Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, – штаб ООС

С начала суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Так, в 14.15 российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы.

"Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - сообщили в штабе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС

Кроме того, враг совершил выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.

"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", - подчеркнули в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Российские гибридные силы устроили в Шумах провокацию с беспилотником, - замкомандующего штабом ООС Бондарь