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Новости Коронавирус и карантин
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Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко

Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко

Нынешняя система здравоохранения в Украине не имеет ничего общего с той, которая была в марте. Медицинская система теперь готова оказывать помощь всем больным COVID-19, кто в ней нуждается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что ему никогда не будет стыдно за введение в марте жесткого карантина.

"Март, апрель - мы видим по стране единичные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения никуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры ... Стыдно ли мне? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы справиться с ростом инфицирования, мы должны балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью - Ляшко

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывал, когда вакцина от коронавируса может появиться в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, полученной в рамках международной инициативы COVAX, вакцины от коронавируса хватит только для 20% населения Украины.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 2582 новых случая коронавируса, больше всего заражений в Харьковской области, Киеве, Тернопольской и Львовской областях.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Безмозглое животное.
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11.09.2020 07:08
+8
Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6104
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11.09.2020 07:28
+6
Фраза столетия на премию Дарвина его срочно
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11.09.2020 07:14
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Безмозглое животное.
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11.09.2020 07:08 Ответить
Кацап, в спам.
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11.09.2020 07:14 Ответить
Так хто там гавкає з-за паребріка?
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11.09.2020 07:22 Ответить
Never say never (c)
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11.09.2020 07:13 Ответить
Фраза столетия на премию Дарвина его срочно
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11.09.2020 07:14 Ответить
Он прав.
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11.09.2020 07:19 Ответить
в чем? Что не стыдно? Или за "жесткий" карантин для избранных?
Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5953
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11.09.2020 07:33 Ответить
ну, в украинских условиях иного карантина и быть не может
к счастью, этих самых "избранных" меньше 1%
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11.09.2020 07:49 Ответить
про "украинские условия" пожалуйста подробнее
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11.09.2020 07:59 Ответить
из паРаши пишешь, про то, как живет Украина не знаешь, да, бот?
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11.09.2020 11:27 Ответить
Ты не дилетант - ты убогий. Даже ник свой у Венедиктова - Дымарского украл. Чей Крым, заморыш?
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11.09.2020 11:48 Ответить
ты - эпический дурак
как раз для таких идиотов я и взял именно такой ник
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11.09.2020 17:08 Ответить
Сученыш. Я твой рот имел, усек. Хавальник склей иначе печеньем в клетку зажуешь. Чей Крым, фуфлоид?
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11.09.2020 17:17 Ответить
брысь на бутылку, кацапский унтерменш
и ротец, свинособака, открывай для принятия чеченских причиндалов
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11.09.2020 22:06 Ответить
Що віхляєшь як хвойда дупою? Що, свиня москальська, обісрався написати що Крим - це Україна. А пляшка в твоєї сраці буде незабаром. .Довбань, чеченці й люди рамзана це різні поняття. Та мені байдуже хто тебе башку різати буде
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12.09.2020 04:38 Ответить
о, як тобі припікає, свинособака
а ну ще, песику, - ГОЛОС!
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12.09.2020 08:09 Ответить
Яке ти убоге. Нічого власного.. ще й тугий на вуха та каліка розуму. То чий Крим, мокша?
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12.09.2020 08:22 Ответить
а тепер іще раз залазь на пляшку
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12.09.2020 21:53 Ответить
Що, муфлоне, на зміни прихиляв, лупастий недоробок із підерської божевільні. Щось в тебе хворий інтерес до пляшок. 100% вже маешь досвід. .Один раз - не папуас, чи більше То чий Крим, 321?
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13.09.2020 05:49 Ответить
йди вибачайся перед кадировим
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13.09.2020 09:16 Ответить
Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5927
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11.09.2020 07:21 Ответить
Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2788....
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11.09.2020 07:22 Ответить
Потому что витя долб***
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11.09.2020 07:25 Ответить
Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6104
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11.09.2020 07:28 Ответить
Ще один покидьок!
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11.09.2020 07:29 Ответить
Это говорит только о том, что у пациента напрочь отсутствуют мозги.
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11.09.2020 07:30 Ответить
А как ему может быть стыдно если у него совести нет. Прикормыш олигархата продал страну за 30 серебреников и продолжает торговать жизнями людей.
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11.09.2020 07:31 Ответить
Еще один Шариков из камарильи ***********
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11.09.2020 07:32 Ответить
Конечно! Совесть это богатство а мы люди бедные!
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11.09.2020 07:39 Ответить
Ну, в целом Ляшко прав. Тогда выбрали меньшее из зол.
По-хорошему нужно вводить карантин и сейчас (а к Новому году уже будет вакцина), но экономика не выдерживает.
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11.09.2020 07:47 Ответить
так важлива смертність і чи справляється медицина. якщо багато хворих і вони не у лікарні, то нашо ті карантини?
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11.09.2020 13:04 Ответить
уже более 3 000 выявленных зараженных
Ніколи в житті мені не буде соромно за запроваджений у березні жорсткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5245

а будет больше - и 5 000, и 10 000
число умерших тоже растет
Ніколи в житті мені не буде соромно за запроваджений у березні жорсткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 71

