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Новости Коронавирус и карантин
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С 14 сентября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, Киев - в оранжевой зоне, - министр Кабмина Немчинов. КАРТА

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на своем заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

С 14 сентября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, Киев - в оранжевой зоне, - министр Кабмина Немчинов 01

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев попал в оранжевую зону", - написал Немчинов.

С 14 сентября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, Киев - в оранжевой зоне, - министр Кабмина Немчинов 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. В семи регионах больницы заполнены более, чем на 50%, - Минздрав

К красной зоне будут отнесены:

- город Чоп Закарпатской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;

- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

- город Дубно Ривненской области;

- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Также читайте: За 1,5 недели обучения на самоизоляции оказались 5 тыс. школьников, COVID-19 заболели 168 учеников и 130 учителей, - Степанов

К оранжевой зоне будут отнесены:
- Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;
- Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянском районы Житомирской области;
- города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;
- города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
- города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;
- город Вознесенск Николаевской области;
- город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
- города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ривненской области;
- город Сумы Сумской области;
- город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
- город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смелянской районы Черкасской области;
- город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
- Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
- город Киев.

Читайте: COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 339, Киев - 298 и Тернопольщина - 251

К желтой зоне будут отнесены:
- города Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Томашпольский районы Винницкой области;
- города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивський, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
- города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Мижгирський, Переченський, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
- город Яремча, Галицкий, Долинский, Надвирнянский, Снятиський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
- города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;
- города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Сиротский районы Одесской области;
- город Ривне, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ривненской области;
- города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина-Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

- города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокуцький, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
- города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области;
- города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районах Черниговской области.

Читайте также: В Украине за сутки 2 582 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 145 612 человек

Такие эпидемические уровние устанавливаются на 14 дней.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Да ложили уже на местах давно болт на ваше зонирование...
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10.09.2020 18:57
+10
В Черновцах гордской транпорт,и не только, в порядке,и нах в суд подали на гребаную шоблу,******* статизеды...
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10.09.2020 19:08
+9
Зеленые сатанисты, хватит дурить народ. Вы нарушаете Конституцию и права человека своим карантином. Вам об этом вынес решение Конституционный суд, так что идите со своими зонами в одно место. Боитесь митингов и протестов? Продолжаете разваливать страну? Поэтому Киев в оранжевой зоне? Ничего вас, ублюдков не спасет.
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10.09.2020 19:10
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Правила форума Совет форумчан
Да ложили уже на местах давно болт на ваше зонирование...
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10.09.2020 18:57 Ответить
В Черновцах гордской транпорт,и не только, в порядке,и нах в суд подали на гребаную шоблу,******* статизеды...
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10.09.2020 19:08 Ответить
рішенням судів Аваков лише підітреться....
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10.09.2020 20:02 Ответить
Зеленые сатанисты, хватит дурить народ. Вы нарушаете Конституцию и права человека своим карантином. Вам об этом вынес решение Конституционный суд, так что идите со своими зонами в одно место. Боитесь митингов и протестов? Продолжаете разваливать страну? Поэтому Киев в оранжевой зоне? Ничего вас, ублюдков не спасет.
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10.09.2020 19:10 Ответить
А Ковид-ФОНД та, уже весь разворован!
И ни одного аппарата ИВЛ с него так и не купили.
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10.09.2020 19:00 Ответить
зонування епідемічне щось підозріло збігається з політичним
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10.09.2020 19:01 Ответить
Та ти шо-о-о..............
Невже куів буде в оранжевій зоні?
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10.09.2020 19:02 Ответить
Приехал вот из Киева в город, находящийся в оранжевой зоне.
Все давно забили болт, я один одеваю в магазин маску.
Только местная газетенка свободы, которой не светят выборы, во всю орет о катастрофе и, что скоро все помрут.
Если бы в райбольнице действительно уже не было коек, местные вели бы себя явно по другому.
Позвоню знакомому главврачу, буду пытать с пристрастием.
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10.09.2020 19:13 Ответить
Приїдь в Суми і пройдись по лікарнях........
Лежать люди із двухстороннім запаленням легенів у великій кількості і ніхто їм не може зробити нормального аналізу.
Взяли проби і відповідь - "більше до наявності аніж відсутності".........
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10.09.2020 19:25 Ответить
Дык, судя по карте - в Сумах все хорошо.
Ещё раз подтверждается версия манипулирования
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10.09.2020 19:54 Ответить
логіка дурантинофілів-логіка блондинки...
ТОМУ ЩО ...
якщо ситуація так відрізняється від оптимістичної у Сумах,то уявіть собі,що зараз відбуваєьтся в Тернополі..((
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10.09.2020 19:59 Ответить
Если это ПЦР тесты, то они не бинарные, т.е. там нет да-нет. Поэтому в сомнительных случаях как захотят, так и нарисуют. Плюс ложноположительные (-отрицательные) результаты.
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10.09.2020 20:05 Ответить
иди отсюда кацапчик, тут водки нет
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10.09.2020 19:14 Ответить
А своїх думок в голові - "йок"?
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10.09.2020 19:21 Ответить
цікаво, хто перший вкине версію, що це вигадки зельоних аби зірвати місцеві вибори, на яких у зельоних нема шансів?
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10.09.2020 19:04 Ответить
А ну, давай репортаж из твоей родной жиеринской больницы!
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10.09.2020 19:15 Ответить
ну.. це вже не нове....
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10.09.2020 19:55 Ответить
Цветные картинки.
Добавить еще пару цветов и получится флаг ЛГБТ. ))))
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10.09.2020 19:06 Ответить
Вот интересно у вас есть пожилые родственники? Готовы вы ради экономики пожертвовать ими? Ведь вероятность умереть у них очень высокая. а Швеция кстати побила столетний рекорд по смертности.
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10.09.2020 19:19 Ответить
ага... от тільки тих хто заразився і ЗЛІГ (дехто назавжди) в очередях,звісно ,немає...
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10.09.2020 19:54 Ответить
Любо здравомсылящий человек, понимает, что вся эта хрень для распила денег. Вирус - фэйк

