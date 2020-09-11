Введение против меня санкций со стороны США - это реакция на будущую пресс-конференцию, - Деркач
Народный депутат Украины Андрей Деркач прокомментировал введение против него санкций со стороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Деркач отметил: "Решение Минфина США - превентивное реагирование на мою следующую пресс-конференцию по разоблачении демкорпашн. Будет очень интересно.
Коротко объясню касательно временного наложения так называемых санкций со стороны министерства финансов США.
Какой мотив действий Минфина США и как это произошло:
Месть представителей Демокорапшн в лице Байдена, Кента и Квин. Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции.
Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей.
И не важно, как эта месть проявляется: будь это отмена американской визы по просьбе представителей демокорапшн в посольстве США или моей депортации из Российской Федерации, как это было в 2017 году.
И не важно, что данное решение было оформлено по бумажке нескольких конгрессменов из Демпартии США и инспирировано представителями Госдепа, покрывавшими хищение и нецелевое использование международной технической помощи для Украины.
Когда разоблачаешь схемы международной коррупции, всегда нужно быть готовым к мести. Кроме того, первую поправку к Конституции США, свободу слова, а также право отстаивать демократические ценности и независимость своего государства от внешнего коррупционного воздействия и от внешнего управления никто не отменял.
Что будет дальше
Первое. В начале следующей недели я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции. Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. Демокоррупционеры очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины.
Второе.
Подобная информация от Минфина США, открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле – в суде.
Считаю, что победа в этой истории станет логичным ответом представителям "Демокорапшн" в моей борьбе за отстаивание национальных интересов Украины.
Приглашаю журналистов на пресс-конференцию в начале следующей недели. О дате и времени сообщу дополнительно. Приходите. Будет очень интересно".
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Дебилы схавают...
Деркач відомий БОРЕЦЬ(фсб-шний) з американо-українською корупцією ))))
Який мотив дій Мінфіну США і як це сталося:
Помста представників Демокорапшн в особі Байдена, Кента і Квін.
ЦЕ ДУЖЕ ПОТУЖНА ПОЛІТИЧНА ФІГУРА -ДЕРКАЧ ("зливний бачок ФСБ"),щоб йому мстилась ЦІЛА ДЕМПАРТІЯ США