 в итоге 10 - 20лет ******* неплохо
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10.09.2020 18:16 Ответить
тільки не подумайте про Авакова щось погане!
он ніпрічьом!
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10.09.2020 18:18 Ответить
Клянусь рюкзаком.
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10.09.2020 18:28 Ответить
И вертолётом
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10.09.2020 18:31 Ответить
а судьи?шо за узурпация?
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10.09.2020 18:21 Ответить
Спецоперация продолжалась почти три месяца, в течение которых злоумышленники получили более 50 тыс. гривен., серьезно а сколько потратили на спецоперацию?
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10.09.2020 18:32 Ответить
Одесские тесты афаков конвертировал...
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10.09.2020 18:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch/?v=1OVlhKs-c88 Минуточку! Будьте добры, помедленнее. Я записываю!
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10.09.2020 18:58 Ответить
Французким али Итальянским?
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10.09.2020 18:34 Ответить
А поліцаї і прокурори не злочинці ще десь залишились?
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10.09.2020 18:37 Ответить
А руководство отд.полиции Дарницкого района за крышевание незаконной торговли не задержали. А их доход от получения мзды от торговок на "рынке" около метро Осокорки-Позняки-Харьковская значительно больше. Просто делятся с начальничками в погонах.
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10.09.2020 18:53 Ответить
началось?
не верю а где фото "мордой в пол"?
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10.09.2020 19:02 Ответить
https://www.facebook.com/oleksa.shalayskiy Oleksa Shalayskiy

Як з погляду редакції «Наших грошей» виглядає зараз ситуація з корупцією.

1. Кількість. Наступного дня після призначення Шмигаля крива корупції різко полізла вверх. Ще тижнів 3-4 ми ще встигали бодай відслідковувати нові-старі схеми. Зараз - вже втратили лік. Деякі галузі ще випадково залишаються «неохопленими», тільки через те, що чекають призначення нового керівника-«професіонала». Але прізвища вже всім відомі.

2. Диверсифікація корупції. Відсутність стрункої вертикалі влади дозволила кожному чиновнику відчути себе автономним сатрапом на ввіреній території. «сам придумав схему - сам реалізував». Ефект правоохоронних органів гаситься відкатом з маржі. Бо правоохоронні органи - це теж своя сатрапія. Трохи подібна ситуація була за часів раннього Ющенка, але цього разу - це набагато крутіша махновщина.

3. Якість корупції. З нових схем ми зафіксували, може, 3-4. Усе решта: банальне ламання сейфа. Нема чого паритись з ідеями, якщо працює банальний лом.

4. Учасники схеми. A). Президент - особисто я до цього часу вважаю, що з ним діляться дуже мало. Бо навіщо ділитись грішми, якщо можна зварити на вуха вермішель. Б). «Друзі президента» - це штук 8-10 потвор - основні бенефіціари. Між собою не сваряться, оскільки, як розумніші від свого друга, - поділили між собою сфери впливу. В). «Партизани». Від районного судді до приватного нотаріуса. Золотий час. Можна заробляти свою десятку за кожен кейс - відкочувати від трьох до п'яти - контролюючим органам - і цього ніхто не помітить. Бо друзів у президента - не так багато, і ще лишається купа лакун, де можна отримати свій ґешефт.

Висновок. Усе сиплеться з невимовною силою, але поки що економічно пересічний люд це не до кінця помітив. За півроку стане яскравіше.

Прогноз. Цих хлопців знесуть достроково. І не за продаж України Росії (що є беззаперечним фактом), а за несправедливість. Тобто за те саме, за що знесли дві попередні влади.
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10.09.2020 20:01 Ответить
тю...а у чому новина....у тому що затримали?
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10.09.2020 20:27 Ответить
Любому школьнику известно,что весь игорный бизнес крышуют менты и прокуроры.Смелянские наверное не рассчитались с кем надо.А остальные рассчитались и работают.Такими темпами нелегальные казино изчезнут лет через сто
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10.09.2020 21:27 Ответить
 
 