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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Укрпочта" доставила мне на домашний адрес в Киеве письмо от оккупационного "Верховного суда" Крыма, - Чубаров. ФОТО

"Укрпочта" доставила на домашний адрес в Киеве председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову письмо от подконтрольного России "Верховного суда" оккупированного Крыму.

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Укрпочта доставила мне на домашний адрес в Киеве письмо от оккупационного Верховного суда Крыма, - Чубаров 01

"Вчера Укрпочта принесла мне на домашний адрес "письмо простое (международное)", автором которого является оккупационный "Верховный суд Республики Крым". Раскрыв конверт, я обнаружил в нем другой запечатанный конверт, в котором уже находилось само письмо" - написал Чубаров.

Он обнародовал фотографии, на которых видно, что первый конверт имеет росийские почтовые марки.

Укрпочта доставила мне на домашний адрес в Киеве письмо от оккупационного Верховного суда Крыма, - Чубаров 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буду бороться с судебной системой России в ЕСПЧ, - Чубаров об уголовном деле, открытом крымскими оккупантами

Укрпочта доставила мне на домашний адрес в Киеве письмо от оккупационного Верховного суда Крыма, - Чубаров 03

"Схема проста: "Верховный суд Республики Крым" направляет свое почтовое отправление в Ставрополь, РФ (или еще куда), откуда оно попадает в город Михайловское Ставропольского края (или еще куда), откуда уже расходится в разные концы мира как "международное" отправление. Примитивная хитрость, но достаточно, чтобы обойти санкции и обмануть Укрпочту", - поясняет Чубаров.

Председатель Меджлиса добавил, что имеет вопросы как к национальной почтовой службе, так и к Службе безопасности Украины.

"Вопрос к Укрпочте - неужели так трудно при сортировке почтовых отправлений, поступающих из РФ в Украину, отделять отправления из оккупированного Крыма как незаконные и возвращать их обратно почтовым учреждениям РФ, которые пытаются таким образом размывать суверенитет Украины над Крымом? Есть вопросы и к СБУ - кто-то в нашей стране проверяет почтовые отправления из РФ на наличие в них веществ, которые могут представлять опасность для жизни людей?", - написал Чубаров.

Также читайте: "Суд" в оккупированном Крыму продолжает допрос свидетелей по "делу Чубарова", - адвокат

Напоминаем, в марте 2020 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 г. (ч.1 ст. 212 УК РФ).

Автор: 

Крым (26377) Укрпочта (310) Чубаров Рефат (941)


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Топ комментарии
+28
Ничего удивительного. При ЗЕмразях-малороссах все возможно
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11.09.2020 00:27
+24
Шото много непонятных вещей творится за последнее время ..Пора заканчивать это бл..ство
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11.09.2020 00:30
+20
отправь им назад немножко ...воды )
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11.09.2020 00:26
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Правила форума Совет форумчан
отправь им назад немножко ...воды )
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11.09.2020 00:26 Ответить
из унитаза
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11.09.2020 07:45 Ответить
Скрутить письмо в трубочку, засунуть в пустую бутылку из-под "моршинской" и отправить обратно...
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11.09.2020 09:00 Ответить
Ничего удивительного. При ЗЕмразях-малороссах все возможно
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11.09.2020 00:27 Ответить
Поясни свой высер
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11.09.2020 09:08 Ответить
зелебобик ты часом не перепутал Велюр с Цензором а ну брысь отсюдова шавка дворовая.. а по поводу чудес Укрпошта ну да там только зарплата в 1 млн. гривен полет нормальный....
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11.09.2020 10:45 Ответить