очень скоро вся Украина станет "красной" и наших граждан тупо не будут пускать в другие страны
койко-мест в некоторых городах уже нет (в Киеве в т.ч. - об этом было видео здесь несколько дней тому)

что, не доходит, чем это все смердит?
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11.09.2020 17:12 Ответить
"не у лікарнях" важкохворі помруть, без варіантів
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11.09.2020 17:13 Ответить
вони можуть померти і в лікарнях і вдома. різниця лише в тому, коли звернуться за допомогою. чим пізніше, тим більше шансів зіграти у ящик. і не всіх же кладуть у лікарню, кладуть лише важких. принаймні повинні. якщо у людини легка форма чи він лише носій, чи рано звернувся і можна лише попити ліки, то нащо нею місце займати?
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11.09.2020 17:23 Ответить
вірогідність померти у лікарнях суттєво менша
й лікарі є, й медпрепарати, й апарати штучної вентиляції легенів
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11.09.2020 22:08 Ответить
При умові достатності ліжок і апаратів. )))) А скільки їх не роби, при ігноруванні санвимог, їх завжди не вистачатиме.
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12.09.2020 03:40 Ответить
Не стыда, ни совести у Ляшко похоже нет.
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11.09.2020 07:51 Ответить
Конечно не будет стыдно, когда столько бабла можно на карантине поиметь.
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11.09.2020 07:51 Ответить
Как может быть стыдно человеку у которого нет совести.
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11.09.2020 07:59 Ответить
А как же ты было всё время аккуратно подстриженное если все парикмахерские были закрыты?
Я например почти три месяца принципиально ждал пока ты их откроешь и зарос будь здоров.
А!. Ну да! У тебя ( и у всех остальных шмыгалей )жена парикмахер.
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11.09.2020 08:01 Ответить
Сейчас хужая ситуация с Коронавирусом и нет никаких карантинов.
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11.09.2020 08:10 Ответить
Угу! Когда было 300 случаев в сутки даже парки закрыли. Сейчас 2500 в сутки и все работает! Так, что "либо крест сними, либо трусы одень"!
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11.09.2020 08:15 Ответить
Бесстыжий, и этим гордится.
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11.09.2020 08:50 Ответить
Їм звісно не соромно, що угробили економіку України і прожирають кредиди МВФ, все більше і більше впадаючі в залежність від зовнішнього управління корпорацій. А ще , скільки б не сидів в карантині, але без колективного імунітету, після крантину, буде таж пандемія, тобто тупе сидіня нічого не дає, дає позитив тільки адаптивний карантин, який розумно поєднаний з розвитком економіки, все інше це дурість від профанів, які не допомогли, ні лікарям, ні вчителям, а тільки змогли зупинити країну, при цьому нічого путнього не зробили, лише вбили економіку, розікрали фонд ковидли і при цьому роблять чесне лице.
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11.09.2020 09:17 Ответить
это ты в суде будешь рассказывать
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11.09.2020 09:42 Ответить
Вітя, тобі то шо?, за все, і за твої можливі і неможливі косяки відповідає Вова і його 73/43%зебілів!
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11.09.2020 09:50 Ответить
...це такий ЦИНІЧНИЙ спосіб ЗНУЩАННЯ сіоністів УБЛЮДКІВ злодійського племені ..попираючи Конституцію України ..

.....одне СУЦІЛЬНЕ цілодобове ЗОМБО …Люди, просто НІКОЛИ не вибирайте у владу жидів, і все. Вам що, мало було "продразвьорсток" і "раскулачіванія", вам мало було репресій і Голодоморів…, мало мільонних жертв? Зрозумійте, лізли то в основному кацапи, але СКЕРОВУВАЛИ їх сюди і грабувати, вбивати саме жиди, які займали в ті часи абсолютно всі посади і у керівництві совєтів, і в репресивному апараті. Кацапи лише тупе м'ясо тулубу московського чорта, треба відсікати ГОЛОВУ. А голова досі та сама - Шеломов, Мендель, Ротенберги, etc. А ви, люди, як … вибрали в 2010, і в 2014, і в 2019 роках керувати собою і державою ТЕ САМЕ лайно, що знущається і вбиває Нас вже сто років… .. жоден українець не кликав в Україну жида, вони налізли виключно разом з різноманітними загарбниками..і ВКРАЛИ РЕСУРСИ ЗЕМЛЮ … Геть сіоністську БАНДУ злодійського племені …
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11.09.2020 10:13 Ответить
Можно подумать , что от тебя что-то зависит! Не льсти себе Мелкая сошка!!
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11.09.2020 13:33 Ответить
в "МАРТЕ" - согласен !
Никто не знал и не понимал, "что это" и "как с ним быть"...

Но ПОТОМ - НАЧАЛОСЬ сплошное злоупотребление, нарушения законов и прав граждан, их одурачивание, манипуляции т .д. !
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11.09.2020 15:34 Ответить
верно.
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11.09.2020 17:53 Ответить
 
 