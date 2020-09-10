С 14 сентября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, Киев - в оранжевой зоне, - министр Кабмина Немчинов. КАРТА
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на своем заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев попал в оранжевую зону", - написал Немчинов.
К красной зоне будут отнесены:
- город Чоп Закарпатской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно Ривненской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.
К оранжевой зоне будут отнесены:
- Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;
- Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянском районы Житомирской области;
- города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;
- города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
- города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;
- город Вознесенск Николаевской области;
- город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
- города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ривненской области;
- город Сумы Сумской области;
- город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
- город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смелянской районы Черкасской области;
- город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
- Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
- город Киев.
К желтой зоне будут отнесены:
- города Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Томашпольский районы Винницкой области;
- города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивський, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
- города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Мижгирський, Переченський, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
- город Яремча, Галицкий, Долинский, Надвирнянский, Снятиський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
- города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;
- города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Сиротский районы Одесской области;
- город Ривне, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ривненской области;
- города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина-Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
- города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокуцький, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
- города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области;
- города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районах Черниговской области.
Такие эпидемические уровние устанавливаются на 14 дней.
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И ни одного аппарата ИВЛ с него так и не купили.
Невже куів буде в оранжевій зоні?
Все давно забили болт, я один одеваю в магазин маску.
Только местная газетенка свободы, которой не светят выборы, во всю орет о катастрофе и, что скоро все помрут.
Если бы в райбольнице действительно уже не было коек, местные вели бы себя явно по другому.
Позвоню знакомому главврачу, буду пытать с пристрастием.
Лежать люди із двухстороннім запаленням легенів у великій кількості і ніхто їм не може зробити нормального аналізу.
Взяли проби і відповідь - "більше до наявності аніж відсутності".........
Ещё раз подтверждается версия манипулирования
ТОМУ ЩО ...
якщо ситуація так відрізняється від оптимістичної у Сумах,то уявіть собі,що зараз відбуваєьтся в Тернополі..((
Добавить еще пару цветов и получится флаг ЛГБТ. ))))
ТНК решили установить новый мировой порядок. История знает путь Гитлера, Муссолини и других.
Так что исполнителям воли ТНК следует призадуматься.
22.03.2020
В Италию прибыли семь российских самолетов с медпомощью для борьбы с коронавирусом
https://www.kommersant.ru/doc/4299313#
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4299313%0A%D0%92%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
Вечером в воскресенье на итальянской авиабазе Пратика-ди-Маре (30 км от Рима) приземлился первый самолет Минобороны РФ с оборудованием и вирусологами для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства. Следующие шесть бортов прибывали в страну поочередно с интервалом около часа. Всего ВКС России https://www.kommersant.ru/doc/4299107 подготовили девять самолетов Ил-76 с помощью для Италии.
Российские военные медики и специалисты-вирусологи начнут оказывать помощь после согласования районов применения с итальянской стороной, отметили в ведомстве.
Швеция - население 10 млн человек. за все время от ковид умерло больше 5,000
Украина - население 40 млн. человек. за все время от ковид умерло больше 3,000
Хоча і прості відправлянням їх на..уй у спам теж дуже ефективно..)
ВСе,що вам необхідно знати про російську "статистику" смертності від Ковід :
http://rusjev.net/2020/09/09/v-rossii-vnezapno-znachitelno-vyrosla-smertnost/ В России внезапно значительно выросла смертность
Естественная убыль населения России за январь-июль 2020 года составила почти 316,4 тыс. человек, что больше, чем за 12 месяцев всего 2019 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на последние данные Росстата.----------
Точно Брехня офіційна цифра 18,135
зеленский не допустит выборов, сорвёт их, потому что слуги народа и так пролетали на них
а после раскрытия всей правды об этой кучке самозванцев Богданым, пролетают слуги со свистом