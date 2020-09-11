Российские хакеры провели атаки на более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, - Microsoft
Хакеры из России предпринимали активные попытки вмешаться в грядущие выборы в США, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
"Сегодня мы сообщаем о действиях, явно показывающих, что иностранные группы активизируются в связи с выборами 2020 года", - отметили в Microsoft, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным специалистов компании, на хакеров из РФ приходятся кибератаки против более 200 организаций. "Многие из них прямо или косвенно имеют отношение к выборам в США и к связанным с политикой организациям в Европе", - подчеркивают в Microsoft. При этом мишенями хакеров становились как демократы, так и республиканцы.
Агентство Associated Press отмечает, что, по версии Microsoft, эти хакерские атаки проводила группировка Fancy Bear, которая занималась подобными вещами и перед предыдущими американскими выборами. Согласно утверждениям Microsoft, за этой группировкой стоит российская военная разведка.
Кроме того, в компании зафиксировали хакерские атаки из Китая и Ирана. Они тоже были нацелены на влияние на американские выборы. При этом в Microsoft не стали давать оценку, какая из этих стран представляет наибольшую угрозу для выборов 2020 года в США.
По данным Microsoft, большинство хакерских атак специалистам компании удалось отбить.
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а если выиграет Байден - то п##cта кацапии
Вам надо, чтобы не было РФ, а мне надо, чтобы была Украина.
И если вы скажите, что уничтожение РФ означает расцвет Украины, то я вас спрошу: А зачем Байдену Украина, ведь его вице-президентша против сланцевой нефти?
Если еще не поняли (мозг то у 73% населения с горошину), то судьба РФ меня волнует ровно столько же, сколько Венесуэла, Куба или КНД с Гаити.
Мне Габон гораздо более интересен, чем РФ.
В Габоне тепло, и есть бананы.
Как заговорил Билл о его любви к Израилю (который Билл собирался от ковида "провакцинировать"), так и поняла я, что делишки у Билла стали плохи.
А ведь предупреждала я глав-вакцинатора, чтобы не зал*пался он, а то ведь скормят его акулам...