"Подтверждение справедливости границ": посол РФ в РБ Мезенцев подарил Лукашенко книгу XIX века в картами белорусских земель в составе Российской империи

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев поздравил захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения и подарил книгу 1866 года издания.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пользуясь случаем, Дмитрий Мезенцев также поздравил Главу государства с прошедшим днем рождения и преподнес ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Первый экземпляр факсимильного издания 1866 года", - сказано в сообщении.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", - цитирует пресс-служба Мезенцева.

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Территории нынешней Беларуси стали частью Российской империи в результате последних двух разделений Речи Посполитой во второй половине XVIII века. Отдельной республикой в составе СССР Беларусь стала в 1919 году.