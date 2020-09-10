"Подтверждение справедливости границ": посол РФ в РБ Мезенцев подарил Лукашенко книгу XIX века в картами белорусских земель в составе Российской империи
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев поздравил захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения и подарил книгу 1866 года издания.
Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Пользуясь случаем, Дмитрий Мезенцев также поздравил Главу государства с прошедшим днем рождения и преподнес ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Первый экземпляр факсимильного издания 1866 года", - сказано в сообщении.
"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", - цитирует пресс-служба Мезенцева.
Также на Цензор.НЕТ: Протестующие получают сигналы из космоса от "сволочей-американцев", - Лукашенко
Территории нынешней Беларуси стали частью Российской империи в результате последних двух разделений Речи Посполитой во второй половине XVIII века. Отдельной республикой в составе СССР Беларусь стала в 1919 году.
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И против Орды с востока выстояло, и немцев с запада отогнало...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8 Стату́ту Вели́кого кня́зівства Лито́вського - основний кодекс права https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%96_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтійського ).
А в Львові та Ужгороді є "Руська вулиця". Але то не кацавів. Їх там отроду не було...
"Первым летописным упоминанием является указание Ипатьевской летописи на пятницу 4 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем". Менее чем через 10 лет, Москов был обнесен НОВОЙ крепостной стеной.
Историки кстати и спорят по этому поводу
Так между делом, в переводе с языка меря (на землях которого находится Москва) слово "Москва" переводится как "гнилая вода"
/Наполеон - Марии-Луизе. Москва, 18 сентября 1812 г./
В газете с оккупационным кацапским название «Звезда» по беларуски «Зорка от 21 .10. 1920 года. Указанно кремлем что в Рижском договоре, что вся Восточная часть оккупированного паРашей БНР: Витебская, Могилевская и Смоленская губернии стали принадлежат бандитско - большевицкой России. С 1920 г. коммуно - фашистская рсфср, Россия - Орда стала считать славян беларусов «этническими "руцькими" » и тоесть стала уничтожать беларуское славянское этническое содержание, насаждая свое чужое и не славянское ордынское московское. Продажное руководство коммуняк колонии бсср полностью подчинялось московским оккупантам, но даже и оно было в шоке от их политики этнического геноцида московитов. .
Кремлёвские оккупанты создали республику колонию бсср размером только 52,4 тыс. кв. км. А судьба более 4 миллионов белорусов попавших в состав кровавой рсфср была ужасная. Ибо там монголоидные кровавіе «российские братья» их открыто русифицировали, превращая «в якобы руцких но ордынцев» и изгоняя там все славянское белорусское.
Продажные беларуские коммуняки но даже они неоднократно настойчиво обращались к оккупантам в Москву указывая что белорусские Витебск, Могилев и Смоленск это истинные белорусские земли. Но эти настойчивые попытки, были полностью безрезультатными, а все ее инициаторы были уничтожены вражеской коммуно - фашисткой москвой. Даже всё комуняцкое руководство колонии бсср, и ее политические, научные национальные лидеры в лице Вацлава Ластовского и других, добившиеся возвращения всех восточных территорий оккупированной Беларуси, кровавым палачом Сталиным были поголовно уничтожены в 1938 году как «комм-националисты». В 1980-х они все были реабилитированы как жертвы незаконных репрессий.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2742346562477711&id=100001071832516
Отвечу на это, попытаюсь по пунктам...
