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Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Конча-Заспе возле резиденции Президента Украины Владимира Зеленского проходит акция протеста против капитулянтских уступок России на переговорах. Собравшиеся считают, что срыв операции по "вагнеровцам" и согласие на участие наемников РФ в инспекции позиций ВСУ возле Шумов является признаками подготовки капитуляции властей Украины перед РФ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 01
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 02
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 03
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 04
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 05
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 07
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 08
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 09
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 10
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 11
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 12

Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 13
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 14
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 15
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 16

Также смотрите: Журналисты рассказали, кто соседствует с Зеленским в Конча-Заспе: "От Кучмы и Литвина до Фокина и Богатыревой". ВИДЕО

Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 17
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 18
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 19

Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 20

Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 21
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 22

Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 23
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 24

Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 25
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 26Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 27
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 28

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тот, кто ликвидирует российского генерал-майора Вахитова во время "инспектирования" позиций ВСУ, заслужит почет и уважение, - Бутусов

Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 29
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 30

Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 31
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 32
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 33
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 34
Возле дачи Зеленского в Конча-Заспе протестовали против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ 35

Читайте: Умер ветеран АТО Денис Янтар, публично споривший с Зеленским на Донбассе

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) Зеленский Владимир (20343) митинг (2556) Конча-Заспа (86) Бутусов Юрий (4358) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+57
Возле дачи Зеленского в Конче-Заспе протестуют против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ - Цензор.НЕТ 6278
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10.09.2020 21:59
+53
Возле дачи Зеленского в Конче-Заспе протестуют против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ - Цензор.НЕТ 3525
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10.09.2020 22:00
+38
Возле дачи Зеленского в Конче-Заспе протестуют против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ - Цензор.НЕТ 9482
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10.09.2020 22:00
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Страница 3 из 3
Да нет - это резиденция президента Это он раньше в цирке выступал
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10.09.2020 22:40 Ответить
Шапито - передвижной цирк, поясняю для недалеких.
Приехал под кончу засну, там сейчас хорошо подают))
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10.09.2020 22:42 Ответить
Ты мне ещё скажи , что квн не передвижной цирк , а сейчас этот клоун жирком оброс - можно и за счёт государства на постоянной основе цирк заиметь
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10.09.2020 22:51 Ответить
Это массовка на цирк не тянет - унылая и скучная, отрабатывающая свою пайку
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10.09.2020 23:21 Ответить
Возле дачи Зеленского в Конче-Заспе протестуют против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ - Цензор.НЕТ 2142
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10.09.2020 22:18 Ответить
Біля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 2232
Ми сьогодні сюди не запрошені
Не чекали нас тут
Машингвери свої запорошені
Ми не випустим з рук.
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10.09.2020 22:20 Ответить
Возле дачи Зеленского в Конче-Заспе протестуют против попытки совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ - Цензор.НЕТ 4523
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10.09.2020 22:18 Ответить
І цього теж Порох купив! Оце бабла викинув! А міг би мєрсєдєса собі купити як д"Єрьмак.

Я, Таргонський Олександр Сигизмундович,військовий волонтер
"Дід Мюллер",і головне,громадянин України,вважаю,що підтримання Президентом України рішення про інспектування позицій ЗСУ терористами і бандитами із дири та лугандонії - це складання з себе повноважень Верховного Головнокомандувача ЗСУ...Це зрада військових і польових волонтерів.
А для главаря дири пушиліна: "Хер вам,а не ...."ми додавили Україну"!!!"
Слава Україні!Слава нашим Збройним Силам!

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzQxNzA0Njk4MTY3NTA2MA%3D%3D&av=100013457791307
Біля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 9294
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10.09.2020 22:30 Ответить
Никакого позора...зеля просто отсосет
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10.09.2020 22:25 Ответить
Біля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 8738. .
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10.09.2020 22:27 Ответить
Біля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 727
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10.09.2020 22:27 Ответить
Я хрен пойму, может уже пора атаковать Россию? Или я не прав? Объясните думающие люди.
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10.09.2020 22:28 Ответить
Біля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 6655
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10.09.2020 22:29 Ответить
І у них може з'явитися ще одна спільна риса біографії...
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10.09.2020 22:57 Ответить
йолоп тому і погано закінчить разом із своїм батею-"науковцем"
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10.09.2020 23:50 Ответить
Лєнка, мабуть, знає про цю паралель... Тому і втекла від "Блазня"... "Оцєнь зіть хоцца..."...
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11.09.2020 05:29 Ответить
Пусть теперь бегает в туалет до утра, с Ленкой наперегонки
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10.09.2020 22:30 Ответить
Біля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 2006
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10.09.2020 22:36 Ответить
лягушонка Кермита жалко. опять его вешают заместо Вовы
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10.09.2020 22:40 Ответить
І М П І Ч М Е Н Т !!!

