На Черкасщине прокурор и начальник отделения полиции задержаны за крышевание игорного бизнеса, - ГБР. ФОТО

В результате спецоперации правоохранители задокументировали незаконную деятельность и задержали "на горячем" начальника одного из отделов Смелянской местной прокуратуры и начальника одного из отделений полиции Смелянского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Указанные правоохранители разработали преступную схему, связанную с систематическим получением взяток за "крышевание" игорного бизнеса.

Спецоперация продолжалась почти три месяца, в течение которых злоумышленники получили более 50 тыс. гривен.

10 сентября прокурор и полицейский задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов.

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Впервые в Украине их действия также будут квалифицироваться по статье 365-3 Уголовного кодекса Украины, а именно бездействие работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей, которая является новеллой в отечественном законодательстве, поскольку вступила в законную силу (деяние криминализированно ) только 13.08.20.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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