Как человек который вырос, служил в СА, работал при совке скажу. При совке не было решёток и преступлений. Брехня, зеки у нас в городе строили завод, постоянные драки до убийств с местными пацанами. Пацаны из разных районов постоянно дрались. Подвалы и гаражи вскрывались теми же пацанами и кралось всё. Велик или мопед оставить во дворе нельзя было. В магазинах зайдя в непросматриваемый угол пацаны крали немногочисленный товар, дефицит товаров первой необходимости в магазинах был всегда. Чего только стоят поездки в другие города за обоями, одеждой, обувью и многим другим. Подъезды не закрывались, но в углы сцали, наркоманы были, алкаши пили всякий денатурат и зубной эликсир, все посадки были завалены пустыми фанфурями. Совармия прогнила дедовщиной, издевательствами, преступлениями и полным непрофессионализмом срочников. Зайти в любую квартиру попросить спички или соль можно и сейчас, дадут ли, разницы нет с совком. За бельишком присматривали, могли и потянуть. Места в транспорте уступают и нет, одинаково с совком и сейчас. Передачи по телеку были "добрее" ввиду присутствия 2-3 подконтрольных примитивных каналов. Но фильмы разные смотрели в кинотеатрах. Что не мешало впрочем иметь самых кровавых в мире маньяков. Санатории и курорты были только совковые и в дефиците, качество обслуживания было крайне низким. Тоже касается спортзалов и больниц, качество ноль. Межнациональные проблемы были всегда, у нас пацаны постоянно дрались с учащимися узбеками, в армии вообще это было большой проблемой. Чистота городов была такая же и зависит от людей. Ни какой прогрессирующей промышленности и технологий небыло в лишённой конкуренции стране. Элементарный телевизор, холодильник или электродрель были в дефиците. Менты были ментами и отбивали почки. Взрослые дядьки извращенцы были и тогда и предлагали на улице пацанам пойти подрочить. Высокие зарплаты в виде максимум 200 рублей и громадный дефицит товаров. Ключи под ковриком, потому как во многих нечего было брать, а если местная босота ключи находила могли и грабануть. Автоматы с газ водой анахронизм с одного стакана, если есть, как и телефонные будки без стекол и трубок, справочники может в столице? Квартиры давали, если получилось устроится на хорошее предприятие, если жилплощадь родительской квартиры позволяла, то своё жильё чтобы получить надо было попотеть перепрописаться и обмануть, но многие стоят до сих пор в очередях на жильё. Цены в магазинах стабильны были, но товара не было, из под прилавка цена была гораздо выше. В школах охраны небыло, что впрочем не мешало обижать слабых, увечить друг друга и щупать девчат.
Вывод: савецкий союз был искусственной утопией с тоталитарной зажиревшей властью и тюрьмой народов с железным занавесом с внешним миром, обманом и кране низким уровнем жизни по сравнению с другими странами Запада.
И вот эту ***** от ***** про вяликий эсссер постят по социальным сетям в попытках обманом вернуть себе безграничную власть кремлевские узурпаторы, а престарелые выжившие из ума старики и молодежь которая была сопливой при совке или ещё совсем не родилась передают этот зомбированный обман из уст в уста и делают репосты, ожидая манны небесной от вечной преступной власти, вместо того чтобы бороться за свои права и строить свою жизнь.
АРХІВ. Весь Донбас і Крим по III Універсалу Центральної Ради входили до складу Української Народної Республіки 1918 року. Та навіть Українські сепаратисти бандити -большевікі ці продажні кацапські холуї, навіть і вони вважали кордону держави УНР межами У вже радянської колонії урср. Незважаючи на визнання паРашою (ррфср) кордонів України в 1918 р після Брестського миру. І навіть в «Договорі про кордони» між (урср окупаційна назва УНР) і злісною бандитською ррфср 10 березня 1920 р. Тоді навіть прокляті українські більшовики продажні іуди були змушені визнати що кордони колонії УРСР не зовсім реальні. Але навіть за цими несправедливим критеріям, вся частина Донбасу залишалася в складі колонії УРСР, так само як і раніше вона була в українській державі УНР. У такому складі урср увійшла як колонія в срср. Українські бандити -більшовики в своїх справедливих територіальних претензіях спиралися на межі УНР. Це положення було затверджено 10 березня 1919 року на розширеному (за участю представника ррфср Д.Гопнера) засіданні окупаційного маріонеткового уряду колонії урср в «Договорі про кордони». Було проведено міжвідомчі наради колонії урср і бандитської ррфср з питання про встановлення справедливих кордонів з окупованої УНР. Але події розгорнулися так що український Крим і чотири повіту Чернігівської губернії, українські міста Таганрог і Шахти зі своїми великими районами кремлівськими комуно - фашистами були злочинно вирвані зі складу колонії урср поневоленної УНР і анексовані.
Не нова політика...