Ты чего такой нервный, шаленой бджилкы переел?
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11.09.2020 20:21 Ответить
Шото много непонятных вещей творится за последнее время ..Пора заканчивать это бл..ство
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11.09.2020 00:30 Ответить
Відповів би їм як Буба, одесский куплетист, про золото провезене через кордон.
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11.09.2020 00:34 Ответить
А в чем проблема? Янеку в Ростов повестки в суд тоже почтой направляли. Почта для того и существует, чтобы доставлять отправления адресатам домой. Или Чубаров находится в Украине на нелегальном положении?
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11.09.2020 00:57 Ответить
to tut vidno na pechati stavropol - eto togda taki rasejskaja pochta ne priznajot Krim rasejskim, ili ih sud nahoditsia v stavropole.
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11.09.2020 01:06 Ответить
Печать никто не смотрит. Там индекс "симферопольский". Несуществующий. По нему легко отсеивать всю эту "международную почту" и возвращать хоть в ставрополь, хоть в мусорник.
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11.09.2020 11:04 Ответить
И все же вопрос неоднозначный. Нужно доставлять письма из Крыма в Украину или нет. Ведь люди из Крыма приезжают в Украину и наоборот украинцы ездят в Крым. А Чубаров мог бы не распечатывая отправить письмо обратно. Чубаров должен потребовать, чтоб Укрпочта писем из Крыма ему не доставляла. Но он этого, как я понимаю. не сделал
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11.09.2020 05:35 Ответить
Укрпочта обязана доставить письмо адресату.
Укрпочта не вправе решать, какая корреспонденция адресату нужна, а какая нет.
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11.09.2020 05:52 Ответить
А как же зраду разгонять?
Мне вот вчера Укрпочта доставила письмо с Киева, а в нём ещё одно письмо...
Но уже из ольгино... открываю, а там нарисованы голые задницы!
И подпись: порохоботы
Вот такая история
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11.09.2020 09:15 Ответить
Сначала читай, потом пиши
https://www.ukrposhta.ua/ru/akty-vsesvitnoho-poshtovoho-soiuzu
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11.09.2020 11:12 Ответить
Судя по тому, что "бубочка" едет на следующей неделе в Австрию за деньгами (а личный визит требуется, когда на телефонные звонки не отвечают, значит, в Вене ротшильды трубку не берут), то вешать скоро будут именно вас.
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11.09.2020 06:38 Ответить
Какие вы,дятлы,скучные.Полтора года одна и та же пластинка.
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11.09.2020 07:06 Ответить
Ооо. Зеленый вылупок. Тебе показать рост ВВП при дауне Зеленском? Или сам нагуглишь?
Может это вас мразей надо обьявить даунами? Публично, на всю страну.))
Мне даже лень перечислять все зашквары твоего ЗЕвылупка. А все потому что у вас в голове отсутствует напрочь то что отвечает за анализ ситуации в целом.

Вы как стадо баранов-****** следуете туда, куда вам пальцем показали, не замечая того что следовало БЫ.

Такие как ты - открывают рот часто, вместо того чтобы читать чаще.
На что вы надеетесь? Что открыв рот вам в рот член прилетит? Или как?
Жаль что Порошенко воскресил из мертвых кастрированную армию с 2015 года.
Жаль что к таким имбицилам, как ты, не пришла война, чтобы такие петухи как ты первыми взвыли о том как им прилетает от артилерии. Чмо ты неблагодарное.
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11.09.2020 08:38 Ответить
Кто тут говорил, что Укрпочта плохо работает?
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11.09.2020 05:49 Ответить
Вот сама обалдела.
Зря ругали комментаторы почту, получается.
С "приоритетных" направлений доставляют без задержек почту, так выходит.
Крым - направление приоритетное.
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11.09.2020 06:37 Ответить
Интересное дело,с оккупированного Крыма аж бегом,а с Европы заказные письма по два месяца ищут.
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11.09.2020 07:08 Ответить
По три с половиной.
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11.09.2020 07:15 Ответить
ипать, я за месяц получал, но видимо мне повезло)
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11.09.2020 08:40 Ответить
Это ещё нормалек,у меня с Одессы посылка уже десять месяцев "в пути".
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11.09.2020 11:25 Ответить
Я не в курсе.
Скорее всего - направление обычное.
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11.09.2020 07:14 Ответить
Аэрофлот, что бы обойти санкции... а нет, просто тупо Аэрофлот России летает в Крым безо всяких санкций, Западу это экономически невыгодно, поэтому и сняли.
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11.09.2020 06:02 Ответить
В ЗАЧЕМ ПОЛУЧАТЬ !!!???
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11.09.2020 06:06 Ответить
А вдруг там наследство?
583777
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11.09.2020 07:16 Ответить
)
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11.09.2020 07:21 Ответить
Мені цікаво інше - як можна порушить кримінальну справу за "правопорушення", нібито вчинене 26 березня 2014 року, по російському законодавству, якщо на той час в Криму діяло законодавство України? Та й зараз воно, юридично, діє, бо правочини, що здійснюються з того часу в Криму, не визнаються міжнародною спільнотою......
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11.09.2020 07:22 Ответить
кацапи і логіка - речі несумісні.
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11.09.2020 07:47 Ответить
Кацапонаволоч намагається нав'язувати своє так зване правосуддя по екстериторіальному принцу.
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11.09.2020 11:28 Ответить
г-н Чубаров, открою Вам еще одну "страшную тайну", пенсионный фонд Украины и РФ очень тесно сотрудничают в вопросе вынужденных переселенцев из Крыма.
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11.09.2020 09:03 Ответить
До речі,це співробітництво допомагає Україні на законних підставах відмовляти хитрови#баним кримським пенсам,що намагаються,як лугандонські,отримати дві пенсії.
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11.09.2020 11:32 Ответить
да, помогает, хотя они при этом такие же граждане Украины.
Но при этом не помогает тем кто реально был вынужден выехать качать деньги с рашки.
Тут ведь вопрос не в правильности или не правильности (это каждый решает для себя сам), а в том что почему пенсионному фонду можно общаться с оккупантами, а укрпочте нет?
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11.09.2020 11:47 Ответить
Пора завершать этот клоунский концерт.
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11.09.2020 09:17 Ответить
Укрпочта - самая гнилая, коррумпированная контора, где работают десятки тысяч дармоедов.
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11.09.2020 09:25 Ответить
 
 