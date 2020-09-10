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Досмотр авто нашего посла в Беларуси на границе - это больше, чем скандал. Это прямой недружественный акт, - Климкин

Экс-глава МИД Павел Климкин заявил, что обыск автомобиля нашего посла на въезд в Беларусь - это значительно больше, чем скандал. По мнению Климкина это прямой недружественный акт по отношению к Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Досмотр авто нашего посла в Беларуси на границе - это значительно больше, чем скандал. Это прямой недружественный акт по отношению к Украине. Посол представляет страну и ее президента, и эти действия являются пощечиной и стране, и президенту. Это унижение Украины со стороны Лукашенко не должно остаться без жесткой и последовательной реакции. Взаимность - это ключевой принцип дипломатии.

Лукашенко уже нарушил международное право, когда не выдал вагнеровцев, а теперь стал рецидивистом, который нарушает международное право каждую неделю. Внутри нет суда вовсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послу Украины в Беларуси Кизиму устроили досмотр вопреки дипломатической практике: "Я за 27 лет работы ни разу не сталкивался с таким отношением"

Автор: 

авто (4204) посол (1799) Климкин Павел (2352) Кизим Игорь (26)


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Топ комментарии
+21
ПреЗЕдента такие мелочи не интересуют....
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10.09.2020 22:10
+18
эти действия являются пощечиной и стране, и президенту.Источник: https://censor.net/ru/n3218671

Ха-ха. Шморкля утрется - привык на корпоративах подмахивать.
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10.09.2020 22:14
+14
Сравнили козу с ракетой.. Гриб поехал потрусить писюном..мосха не было и нет.. а оказался во взрослой жизни.... а тут ПОСОЛ СТРАНЫ...
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10.09.2020 22:15
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ПреЗЕдента такие мелочи не интересуют....
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10.09.2020 22:10 Ответить
Смешные А что вы ожидали от человека которому вы сцыте в трусы?! Скажите спасибо что не пристрелил...А то чем бы ответили? Озабоченностью как всегда
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10.09.2020 22:38 Ответить
Это лоховство.
Если нет, должна быть официальная дипломатическая ответка с привлечением международных инстанций
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10.09.2020 22:11 Ответить
Каких международных инстанций? Выслать посла усатого нах. Это кроме ноты протеста. И на границе обшманать болезного до трусов. Вот это будет нормально паритетно.
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10.09.2020 22:21 Ответить
Рожденный ползать летать не может. Никто никого не вышлет и не обшмонает, утрут сопли как всегда и забудут
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10.09.2020 22:39 Ответить
Так выбрали же голубя мира Cсыклю I разве не для этого? Сопли косовороткой утирать да на коленях стоять. Это коллективное эго малоросов.
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10.09.2020 22:47 Ответить
Для посыла нах нужна воля. При чем не только политическая.
Ссыкунам на это решиться тяжело ...
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10.09.2020 23:06 Ответить
Одно не понятно, какого фуя ссыкуны лезут на самый верх, туда, где нужна стальная воля и железные яйца. Ну клоун ты ссукливый, ну пили себе концертики, сериальчики. 73% клиентов есть среди активного населения. Но какой-то бес толкает в сраку такое чмо и оно прет вверх.
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10.09.2020 23:13 Ответить
Вспоминается фильм День выборов:
-Надо им пообещать то, чего у них нет.
-А чего у них нет?
-Ничего у них нет!
-Тогда пиши: Я дам Вам всё
Думаю, что как то так ...
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10.09.2020 23:31 Ответить
Если уж про День выборов, то больше уместно про звонок Эммануила Гедеоновича с заданием срочно мотать артистам в Приволжск и делать губера из Игоря Владимировича, хорошего массажиста.
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10.09.2020 23:44 Ответить
А с Грибом, который в Краснодарском СИЗО оказался, какой акт был? Вот так, закрываешь глаза и "домовляешься", а потом получаешь ещё больше
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10.09.2020 22:12 Ответить
Сравнили козу с ракетой.. Гриб поехал потрусить писюном..мосха не было и нет.. а оказался во взрослой жизни.... а тут ПОСОЛ СТРАНЫ...
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10.09.2020 22:15 Ответить
Ну да, если схавали козу ( Порох), тогда чему удивляться оказии с ракетой (Зелик). Начинаешь с малого, продолжаешь с повышением ставок. Что тут не ясного?
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10.09.2020 22:32 Ответить
эти действия являются пощечиной и стране, и президенту.Источник: https://censor.net/ru/n3218671

