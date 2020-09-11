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Новости
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Российские хакеры провели атаки на более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, - Microsoft

Российские хакеры провели атаки на более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, - Microsoft

Хакеры из России предпринимали активные попытки вмешаться в грядущие выборы в США, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.

"Сегодня мы сообщаем о действиях, явно показывающих, что иностранные группы активизируются в связи с выборами 2020 года", - отметили в Microsoft, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным специалистов компании, на хакеров из РФ приходятся кибератаки против более 200 организаций. "Многие из них прямо или косвенно имеют отношение к выборам в США и к связанным с политикой организациям в Европе", - подчеркивают в Microsoft. При этом мишенями хакеров становились как демократы, так и республиканцы.

Агентство Associated Press отмечает, что, по версии Microsoft, эти хакерские атаки проводила группировка Fancy Bear, которая занималась подобными вещами и перед предыдущими американскими выборами. Согласно утверждениям Microsoft, за этой группировкой стоит российская военная разведка.

Кроме того, в компании зафиксировали хакерские атаки из Китая и Ирана. Они тоже были нацелены на влияние на американские выборы. При этом в Microsoft не стали давать оценку, какая из этих стран представляет наибольшую угрозу для выборов 2020 года в США.

По данным Microsoft, большинство хакерских атак специалистам компании удалось отбить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянин Крючков пытался подкупить работающего в Tesla в США украинца Волкова для помощи во взломе сети фабрики, - СМИ

Автор: 

США (26620) хакер (1182) Microsoft (36)


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Топ комментарии
+7
забавно ... но стоит майкрософт совершить одну атаку и вся система ********* выйдет из строя навсегда.
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11.09.2020 00:55
+1
санкций и побольше кацапии!
а если выиграет Байден - то п##cта кацапии
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11.09.2020 01:20
+1
Трамп- перший президент США, котрий не сцить росіянам у ліфтах!
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11.09.2020 07:12
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Российские хакеры провели атаки на более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, - Microsoft - Цензор.НЕТ 5267Российские хакеры провели атаки на более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, - Microsoft - Цензор.НЕТ 5999
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11.09.2020 00:54 Ответить
забавно ... но стоит майкрософт совершить одну атаку и вся система ********* выйдет из строя навсегда.
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11.09.2020 00:55 Ответить
санкций и побольше кацапии!
а если выиграет Байден - то п##cта кацапии
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11.09.2020 01:20 Ответить
Как забавно вы мыслите.
Вам надо, чтобы не было РФ, а мне надо, чтобы была Украина.
И если вы скажите, что уничтожение РФ означает расцвет Украины, то я вас спрошу: А зачем Байдену Украина, ведь его вице-президентша против сланцевой нефти?

Если еще не поняли (мозг то у 73% населения с горошину), то судьба РФ меня волнует ровно столько же, сколько Венесуэла, Куба или КНД с Гаити.
Мне Габон гораздо более интересен, чем РФ.
В Габоне тепло, и есть бананы.
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11.09.2020 06:31 Ответить
Хорошо бы!
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11.09.2020 02:20 Ответить
ТАК ДАЙТЕ ДЕНЕГ ЗА ИХ ШКУРЫ !)
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11.09.2020 06:02 Ответить
По слухам, нет с нами больше Билла, нашего, Гейтса.
Как заговорил Билл о его любви к Израилю (который Билл собирался от ковида "провакцинировать"), так и поняла я, что делишки у Билла стали плохи.

А ведь предупреждала я глав-вакцинатора, чтобы не зал*пался он, а то ведь скормят его акулам...
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11.09.2020 06:27 Ответить
Трамп- перший президент США, котрий не сцить росіянам у ліфтах!
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11.09.2020 07:12 Ответить
сере ?
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11.09.2020 08:27 Ответить
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11.09.2020 10:53 Ответить
 
 