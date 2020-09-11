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Новости Выборы в США и Украина
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Введение против меня санкций со стороны США - это реакция на будущую пресс-конференцию, - Деркач

Введение против меня санкций со стороны США - это реакция на будущую пресс-конференцию, - Деркач

Народный депутат Украины Андрей Деркач прокомментировал введение против него санкций со стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Деркач отметил: "Решение Минфина США - превентивное реагирование на мою следующую пресс-конференцию по разоблачении демкорпашн. Будет очень интересно. 

Коротко объясню касательно временного наложения так называемых санкций со стороны министерства финансов США.

Какой мотив действий Минфина США и как это произошло:
Месть представителей Демокорапшн в лице Байдена, Кента и Квин. Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом"

Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей.

И не важно, как эта месть проявляется: будь это отмена американской визы по просьбе представителей демокорапшн в посольстве США или моей депортации из Российской Федерации, как это было в 2017 году.

И не важно, что данное решение было оформлено по бумажке нескольких конгрессменов из Демпартии США и инспирировано представителями Госдепа, покрывавшими хищение и нецелевое использование международной технической помощи для Украины.

Когда разоблачаешь схемы международной коррупции, всегда нужно быть готовым к мести. Кроме того, первую поправку к Конституции США, свободу слова, а также право отстаивать демократические ценности и независимость своего государства от внешнего коррупционного воздействия и от внешнего управления никто не отменял.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Использованный Кремлем нардеп Деркач лишился поддержки лоббистов в США, - Рolitico

Что будет дальше

Первое. В начале следующей недели я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции. Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. Демокоррупционеры очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины.

Второе.
Подобная информация от Минфина США, открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле – в суде.

Считаю, что победа в этой истории станет логичным ответом представителям "Демокорапшн" в моей борьбе за отстаивание национальных интересов Украины.

Приглашаю журналистов на пресс-конференцию в начале следующей недели. О дате и времени сообщу дополнительно. Приходите. Будет очень интересно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США, - американская контрразведка

Автор: 

Деркач Андрей (135) США (26620)


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Топ комментарии
+32
этот упырь должен давно в тюрьме сидеть!а не вякать!
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11.09.2020 00:08
+32
Это чмо нужно немедленно арестовать---оно подставляет Украину , втручаясь в американские выборы. Если власть будет бездействовать , под санкции может попасть страна!
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11.09.2020 00:11
+27
агент московщины спутал интересы Украины с интересами агрессора. Но ссылается уже на Конституцию США. В будущем изучит много американских законов, когда получит свой пожизненный, если не успеет свалить за поребрик.
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11.09.2020 00:07
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І цей кондом ще й депутат ВР (!!!), але то курва і смітник...
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11.09.2020 07:01 Ответить
Эта никчёмность ещё и вякает?
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11.09.2020 07:32 Ответить
Деркач защищает государственный суверенитет и независимость Украины!
Дебилы схавают...
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11.09.2020 08:06 Ответить
ні...
Деркач відомий БОРЕЦЬ(фсб-шний) з американо-українською корупцією ))))
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11.09.2020 09:50 Ответить
Депортировать его в Рашку.
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11.09.2020 08:12 Ответить
Хоче стати по рубленим за маренованим майбутнім шашликом?
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11.09.2020 08:30 Ответить
интересно, а как его Штаты смогли депортировать из паРашы в 2017-м?
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11.09.2020 08:35 Ответить
рашисты раследователя депортировали,что бы он в Украине вонял
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11.09.2020 09:16 Ответить
Теперь поздно лепить горбатого, Дядя Сэм это не Бенедиктова, будет тебе и пресс конференция, и ванна , и чашечка кофе. Ты приплыл, дурилка кремлевская. Денежку выводи, ту что еще можно, а не умничай.
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11.09.2020 09:31 Ответить
Коротко поясню щодо тимчасового накладення так званих санкцій з боку міністерства фінансів США.
Який мотив дій Мінфіну США і як це сталося:
Помста представників Демокорапшн в особі Байдена, Кента і Квін.
ЦЕ ДУЖЕ ПОТУЖНА ПОЛІТИЧНА ФІГУРА -ДЕРКАЧ ("зливний бачок ФСБ"),щоб йому мстилась ЦІЛА ДЕМПАРТІЯ США
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11.09.2020 09:48 Ответить
Деркач - огризок віника, яким перед тим як викинути підмітають нужник.
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11.09.2020 09:52 Ответить
КГБ-шна собака. Вибачте, собаки - падлюка...
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11.09.2020 10:52 Ответить
Ця с...ка вже давно повинна гнити! Деркач - "я вс..вся бо наївся г..на!!"
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11.09.2020 11:09 Ответить
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