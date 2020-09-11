У США есть такое оружие, о котором никто не знает. Будет лучше, если так все и останется, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что у США есть "невероятное" оружие, о котором никто не знает.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он заявил на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос относительно информации о секретной системе ядерного оружия.

"У нас есть такие системы, о которых никто не знает. И, честно говоря, я считаю, что будет лучше, если все так и останется", - сказал Трамп.

По его словам, в течение трех с половиной лет США потратили на вооруженные силы 2,5 триллиона долларов.

"Мы надеемся на Бога, что никогда не будем ее использовать, но наша ядерная энергетика сейчас находится в лучшем состоянии за последние десятилетия. Наши военные сейчас сильнее, чем когда-либо", - сказал он.

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Ранее Трамп заявлял, что вскоре у США появится "величайшее вооружение" в истории.

Перед этим американский лидер заявлял, что Соединенные Штаты активно разрабатывают супер-ракету, которая станет самой быстрой в мире. Она, по словам Трампа, будет достигать в 17 раз большей скорости, чем существующие ракеты.