І М П І Ч М Е Н Т !!!

І М П І Ч М Е Н Т !!!

І М П І Ч М Е Н Т !!!

І М П І Ч М Е Н Т !!!

І М П І Ч М Е Н Т !!!

І М П І Ч М Е Н Т !!!

І М П І Ч М Е Н Т !!!

І М П І Ч М Е Н Т !!!
І М П І Ч М Е Н Т !!!
І М П І Ч М Е Н Т !!!
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10.09.2020 22:55 Ответить
...не-а, только Ростов.
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10.09.2020 23:10 Ответить
Винесли синіх - винесемо й зелених!Біля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 2900
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10.09.2020 23:12 Ответить
Біля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 2159
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10.09.2020 23:23 Ответить
Вовка-флюгер. Погодився на інспектування військовими злочинцями ЗСУ, за добу скасував. Такі дії Зеленського проглядаються з 2019. Знаєте чому він приймає те, що потім доводиться скасовувати? Це не його рішення,а вказівки Москви через агента Єрмака. Україна не його країна.
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10.09.2020 23:26 Ответить
Блазень ставши президентом ким тільки себе не уявляв. Хтось порівнював його з Рузвельтом (бо той був актором), хтось із Макроном (такий собі новоспечений український Макрон), і він пихато роздував щоки. Минув рік і все зійшло на пшик, "рузвельтмактрон" став зеленою жабою-ропухою. Цікаво, в магазинах ще зелені жаби продаються, чи може за вказівкою з ОПи вже познімали з вітрин?

