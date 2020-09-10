Канада и ЕС призвали Украину продолжать реформы и борьбу с коррупцией
Украине следует продолжать движение по пути масштабных реформ и противостоять коррупции и интересам отдельных лиц, действующих против общего блага.
Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжаем поощрять Украину к внедрению широких и инклюзивных реформ. Нам следует оставаться бдительными в борьбе против коррупции и личностных интересов в Украине", - отмечается в документе.
Оба дипломата также напомнили, что действие экономических санкций ЕС и Канады против РФ обусловлено "полным внедрением Россией ее обязательств в соответствии с Минскими соглашениями".
"Канада и ЕС - непоколебимы в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждают незаконную аннексию Крымского полуострова, произошедшую в нарушение международного права", - отмечается в заявлении.
Боррель и Шампань также напомнили о "ценности нашего хорошего сотрудничества, которое проявляется в поддержке реформирования украинской сектора безопасности и канадского вклада в Совещательную миссию ЕС в Украине".
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Не из кривого рога они.
Заполонили . Они.
Их до"уя,но ЕС чего-то не проникся..."нужно поощрять","нужно оставаться бдительными".Даже суперполиткоректные люди не отметили "прогресса"
Кривой рог- в данном контексте это быдло,и это я сказал. То, что кривой рог забил на все, кроме нормальной дозы, и не проводит свои реформы, Алеша, согласен?)))
Ведь нельзя назвать реформой, к примеру, отмену Роттердам+ и возвращение его же?
Стоп..... А может Михо много провел? Хоть одно скажи?
А это суд при винницких дал понять про неконституционности назначения коррупционера сытника на должность?
Включай мозг, Алеша!!?
Могли бы за ***** - и за него проголосовали бы.
Ссылка прикольная вы,соевые,заспамите сразу. Но ты прочитаешь.
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_implementation_report_on_ukraine.pdf