ТНК решили установить новый мировой порядок. История знает путь Гитлера, Муссолини и других.
Так что исполнителям воли ТНК следует призадуматься.
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10.09.2020 20:29 Ответить
Дура малоумная, посмотри как в Италии трупы машинами вывозили, вы малоумные только тогда понимать начнёте, полудорочные недолюди, в Европе люди понимают опасность а этим малоумные пох... Чем люди малоумные тем меньше осознают это
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10.09.2020 21:17 Ответить
И ты веришь в эту постановочную хрень?
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10.09.2020 21:57 Ответить
Скажу, тебе так у Гвардиола( тренер Манчестер Сити с зарплатой 25 млн фунтов умерла мама от ковида, как ты думаешь он пожалел бы денег на её лечение, но деньги не спасают!! У меня знакомый не может выехать с Израиля пол года, хотя очень хочет приехать домой, В Испании умерло 12 тыс пенсионеров в домах пристарелвх, под Киевом тоже были случаи что Вымер все жители дома пристарелых, и ещё ты можешь и не заболеть, но ты можешь заразить или пожилых родителей или бабушек или дедушек, а у них вероятность выжить в разы меньше чем у молодого !!! И ещё весь мир все страны теряют миллиарды своего дохода, хотя все хотят зарабатывать, квартиры в Киеве на аренду упали в цене бл. Самый простой показатель
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12.09.2020 15:00 Ответить
Джони Умный я был в данной стране зимой. Ваших нарисованых путинских трупов к сожалению не розглядел. Кстати в прошлом году смертность в Италии была выше чем с российским ковидом.
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10.09.2020 23:00 Ответить
рассийский"вирусолог" https://censor.net/ua/user/153213 посєтіл кадую бальніцу.. по путі слєдованія "рассийского ваенного гуманітарного "каравана помощи" )))