Біля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 1825
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10.09.2020 23:29 Ответить
Мапет шоу ))))Ну прям пророческое - там заправляли всем цирком зелёный лягушонок))))А зе слуги - Маппеты))))
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11.09.2020 01:02 Ответить
Не плутай Рузвельта з Рейганом...
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11.09.2020 05:32 Ответить
точно, порівнювали з Рейганом. Дякую за поправку.
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11.09.2020 11:44 Ответить
Біля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 882
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10.09.2020 23:43 Ответить
РАЗОРВИТЕ ЭТУ ЗЕЛЕНУЮ СУКУ НА КАЦАПСКИЙ ФЛАГ !!!!!!!!!!!!!!
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10.09.2020 23:45 Ответить
зрадульку отменили, но 20 актывистов хоть поразмялись.
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10.09.2020 23:45 Ответить
ОРДЛО заявило о вступлении в Союзное государство, вместе с Беларусью. Если это произойдет, то о половине Донбасса, включая Донецк и Луганск придется забыть, как и о Крыме!
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10.09.2020 23:51 Ответить
А в ОРДЛО про це Путіна спитали? Ти ж себе "Прокуратором" величаєш, майже "прокурором"... А це значить, що повинен у правознавстві розбираться... Як ОРДЛО може "увійти в Союзну державу", якщо вони не визнані "суб"єктами державності" тими ж державами, які в цю "Союзну державу хочуть увійти?То у якості кого вони туди увійдуть? Ні Росія, ні Білорусь, ні Вірменія, їх не визнають(про Казахстан мови нема - вони на цю "Союзну державу" давно "поклали"... ).
Молотиш якусь "хрєнь" язиком, як собака хвостом...
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11.09.2020 05:46 Ответить
Великий Гойя написал: "Сон Разума порождает чудовищ" Можно переиначить. "Если ума нет то рождаются посты на Форуме Цензора!"
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10.09.2020 23:54 Ответить
Тому закінчуй друкувати свою АХІНЕЮ
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11.09.2020 01:10 Ответить
Петина массовка отрабатывает свои "шакаладки"! Шакалы!
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11.09.2020 00:09 Ответить
Чет какая-то большая у Пети массовка, все ветераны АТО-ООС там, всякие Демсокиры, Правый сектор, волонтёры и просто женщины..
И где только на них всех шоколадок-то набраться?
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11.09.2020 00:32 Ответить
И даже Юрий Бутусов, перед выборами нещадно критиковавший этого самого Петю и яростно агитировавший за Нелоха, тоже уже подался в петину массовку?
Что творится-то, что творится!
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11.09.2020 00:34 Ответить
Так, Порох поряд з Зе це еталон патріота України
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11.09.2020 01:08 Ответить
Грищенко, ось це, що творилось під Донецьким аеропортом мені і досі спокою не дає. Такоі ганьби не знала ні одна армія світу - щоб вороги обшукували і давали дозвіл на проізд. Оце в нас були головнокомандуючий і міністр оборони з начальником генштабу!
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11.09.2020 08:02 Ответить
Ну обыскивали наверное потому , что вы с грицем коридор не захотели пробить к дапу и поменять свои удобные диванчики на сырость окопов
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11.09.2020 09:44 Ответить
Судя по тому, что монитор запах не передает, тебе опять Порох насрал в штаны.
Подмойся и пиши свои мысли
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11.09.2020 04:04 Ответить
Заходит Зеленский в бар и говорит бармену:
- Стакан водки.
Бармен подает стакан водки и спрашивает:
- Простите, Владимир Александрович, а что такое случилось, что нужно водки?
Президент отвечает:
- Да вот, у меня сегодня был оральный секс...
Бармен:
- Поздравляю! Но, может быть, по такому случаю лучше шампанского?
Зеленский:
- Нет, шампанским этот вкус не перебить...
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11.09.2020 00:51 Ответить
- Послушайте, а что за крики доносятся с президентской дачи?
- А это у нашего президента оральный секс…
- Ого, какой он темпераментный! Интересно, и кому же он так азартно «вставляет»?
- Да нет… «Вставляют» ему… А он просто орёт… От боли…
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11.09.2020 05:53 Ответить
"Придурка" шукай у дзеркалі... Тільки придурки не розуміють анекдотів...
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11.09.2020 07:36 Ответить
Собралась огромная толпа протестующих против очередной зрады Зеленского. Собрался весь Киев. Ну все 250 человек. Остальные 4 миллиона хотели прийти, но из за наводнения, урагана, землетрясения (выбрать нужное) добраться не смогли. Но это не точно)
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11.09.2020 01:04 Ответить
І М П І Ч М Е Н Т Зе клоуну
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11.09.2020 01:07 Ответить
А далі постепенно и до импичмента дойдет. И он может произойти в разной форме.
Т.ч. не надо себя тешить.
А такие, котрые про баблишко гундят, судят всех по себе и своего хозяина будут исключительно за баблишко защищать. Баблишко- это вся их идея.
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11.09.2020 01:54 Ответить
Дебил зеленый, ты хотя бы на снимки глянул перед тем как высер свой написать. Свобода, ПС, Демсокира, АК47, Нацкорпус. Где ты там каких-то олигофренов парашидла увидело. Тебе, твари безмозглой, Порошенко до сих пор в штаны срет.
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11.09.2020 05:21 Ответить
Вызывает к себе Ермак финансиста ОПУ:
- Так, что там у нас с деньгами?
- «Напряг», Андрей Борисович… А что нужно?
- Да тут проблема возникла, с нашим «главзасранцем». Мало того, что с «очка» не слазит, после выступлений этих «порохоботов», так скоро и до туалета не будет успевать добежать… Те деньги что идут на закупку туалетной бумаги, пусти на закупку памперсов и «Лоперамида», а то скоро в офисе дохнуть нечем будет… А жопы аппарат пусть копиями уголовных дел против Порошенко подтирает - всё равно толку от них - НОЛЬ…
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11.09.2020 06:09 Ответить
Это он тебе лично сказал?
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11.09.2020 01:48 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3270031.html Очко не железное у Моники ЗЕленскиБіля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 3497

В ОПУ сообщили, что "инспекцию" на Донбассе отменили, новой даты нет и пока не будет. Якобы, "та сторона" выдвинула новые требования.
Кроме того, там подчеркнули, что переговоры с ОРДЛО не ведутся - мол, именно Россия является агрессором. (фигасе, прогресс!).
На данный момент, у ЗЕ "ищут грамотное решение", чтобы закончить войну на Донбассе.
Тактика, о которой писал раньше - два шага вперёд, шаг назад.
На этот раз - у Зермака не прокатило, и остановили его не 73% (им похрен), а думающее меньшинство. Хватило гнева в соцсетях, и угроз выйти на улицу.
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас - зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь - они бочком в окно.
У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
В ОПУ ищут грамотное решение? Оно одно: замена промосковской власти на проукраинскую. Которая умеет держать удар, отстаивать интересы государства, а не выполнять хотелки кучки террористов.
Это ни разу не победа. Нам ещё долго стоять вокруг них с красными флажками и рогатинами.
А победа будет тогда, когда все украинцы повернут эти рогатины в одну сторону - на восток.

UPD. Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю.
Очко таки не железное.

