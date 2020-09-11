Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко
Нынешняя система здравоохранения в Украине не имеет ничего общего с той, которая была в марте. Медицинская система теперь готова оказывать помощь всем больным COVID-19, кто в ней нуждается.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он отметил, что ему никогда не будет стыдно за введение в марте жесткого карантина.
"Март, апрель - мы видим по стране единичные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения никуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры ... Стыдно ли мне? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения", - сказал он.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывал, когда вакцина от коронавируса может появиться в Украине.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, полученной в рамках международной инициативы COVAX, вакцины от коронавируса хватит только для 20% населения Украины.
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 2582 новых случая коронавируса, больше всего заражений в Харьковской области, Киеве, Тернопольской и Львовской областях.
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к счастью, этих самых "избранных" меньше 1%
как раз для таких идиотов я и взял именно такой ник
и ротец, свинособака, открывай для принятия чеченских причиндалов
а ну ще, песику, - ГОЛОС!
По-хорошему нужно вводить карантин и сейчас (а к Новому году уже будет вакцина), но экономика не выдерживает.
а будет больше - и 5 000, и 10 000
число умерших тоже растет
очень скоро вся Украина станет "красной" и наших граждан тупо не будут пускать в другие страны
койко-мест в некоторых городах уже нет (в Киеве в т.ч. - об этом было видео здесь несколько дней тому)
что, не доходит, чем это все смердит?
й лікарі є, й медпрепарати, й апарати штучної вентиляції легенів
Я например почти три месяца принципиально ждал пока ты их откроешь и зарос будь здоров.
А!. Ну да! У тебя ( и у всех остальных шмыгалей )жена парикмахер.
.....одне СУЦІЛЬНЕ цілодобове ЗОМБО …Люди, просто НІКОЛИ не вибирайте у владу жидів, і все. Вам що, мало було "продразвьорсток" і "раскулачіванія", вам мало було репресій і Голодоморів…, мало мільонних жертв? Зрозумійте, лізли то в основному кацапи, але СКЕРОВУВАЛИ їх сюди і грабувати, вбивати саме жиди, які займали в ті часи абсолютно всі посади і у керівництві совєтів, і в репресивному апараті. Кацапи лише тупе м'ясо тулубу московського чорта, треба відсікати ГОЛОВУ. А голова досі та сама - Шеломов, Мендель, Ротенберги, etc. А ви, люди, як … вибрали в 2010, і в 2014, і в 2019 роках керувати собою і державою ТЕ САМЕ лайно, що знущається і вбиває Нас вже сто років… .. жоден українець не кликав в Україну жида, вони налізли виключно разом з різноманітними загарбниками..і ВКРАЛИ РЕСУРСИ ЗЕМЛЮ … Геть сіоністську БАНДУ злодійського племені …
Никто не знал и не понимал, "что это" и "как с ним быть"...
Но ПОТОМ - НАЧАЛОСЬ сплошное злоупотребление, нарушения законов и прав граждан, их одурачивание, манипуляции т .д. !