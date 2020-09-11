"Укрпочта" доставила мне на домашний адрес в Киеве письмо от оккупационного "Верховного суда" Крыма, - Чубаров. ФОТО
"Укрпочта" доставила на домашний адрес в Киеве председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову письмо от подконтрольного России "Верховного суда" оккупированного Крыму.
Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера Укрпочта принесла мне на домашний адрес "письмо простое (международное)", автором которого является оккупационный "Верховный суд Республики Крым". Раскрыв конверт, я обнаружил в нем другой запечатанный конверт, в котором уже находилось само письмо" - написал Чубаров.
Он обнародовал фотографии, на которых видно, что первый конверт имеет росийские почтовые марки.
"Схема проста: "Верховный суд Республики Крым" направляет свое почтовое отправление в Ставрополь, РФ (или еще куда), откуда оно попадает в город Михайловское Ставропольского края (или еще куда), откуда уже расходится в разные концы мира как "международное" отправление. Примитивная хитрость, но достаточно, чтобы обойти санкции и обмануть Укрпочту", - поясняет Чубаров.
Председатель Меджлиса добавил, что имеет вопросы как к национальной почтовой службе, так и к Службе безопасности Украины.
"Вопрос к Укрпочте - неужели так трудно при сортировке почтовых отправлений, поступающих из РФ в Украину, отделять отправления из оккупированного Крыма как незаконные и возвращать их обратно почтовым учреждениям РФ, которые пытаются таким образом размывать суверенитет Украины над Крымом? Есть вопросы и к СБУ - кто-то в нашей стране проверяет почтовые отправления из РФ на наличие в них веществ, которые могут представлять опасность для жизни людей?", - написал Чубаров.
Напоминаем, в марте 2020 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 г. (ч.1 ст. 212 УК РФ).
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Ты чего такой нервный, шаленой бджилкы переел?
Укрпочта не вправе решать, какая корреспонденция адресату нужна, а какая нет.
Мне вот вчера Укрпочта доставила письмо с Киева, а в нём ещё одно письмо...
Но уже из ольгино... открываю, а там нарисованы голые задницы!
И подпись: порохоботы
Вот такая история
https://www.ukrposhta.ua/ru/akty-vsesvitnoho-poshtovoho-soiuzu
Может это вас мразей надо обьявить даунами? Публично, на всю страну.))
Мне даже лень перечислять все зашквары твоего ЗЕвылупка. А все потому что у вас в голове отсутствует напрочь то что отвечает за анализ ситуации в целом.
Вы как стадо баранов-****** следуете туда, куда вам пальцем показали, не замечая того что следовало БЫ.
Такие как ты - открывают рот часто, вместо того чтобы читать чаще.
На что вы надеетесь? Что открыв рот вам в рот член прилетит? Или как?
Жаль что Порошенко воскресил из мертвых кастрированную армию с 2015 года.
Жаль что к таким имбицилам, как ты, не пришла война, чтобы такие петухи как ты первыми взвыли о том как им прилетает от артилерии. Чмо ты неблагодарное.
Зря ругали комментаторы почту, получается.
С "приоритетных" направлений доставляют без задержек почту, так выходит.
Крым - направление приоритетное.
Скорее всего - направление обычное.
583777
Но при этом не помогает тем кто реально был вынужден выехать качать деньги с рашки.
Тут ведь вопрос не в правильности или не правильности (это каждый решает для себя сам), а в том что почему пенсионному фонду можно общаться с оккупантами, а укрпочте нет?