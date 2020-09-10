На Черкасщине прокурор и начальник отделения полиции задержаны за крышевание игорного бизнеса, - ГБР. ФОТО
В результате спецоперации правоохранители задокументировали незаконную деятельность и задержали "на горячем" начальника одного из отделов Смелянской местной прокуратуры и начальника одного из отделений полиции Смелянского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Черкасской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Указанные правоохранители разработали преступную схему, связанную с систематическим получением взяток за "крышевание" игорного бизнеса.
Спецоперация продолжалась почти три месяца, в течение которых злоумышленники получили более 50 тыс. гривен.
10 сентября прокурор и полицейский задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов.
Впервые в Украине их действия также будут квалифицироваться по статье 365-3 Уголовного кодекса Украины, а именно бездействие работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей, которая является новеллой в отечественном законодательстве, поскольку вступила в законную силу (деяние криминализированно ) только 13.08.20.
В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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он ніпрічьом!
не верю а где фото "мордой в пол"?
Як з погляду редакції «Наших грошей» виглядає зараз ситуація з корупцією.
1. Кількість. Наступного дня після призначення Шмигаля крива корупції різко полізла вверх. Ще тижнів 3-4 ми ще встигали бодай відслідковувати нові-старі схеми. Зараз - вже втратили лік. Деякі галузі ще випадково залишаються «неохопленими», тільки через те, що чекають призначення нового керівника-«професіонала». Але прізвища вже всім відомі.
2. Диверсифікація корупції. Відсутність стрункої вертикалі влади дозволила кожному чиновнику відчути себе автономним сатрапом на ввіреній території. «сам придумав схему - сам реалізував». Ефект правоохоронних органів гаситься відкатом з маржі. Бо правоохоронні органи - це теж своя сатрапія. Трохи подібна ситуація була за часів раннього Ющенка, але цього разу - це набагато крутіша махновщина.
3. Якість корупції. З нових схем ми зафіксували, може, 3-4. Усе решта: банальне ламання сейфа. Нема чого паритись з ідеями, якщо працює банальний лом.
4. Учасники схеми. A). Президент - особисто я до цього часу вважаю, що з ним діляться дуже мало. Бо навіщо ділитись грішми, якщо можна зварити на вуха вермішель. Б). «Друзі президента» - це штук 8-10 потвор - основні бенефіціари. Між собою не сваряться, оскільки, як розумніші від свого друга, - поділили між собою сфери впливу. В). «Партизани». Від районного судді до приватного нотаріуса. Золотий час. Можна заробляти свою десятку за кожен кейс - відкочувати від трьох до п'яти - контролюючим органам - і цього ніхто не помітить. Бо друзів у президента - не так багато, і ще лишається купа лакун, де можна отримати свій ґешефт.
Висновок. Усе сиплеться з невимовною силою, але поки що економічно пересічний люд це не до кінця помітив. За півроку стане яскравіше.
Прогноз. Цих хлопців знесуть достроково. І не за продаж України Росії (що є беззаперечним фактом), а за несправедливість. Тобто за те саме, за що знесли дві попередні влади.