Ха-ха. Шморкля утрется - привык на корпоративах подмахивать.
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10.09.2020 22:14 Ответить
Он яму ешо и на раялЄ сыграТ...
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10.09.2020 23:01 Ответить
Янык то понятно - он прямо пророссийский, Порох прозапад, а это серое, ой серое то к мозгу(значит не серое), а зеленковатое ближе к по.осу...и чё...воно как и наши менты, ой извиням - полисяянты, як шо то е угроза то спасите памагите, а то дедок старый ща мы ему права защитаемо...так шо все эти заявы то всё до сраки...для садиковцев...))) УЖАС - недееспособные!
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10.09.2020 22:15 Ответить
НАТУРАЛЬНОЕ СВИНСТВО!
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10.09.2020 22:16 Ответить
зелю не опустил только ленивый, даже чепушилин и терорист из дурдома заставил его ролики писать. теперь принимальщик сигналов из космоса его чморит
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10.09.2020 22:18 Ответить
Зємразота, дає дозвіл колгоспному чму, ганбити Україну.
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10.09.2020 22:20 Ответить
а кому моніка ще не підмахнула?
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10.09.2020 22:23 Ответить
Она принимает во все дыры и со всех сторон. В полном соответствии со своей философией.
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10.09.2020 22:26 Ответить
Лукавый чёрт, возомнивший себя Чаушеску или Пиночетом.
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10.09.2020 22:21 Ответить
эээ, потише! Чего ты так раздухарился? Ну какой с тебя Пиночет?
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10.09.2020 22:29 Ответить
Площадка Минска для каких либо переговоров должна быть закрыта. Украина должна присоединиться к заявлению ЕС о не признание выборов и Лукашенко как легитимного президента. А возможно даже поддержать Литву в признании Тихановской избранным лидером Беларуси. Любые общение на высоком уровне должны быть прекращены.
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10.09.2020 22:28 Ответить
Ты, питор, запомни: Украина не должна лезть ни куда, что может ей в перспективе навредить. Твоя цель, провокатор, понятна, расширить круг недругов Украины. Поэтому пошел на куй, мразь!
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11.09.2020 06:14 Ответить
Так вот по каким ником здесь пишет комментарии сам Саша 3% минский генерал губернатор Рашистов. прячась за флагом "казахстана".. С такими ***--ми понятиями, ты скоро допи--шся что Украина и в Рашу влезла и это в перспективе ей "навредит" недоумок, он же Петров, Иванов, Сидоров, Мразист, Куй, Пиодор. Так что иди куда шел в "тамбов".
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11.09.2020 13:55 Ответить
Питор, повторяю тебе еще раз: пошел на куй, тролль епаный!
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11.09.2020 14:05 Ответить
Как же тебя плющит любезный.. "Новичка" прими, подстилка лукашенковская.
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11.09.2020 14:09 Ответить
Самое время выслать дипломатов Белоруси с тщательной анальной проверкой. Власть хитрозачесанного не легитимная пусть шлет новых,эти испортились
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10.09.2020 22:38 Ответить
Ой, я вас умоляю, Зеля утрётся, от "русского мира" оно и не такое стерпит. А на Украину ему насрать.
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10.09.2020 22:40 Ответить
Чугункин проснулся!

Каждая мокрица с комментариями спешит засветиться!
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10.09.2020 22:59 Ответить
Подумаешь "посол"!!!
Вон, только сегодня, Зеля в сто раз больше унизил страну, поддавшись шантажу шестерки Пушилина и разрешивший террористам инспектировать наши войска!
А вы про какого-то посла...
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10.09.2020 23:02 Ответить
"Нові" обличчя стали "ніякими".
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10.09.2020 23:08 Ответить
Все - теперь сябрских дипломатов обследовать че они в срандель засунули и в мохнатку.
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10.09.2020 23:11 Ответить
Следующий ответ Беларуси отзыв посла. Путин потирает руки!
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10.09.2020 23:43 Ответить
У Віденській конвенції про дипломатичні зносини йдеться, що особистий багаж дипломатичного працівника звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить небезпечні предмети, або предмети, ввезення або вивезення яких заборонено законом держави перебування.
*********** геть з глузду з'їхава !
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10.09.2020 23:32 Ответить
Если политики теряют разум, то страдает народ.
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10.09.2020 23:45 Ответить
Украина своим отношением к внутренней ситуации в Беларуси превратила дружественную страну во враждебную. Вероятно кто-то из зарубежных кураторов потребовал от Украины занять такую позицию. Себе во вред.
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10.09.2020 23:46 Ответить
"ЧПОК" зелесрань!!!!!!!!!
Але у першу чергу УКРАЇНУ. і це не вперше.
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10.09.2020 23:53 Ответить
"Внутри нет суда вовсе." А от у нас є "внутрі" суд -Печерський, "самий справєдлівий суд в мірє" )
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11.09.2020 02:20 Ответить
но тут малец клёмкин поправкой влез... кто не работает - не ест...
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11.09.2020 05:20 Ответить
такое впечатление, что бывший министр не знает Венской конвенции.... а там черным по белому написано - да, есть иммунитет, но... а простой рабочий посчитал, что посол везет в машине то, что запрещено...и на этом весь иммунитет приказал долго жить... а если тот, кто досматривал еще и подбросит что-то... уасья... учи матчасть...
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11.09.2020 05:22 Ответить
А нічого в Білорусь "засилати 200 українських екстремістів". Можливо посол в багажнику міг везти ще парочку відбірних таких.
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11.09.2020 07:02 Ответить
 
 