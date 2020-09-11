Введение против меня санкций со стороны США - это реакция на будущую пресс-конференцию, - Деркач

Народный депутат Украины Андрей Деркач прокомментировал введение против него санкций со стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Деркач отметил: "Решение Минфина США - превентивное реагирование на мою следующую пресс-конференцию по разоблачении демкорпашн. Будет очень интересно.

Коротко объясню касательно временного наложения так называемых санкций со стороны министерства финансов США.

Какой мотив действий Минфина США и как это произошло:

Месть представителей Демокорапшн в лице Байдена, Кента и Квин. Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции.

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Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей.

И не важно, как эта месть проявляется: будь это отмена американской визы по просьбе представителей демокорапшн в посольстве США или моей депортации из Российской Федерации, как это было в 2017 году.

И не важно, что данное решение было оформлено по бумажке нескольких конгрессменов из Демпартии США и инспирировано представителями Госдепа, покрывавшими хищение и нецелевое использование международной технической помощи для Украины.

Когда разоблачаешь схемы международной коррупции, всегда нужно быть готовым к мести. Кроме того, первую поправку к Конституции США, свободу слова, а также право отстаивать демократические ценности и независимость своего государства от внешнего коррупционного воздействия и от внешнего управления никто не отменял.

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Что будет дальше

Первое. В начале следующей недели я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции. Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. Демокоррупционеры очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины.

Второе.

Подобная информация от Минфина США, открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле – в суде.

Считаю, что победа в этой истории станет логичным ответом представителям "Демокорапшн" в моей борьбе за отстаивание национальных интересов Украины.

Приглашаю журналистов на пресс-конференцию в начале следующей недели. О дате и времени сообщу дополнительно. Приходите. Будет очень интересно".

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