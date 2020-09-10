Печерский суд признал клеветой показания экс-депутата Госдумы РФ Пономарева на процессе против Януковича, - Маселко

Печерский суд удовлетворил иск сына Януковича Александра и признал клеветой слова бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, сказанные во время дачи показаний на процессе против беглого экс-президента.

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Печерский суд удовлетворил иск сына Януковича Александра и признал недостоверной и унижающей честь информацию, которую дал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев ... во время показаний в суде по делу о госизмене Януковича. (Дело № 757/12151/18 ц, судья Григоренко)", - написал он.

Это решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Указано, что оно было принято 17 августа судьей Ириной Григоренко.

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"Признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию ЛИЦО_3 распространенную 14 февраля 2018 в Оболонском районном суде г. Киева ЛИЦО_4 во время предоставления им показаний в качестве свидетеля по уголовному делу №756/4855/17 по обвинению ЛИЦО_5 в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины", - сказано в решении суда.

"Здесь суть не в фамилии Януковича, а в том что я не видел большего правового абсурда, чем признание недостоверными показания свидетеля в криминальном деле по иску о защите чести и достоинства", - отметил Маселко.

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"Свидетель, вы видели, кто убил Эрику? Да, Ваша честь, но я не могу это доказать, поэтому не скажу, чтобы не унижать честь обвиняемого", - пояснил он на примере.



