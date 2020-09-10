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Офис Президента ответил Богдану: "Признание, что якобы "Украина кинула Путина", - это мощный удар по нашей репутации"

Офис Президента ответил Богдану:

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал интервью бывшего главы ОП Андрея Богдана. Слова Богдана о том, что якобы "Украина кинула Путина" Подоляк назвал "катастрофой".

Свое мнение Подоляк озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Интервью Богдана он назвал словами человека, "который совершенно не в инсайде, не в тренде, продолжает хохмить над собственными старыми шутками и пытается доиграть чужие хайпы". Единственным заслуживающим внимания в этом интервью Подоляк назвал слова Богдана о том, что якобы "Украина кинула Путина".

"Якобы Украина не выполнила взятых на себя обязательств... Это сильно. Почти явка с повинной. И это чрезвычайно мощный удар по нашей репутации и отличная пропагандистская подача в сторону РФ. Не сомневаюсь, что сделано это, может, и неумышленно, по глупости, из-за банального желания мелко нагадить в собственном доме. Но на самом деле - это катастрофа..." - написал Подоляк.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР вызывает экс-главу ОП Богдана на допрос

По его словам, за эту фразу "зацепились и активно стали раскручивать" росСМИ.

"По всем политическим каналам идет прямолинейное: "Украина со слов когда-то крайне влиятельного человека не выполняет свои международные обязательства. Особенно в рамках донбасского кейса". ... . В чем-то это уже преднамеренное ослабление государственных институтов. Преднамеренный удар по репутации конкретных должностных лиц. Преднамеренная игра на медийном поле чужой страны. Плохая история. Очень", - написал Подоляк.

Также на Цензор.НЕТ: "Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой"

Офис Президента ответил Богдану: Признание, что якобы Украина кинула Путина, - это мощный удар по нашей репутации 01Офис Президента ответил Богдану: Признание, что якобы Украина кинула Путина, - это мощный удар по нашей репутации 02
Офис Президента ответил Богдану: Признание, что якобы Украина кинула Путина, - это мощный удар по нашей репутации 03

Автор: 

Богдан Андрей (384) Офис Президента (1797) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+53
Катастрофа-это ЗЕпрезидент!
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10.09.2020 22:21
+51
Шо це за Падлояк? Третій помічник четвертої секретарши?
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10.09.2020 22:20
+48
Зеленые не кинули путина, они кинули украинцев. Они идут к тотальному контролю, особенно в интернете, хотят установить контроль над каждым украинцем, над его сознанием и т.д. Они предложили законопроект, который обязывает интернетных провайдеров все раскрывать о пользователях для них по их желанию. Это что называется? Это называется. что зеленых тварей нужно гнать гнать и гнать из власти, потому что они невменяемые, совершенно конченые и осатаненные, они наплевали на Конституцию, на то , что они ОБЯЗАНЫ гарантировать украинцам свободы. А что они творят? Вот это выбрыки рогатых ублюдков.
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10.09.2020 22:36
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да, кинул зеля Богдана ярко..
но уверен что у Богдана есть чем ответить Зеле
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11.09.2020 09:38 Ответить
разве это плохо -кинуть и обмануть врага -это тактическая победа -при том -что рф. -ведет войны успешно только благодаря обману -подлости и подставам
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11.09.2020 10:41 Ответить
які ще докази вам потрібні, що зюзя - зрадник?
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11.09.2020 10:56 Ответить
...мощный удар по нашей репутации...

Нельзя испортить то, чего не существует. Никакой репутации у Зе нет вообще, и никогда не было.
Ноль в степени - ноль, помноженный на ноль, так нулём и останется.
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11.09.2020 11:00 Ответить
оп боится российских олигархов больше, чем своих.
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11.09.2020 12:24 Ответить
Подоляк, это кто .? уборщица у зеленского???
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11.09.2020 13:36 Ответить
Кинути гопника, це вдар по репутації? Ми вже до зрадників (ОПЗЖ) відносимось лояльно, згідно нашого калічного законодавства, яке вони і писали. Репутацію Україна здобула дав відсіч агресорові, так що це ей ніяк не зашкодить!
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11.09.2020 15:57 Ответить
Интересное интервью Богдана Гордону. Рекомендую читать, хотя времени нужно затратить минут 30. Отбросив восхищение какими-то качествами Зелей, основной мотив, по моему мнению, Зеля очень обидчивый и очень любит восхваление. Опасное сочетание для политика. А соединенное с абсолютной безграмотностью в государственных делах, это сочетание делает Украину заложником параноика.
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11.09.2020 17:09 Ответить
Насколько я не уважал этого подонка Богдана, до этого ИНТЕРВЬЮ , настолько я его сегодня и уважаю!! Молодец!! Дал по зубам всей этой зеленой нечисти от слуг народа и вывел ихние тёмные безграмотные, НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, делишки на свет божий!!!
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11.09.2020 18:59 Ответить
Також поміняв думку на позитивну, хоча про нього був в душі все ж був трішки хорошої думки. Все таки гени є генами, знаючи його батька .
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11.09.2020 21:29 Ответить
😂😂😂 яка репутація? Ви там у своєму "офісі" кокаїну перебрали? У шута репутації, як у курви цноти.
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11.09.2020 19:14 Ответить
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