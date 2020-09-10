Канада и ЕС призвали Украину продолжать реформы и борьбу с коррупцией

Украине следует продолжать движение по пути масштабных реформ и противостоять коррупции и интересам отдельных лиц, действующих против общего блага.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем поощрять Украину к внедрению широких и инклюзивных реформ. Нам следует оставаться бдительными в борьбе против коррупции и личностных интересов в Украине", - отмечается в документе.

Оба дипломата также напомнили, что действие экономических санкций ЕС и Канады против РФ обусловлено ​​"полным внедрением Россией ее обязательств в соответствии с Минскими соглашениями".

"Канада и ЕС - непоколебимы в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждают незаконную аннексию Крымского полуострова, произошедшую в нарушение международного права", - отмечается в заявлении.

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Боррель и Шампань также напомнили о "ценности нашего хорошего сотрудничества, которое проявляется в поддержке реформирования украинской сектора безопасности и канадского вклада в Совещательную миссию ЕС в Украине".