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Новости Агрессия России против Украины
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Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, – штаб ООС

Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, – штаб ООС

С начала суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Так, в 14.15 российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы.

"Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - сообщили в штабе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС

Кроме того, враг совершил выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.

"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", - подчеркнули в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Российские гибридные силы устроили в Шумах провокацию с беспилотником, - замкомандующего штабом ООС Бондарь

Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, – штаб ООС 01Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, – штаб ООС 02Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, – штаб ООС 03

Автор: 

обстрел (27114) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, – штаб ООС - Цензор.НЕТ 256
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10.09.2020 18:30
+10
Несистемные
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10.09.2020 18:29
+9
Жэсть,а шо писюнист-рояльный под кокосом убитый сидит!?
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10.09.2020 18:31
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Несистемные
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10.09.2020 18:29 Ответить
не прицельные...да и хаотичные...
три слышим-видим - ноль пишем-докладываем!
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10.09.2020 18:38 Ответить
Отдельные эксцессы вопреки желанию той стороны к полному и всеобъемлющему миру.
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11.09.2020 00:41 Ответить
Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, - штаб ООС

Значит не считается.
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10.09.2020 18:29 Ответить
Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, – штаб ООС - Цензор.НЕТ 256
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10.09.2020 18:30 Ответить
Жэсть,а шо писюнист-рояльный под кокосом убитый сидит!?
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10.09.2020 18:31 Ответить
тобто заглотили,бо бубє лаврушка читає вечорами лекції по ескалації...
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10.09.2020 18:32 Ответить
Да ну на..й комментировать такие новости. Меня трясти от злости начинает, когда вижу подобные новости и реакцию руководства страны. Ну его в ........ , пошел отсюда.
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10.09.2020 18:35 Ответить
Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, – штаб ООС - Цензор.НЕТ 1197
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10.09.2020 18:38 Ответить
Потерпілий поки що не здається , бо він у нас голуб миру !
Зешмарчок не розуміє , що перемогти російську пе@ерацію перемир'ями не вдастя , якщо не виконати всі вимоги кремлівського люмпена і відвертого вбивці , - це повна капітуляція Украіни перед мокшандією !
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10.09.2020 18:40 Ответить
Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4303
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10.09.2020 18:45 Ответить
це провокації
насправді, вони хочуть миру
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10.09.2020 18:48 Ответить
Ну так после обстрелов же было тихо?
Значит, перемирие соблюдается!!!
Ай, какой я хароший преЗИдент!
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10.09.2020 18:56 Ответить
Вот это и есть - "тишина" и "перемирие" по зе клоуну...
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10.09.2020 19:01 Ответить
Тричі???.............
А казали що разів двадцять.............. брехали мабуть.........
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10.09.2020 19:03 Ответить
Это шмаркле везёт пока... а может ведь и не повезти!
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10.09.2020 19:05 Ответить
... Потерь нет, а если и есть, то можно и утаить от СМИ, зеля так говорит, что не всё должны знать СМИ.
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10.09.2020 19:08 Ответить
А за такое "перемирие" Зеленский и зеленая шобла будут отвечать перед судом.
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10.09.2020 21:06 Ответить
о, уже прицельный обстрел не повод для срыва зеремирия
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10.09.2020 21:21 Ответить
Обыденности "полного, повсеместного прекращения огня" и так каждый день или через день не смотря на глубокую обеспокоенность украинской стороны и запрет на ответные действия. За время так называемого "полномасштабного перемирия" с той стороны совершено уже более 1000 подобных обстрелов, пошли на вторую тысячу.Дальше без комментариев, потому что будет одна нецензурщина... Кроме как издевательством это назвать просто нельзя.
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10.09.2020 22:05 Ответить
Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5227
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10.09.2020 23:27 Ответить
Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7258
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10.09.2020 23:45 Ответить
 
 