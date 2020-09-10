Досмотр авто нашего посла в Беларуси на границе - это больше, чем скандал. Это прямой недружественный акт, - Климкин
Экс-глава МИД Павел Климкин заявил, что обыск автомобиля нашего посла на въезд в Беларусь - это значительно больше, чем скандал. По мнению Климкина это прямой недружественный акт по отношению к Украине
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Досмотр авто нашего посла в Беларуси на границе - это значительно больше, чем скандал. Это прямой недружественный акт по отношению к Украине. Посол представляет страну и ее президента, и эти действия являются пощечиной и стране, и президенту. Это унижение Украины со стороны Лукашенко не должно остаться без жесткой и последовательной реакции. Взаимность - это ключевой принцип дипломатии.
Лукашенко уже нарушил международное право, когда не выдал вагнеровцев, а теперь стал рецидивистом, который нарушает международное право каждую неделю. Внутри нет суда вовсе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если нет, должна быть официальная дипломатическая ответка с привлечением международных инстанций
Ссыкунам на это решиться тяжело ...
-Надо им пообещать то, чего у них нет.
-А чего у них нет?
-Ничего у них нет!
-Тогда пиши: Я дам Вам всё
Думаю, что как то так ...
Ха-ха. Шморкля утрется - привык на корпоративах подмахивать.
Каждая мокрица с комментариями спешит засветиться!
Вон, только сегодня, Зеля в сто раз больше унизил страну, поддавшись шантажу шестерки Пушилина и разрешивший террористам инспектировать наши войска!
А вы про какого-то посла...
*********** геть з глузду з'їхава !
Але у першу чергу УКРАЇНУ. і це не вперше.