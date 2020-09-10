Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Конча-Заспе возле резиденции Президента Украины Владимира Зеленского проходит акция протеста против капитулянтских уступок России на переговорах. Собравшиеся считают, что срыв операции по "вагнеровцам" и согласие на участие наемников РФ в инспекции позиций ВСУ возле Шумов является признаками подготовки капитуляции властей Украины перед РФ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.













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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