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Новости Коронавирус и карантин
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На Буковине лабораторно подтвердили 132 новых случая инфицирования коронавирусом, - ОГА

На Буковине лабораторно подтвердили 132 новых случая инфицирования коронавирусом, - ОГА

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 132 новых случая коронавирусной болезни, выздоровели 99 ранее заболевших.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Три района Буковины - Вижницкий, Глыбокский и Заставненский - смогли перейти из "красной" зоны к менее жесткой об ограничениях "оранжевой". Связано это прежде всего с уменьшением количества инфицированных. Поэтому перейти к ослаблению карантина, восстановить работу общественного транспорта, открыть школы и детсады помогают не митинги и протесты, а соблюдение простых правил", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке в четверг.

Общее количество больных с начала фиксации заболевания составило 11 847 человек.

Вместе с тем глава ОГА отметил, что Герцаивщине и Кельменеччине, которые с 14 сентября будут в "красной" зоне, предстоит преодолевать новые вызовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки выявили 134 новых случая COVID-19, - ОГА

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Буковина (894) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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парадокс Украины - препаратов для определения нет, а вирус определен... это уже просто школа Соломона Пляра...
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11.09.2020 05:18 Ответить
Наука не йде до бука ©
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11.09.2020 07:29 Ответить
 
 