Досмотр авто нашего посла в Беларуси на границе - это больше, чем скандал. Это прямой недружественный акт, - Климкин

Экс-глава МИД Павел Климкин заявил, что обыск автомобиля нашего посла на въезд в Беларусь - это значительно больше, чем скандал. По мнению Климкина это прямой недружественный акт по отношению к Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Досмотр авто нашего посла в Беларуси на границе - это значительно больше, чем скандал. Это прямой недружественный акт по отношению к Украине. Посол представляет страну и ее президента, и эти действия являются пощечиной и стране, и президенту. Это унижение Украины со стороны Лукашенко не должно остаться без жесткой и последовательной реакции. Взаимность - это ключевой принцип дипломатии.

Лукашенко уже нарушил международное право, когда не выдал вагнеровцев, а теперь стал рецидивистом, который нарушает международное право каждую неделю. Внутри нет суда вовсе.

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