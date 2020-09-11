"Укрпочта" доставила мне на домашний адрес в Киеве письмо от оккупационного "Верховного суда" Крыма, - Чубаров. ФОТО

"Укрпочта" доставила на домашний адрес в Киеве председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову письмо от подконтрольного России "Верховного суда" оккупированного Крыму.

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Укрпочта принесла мне на домашний адрес "письмо простое (международное)", автором которого является оккупационный "Верховный суд Республики Крым". Раскрыв конверт, я обнаружил в нем другой запечатанный конверт, в котором уже находилось само письмо" - написал Чубаров.

Он обнародовал фотографии, на которых видно, что первый конверт имеет росийские почтовые марки.

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"Схема проста: "Верховный суд Республики Крым" направляет свое почтовое отправление в Ставрополь, РФ (или еще куда), откуда оно попадает в город Михайловское Ставропольского края (или еще куда), откуда уже расходится в разные концы мира как "международное" отправление. Примитивная хитрость, но достаточно, чтобы обойти санкции и обмануть Укрпочту", - поясняет Чубаров.

Председатель Меджлиса добавил, что имеет вопросы как к национальной почтовой службе, так и к Службе безопасности Украины.

"Вопрос к Укрпочте - неужели так трудно при сортировке почтовых отправлений, поступающих из РФ в Украину, отделять отправления из оккупированного Крыма как незаконные и возвращать их обратно почтовым учреждениям РФ, которые пытаются таким образом размывать суверенитет Украины над Крымом? Есть вопросы и к СБУ - кто-то в нашей стране проверяет почтовые отправления из РФ на наличие в них веществ, которые могут представлять опасность для жизни людей?", - написал Чубаров.

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Напоминаем, в марте 2020 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 г. (ч.1 ст. 212 УК РФ).