Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко

Нынешняя система здравоохранения в Украине не имеет ничего общего с той, которая была в марте. Медицинская система теперь готова оказывать помощь всем больным COVID-19, кто в ней нуждается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что ему никогда не будет стыдно за введение в марте жесткого карантина.

"Март, апрель - мы видим по стране единичные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения никуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры ... Стыдно ли мне? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения", - сказал он.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывал, когда вакцина от коронавируса может появиться в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, полученной в рамках международной инициативы COVAX, вакцины от коронавируса хватит только для 20% населения Украины.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 2582 новых случая коронавируса, больше всего заражений в Харьковской области, Киеве, Тернопольской и Львовской областях.