22.03.2020
В Италию прибыли семь российских самолетов с медпомощью для борьбы с коронавирусом
https://www.kommersant.ru/doc/4299313#
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4299313%0A%D0%92%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
Вечером в воскресенье на итальянской авиабазе Пратика-ди-Маре (30 км от Рима) приземлился первый самолет Минобороны РФ с оборудованием и вирусологами для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства. Следующие шесть бортов прибывали в страну поочередно с интервалом около часа. Всего ВКС России https://www.kommersant.ru/doc/4299107 подготовили девять самолетов Ил-76 с помощью для Италии.
Российские военные медики и специалисты-вирусологи начнут оказывать помощь после согласования районов применения с итальянской стороной, отметили в ведомстве.
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11.09.2020 08:08 Ответить
Вообще тебя не понял, ты о чьом
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12.09.2020 14:50 Ответить
хочешь что бы тебя ткнули носом в факты? ок.

Швеция - население 10 млн человек. за все время от ковид умерло больше 5,000
Украина - население 40 млн. человек. за все время от ковид умерло больше 3,000
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10.09.2020 20:51 Ответить
Власне тільки фактами можливо пи..дити лахтінську пропагандистську(пропагандп зараження Ковідом) наволоч ...
Хоча і прості відправлянням їх на..уй у спам теж дуже ефективно..)

ВСе,що вам необхідно знати про російську "статистику" смертності від Ковід :

http://rusjev.net/2020/09/09/v-rossii-vnezapno-znachitelno-vyrosla-smertnost/ В России внезапно значительно выросла смертность
Естественная убыль населения России за январь-июль 2020 года составила почти 316,4 тыс. человек, что больше, чем за 12 месяцев всего 2019 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на последние данные Росстата.----------

Точно Брехня офіційна цифра 18,135
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11.09.2020 08:12 Ответить
Ты просто овощ, Земля избавляется от глупого населения потому что его много и столько его не нужно, идёт переход в другое измерение
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12.09.2020 15:02 Ответить
В моем микрорайоне для этих же пожилых перекрыли доступные медуслуги, теперь им надо в общаке ехать хз куда, шоб банальную кардиограмму сделать. Про "пролечиться" уже не говорю, бо тест - это деньги, время и та же поездка хз куда его сделать, заботливый ты наш.
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10.09.2020 19:48 Ответить
Таки да,болячка сейчас одна-корона,или...вы уже умерли,выздоровели,а третьему не бывать...
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10.09.2020 20:03 Ответить
Просто п-ц натворили.
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10.09.2020 20:07 Ответить
Вся страна вступила в коричневую зону, после избрания Зеленского.
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10.09.2020 19:35 Ответить
в коричневе "шоколадного кольору" лайно Україна вступила раніше..
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10.09.2020 20:00 Ответить
Ну я понимаю что для вас, зебилов, что шоколад что дерьмо - "какая разница", и то и то коричневое и можно положить в рот.
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11.09.2020 11:04 Ответить
після поступлення СЕмена на роботу в Лахті Україна обігнала росію по кількості заражень в день в розрахунку на мільйон населення....
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11.09.2020 08:21 Ответить
Пока есть клоуны,цирк жив,когда один скомаРОГ-поц,все непредсказуемо...
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10.09.2020 20:33 Ответить
Деяких "лахтінських" впізнається відразу з ніку ))))
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11.09.2020 08:04 Ответить
З 14 вересня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 6907
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10.09.2020 20:58 Ответить
Мне непонятно следующее. В Беларуси никакого карантина. На улицы выходят десятки тысяч людей, без масок. Идут плечо к плечу. И почти никто не болеет короновирусом
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11.09.2020 09:29 Ответить
чем ближе к выборам тем веселее
зеленский не допустит выборов, сорвёт их, потому что слуги народа и так пролетали на них
а после раскрытия всей правды об этой кучке самозванцев Богданым, пролетают слуги со свистом
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11.09.2020 09:32 Ответить
Для меня, надеюсь и для многих, ясно что эти карантины по Ковид-19 нечестные полтические игры, которые экономике и здоровью людей наносят намного больший вред чем все короновирусы (а их видов около сотни включая COVID-19) вместе взятые
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11.09.2020 10:39 Ответить
 
 