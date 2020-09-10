Офис Президента ответил Богдану: "Признание, что якобы "Украина кинула Путина", - это мощный удар по нашей репутации"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал интервью бывшего главы ОП Андрея Богдана. Слова Богдана о том, что якобы "Украина кинула Путина" Подоляк назвал "катастрофой".

Свое мнение Подоляк озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Интервью Богдана он назвал словами человека, "который совершенно не в инсайде, не в тренде, продолжает хохмить над собственными старыми шутками и пытается доиграть чужие хайпы". Единственным заслуживающим внимания в этом интервью Подоляк назвал слова Богдана о том, что якобы "Украина кинула Путина".

"Якобы Украина не выполнила взятых на себя обязательств... Это сильно. Почти явка с повинной. И это чрезвычайно мощный удар по нашей репутации и отличная пропагандистская подача в сторону РФ. Не сомневаюсь, что сделано это, может, и неумышленно, по глупости, из-за банального желания мелко нагадить в собственном доме. Но на самом деле - это катастрофа..." - написал Подоляк.

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По его словам, за эту фразу "зацепились и активно стали раскручивать" росСМИ.

"По всем политическим каналам идет прямолинейное: "Украина со слов когда-то крайне влиятельного человека не выполняет свои международные обязательства. Особенно в рамках донбасского кейса". ... . В чем-то это уже преднамеренное ослабление государственных институтов. Преднамеренный удар по репутации конкретных должностных лиц. Преднамеренная игра на медийном поле чужой страны. Плохая история. Очень", - написал Подоляк.

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