Helgi Sharp
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11.09.2020 01:52 Ответить
Ан Мур все правильно сказал.!
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11.09.2020 01:56 Ответить
це не я. Там ссиль є. Цк - блогер Helgi Sharp
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11.09.2020 02:01 Ответить
Важно даже ни кто сказал, а что. Все равно вам спасибо за информацию
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11.09.2020 02:10 Ответить
8.09.2020 г.
Гео Лерос: «Тищенко «кришує» монополію, Єрмак - контрабанду, а «Слуг» зламали гроші в конвертах»



https://ord-ua.com/print/2020/09/08/geo-leros-tishenko-krishuye-monopoliyu-yermak-kontrabandu-slug-zlamali-groshi-v-konvertah/
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11.09.2020 02:08 Ответить
Шо значит вспомнить на страницах Цензора, шо герой тот, кто устраняет врага-агрессора на нашей земле, так зебиков на дно и пробило... правда они изначально пробиты , бо крысы в банке изначально грызут друг другу глотки, бо тупые... Стань друг другу на плечи , да вытащи друг друга из банки , кормов вокруг полно, не нужно кушать себе подобных...главное сплотиться с массами а не позиционировать им. Вот здесь бы опыт попередникiв и сгодился... Но увы, удел низкопробного клоуна - замкнутое пространство, в лучшем случае, на помостах корпоративов.
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11.09.2020 03:13 Ответить
ПРОСТО ПОРА ПРИЗНАТЬ ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО МИРА - НЕЗАКОННЫМИ !!! И ГЛАВНОЕ ПРАВО ПРИОБЛАДАНИЯ ВОГРУЗИТЬ НА НАРОДЫ !)
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11.09.2020 05:44 Ответить
Ти "ЩЕ ДОПИВАЄШ...", чи "ВЖЕ ПОХМЕЛЯЄШСЯ..."? Хоч вчитайся в те, що пишеш!!!
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11.09.2020 06:14 Ответить
Давайте, "бубочка" с вещами на выход.
Едете в Австрию, "бубочка" - вот и не возвращайтесь, пока еще можно уехать "холым писом" (whole piece), а не "наслайсенным" (sliced).
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11.09.2020 06:23 Ответить
Зєлє треба не паркани розмальовувати, а гнати його поганим віником у відставку(краще добровільну). Але перед тим узгодити нормальну кандидатуру на дострокові, на що, панове "поцріотні заукраїнці", схоже не здатні, бо в кожного є свій власний "гетьманчик", а на компроміси такий упоротий контингент не йде.
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11.09.2020 07:40 Ответить
Ваня не поспішай, ще трішки і ти будеш тут співати інші пісні. По слухах Юля після карантину виходить на роботу і бац - прем*єрша. Не чув? Так, що не гони кобилу, а то тачанка зламає колесо і навернеться ваше прем*єрське врісло.
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11.09.2020 20:16 Ответить
Ганяти падаль Зєльонкіна Сцяними ганчірками...! Ганяти падаль накожному перехресті...Аби сволота незнала покою
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11.09.2020 07:55 Ответить
это ж каким надо было дурачком быть, что б влезть во всё это..
была раскошная жизнь у Зели, снимал фильмы, передачи, смешил людей в квартале, отдыхал за границей по 2 раза на месяц что ещё не хватало?
нет же, было мало, жажда денег заставила его пойти в президенты, но теперь придётся отвечать за все свои преступления
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11.09.2020 09:36 Ответить
Ним зараз крутять всі, хто коло влади. Крутили і тоді-він недолугий, самозакоханий наркоман.
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11.09.2020 13:07 Ответить
А неплохой заборчик у президента от ,,народа,,
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11.09.2020 09:54 Ответить
На те що коїть Зе клоун в мене відгадка тількі одна - під дією наркотиків людина з кварталу загубила зв язок з реальністю
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11.09.2020 13:51 Ответить
Искренняя забастовка - это хороше и правильное дело. Обратите внимание на бастующих, 90 процентов это молодые, крепкие парни призывного возраста. У меня только один вопрос, почему они не на передовой????? Одно дело бастовать, а другое дело рисковать собственным здоровьем и жизнью.
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11.09.2020 14:37 Ответить
Ці хлопці вже пройшли війну.
Чом би вам не піти на фронт.
Нє сидить якесь чмо і теревені на форумах розводить.
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11.09.2020 14:45 Ответить
ІМПІЧМЕНТ !

ІМПІЧМЕНТ !

ІМПІЧМЕНТ !

ІМПІЧМЕНТ !

ІМПІЧМЕНТ !
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11.09.2020 15:22 Ответить
Зебила на нари!
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11.09.2020 20:42 Ответить
Ну, і що наробили. Кому прийдеться мити паркан Ленке, чи *******?
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11.09.2020 21:04 Ответить
Судить зелю за предательство Украины!
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11.09.2020 22:21 Ответить
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