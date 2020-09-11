У США есть такое оружие, о котором никто не знает. Будет лучше, если так все и останется, - Трамп
Президент Дональд Трамп заявил, что у США есть "невероятное" оружие, о котором никто не знает.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он заявил на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос относительно информации о секретной системе ядерного оружия.
"У нас есть такие системы, о которых никто не знает. И, честно говоря, я считаю, что будет лучше, если все так и останется", - сказал Трамп.
По его словам, в течение трех с половиной лет США потратили на вооруженные силы 2,5 триллиона долларов.
"Мы надеемся на Бога, что никогда не будем ее использовать, но наша ядерная энергетика сейчас находится в лучшем состоянии за последние десятилетия. Наши военные сейчас сильнее, чем когда-либо", - сказал он.
Ранее Трамп заявлял, что вскоре у США появится "величайшее вооружение" в истории.
Перед этим американский лидер заявлял, что Соединенные Штаты активно разрабатывают супер-ракету, которая станет самой быстрой в мире. Она, по словам Трампа, будет достигать в 17 раз большей скорости, чем существующие ракеты.
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1 уже такой был, правда с аккуратными усами.
Замашки у Трампа такие же.
Рыжий упырек - "тополь-м" не разбирает целей, он их накрывает(я не куцап если шо)
либо рн специально такое трендит
І так, блефує, от ти мені "розрушив" коментар увесь
на, дивись:::
https://www.youtube.com/watch?v=BjVrQETpSAk
пуск "Булавы"апл курск
томная подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"...? булава курск лет ?
ну да - если рванут все что есть, то 10% таки взлететь сможет.
ну и???? засрут сами себя, плюс все потомство тварей на Западе живет
и чего ты хочешь то? Иджисы есть же - перехватят если 1-, тем лучше. Курятник шоп испепелить - ну это оч. маленькая жертва. 2-30 ракет таки выйдут на баллистику. Ой, б*же, раптом Н.Й. накроют =
потом поеду восстанавливать город, доплата, льготы, все дела
Ещё в СССР в космосе летала такая штука, "Адамант"!
А этот Мир нас нае*ал ...
вот такие мы лохи ...
Ющенок? - не думаю.
янукодло - ах оставьте.
ПАП? - мызамир.
разве шо КП. да и то - он же травоеден, ну, типо очень много "веры" впитал
мы и презиков выбираем - если не уголовника и импотента, так клоуна...
Если лохи - то лохи во всем...
Я чуть не обосрался когда Зеля высрала зимой ролик шо ЙДУ.
А потом я реально почти обосрался. И да - нахернам ЯО, если министром Лебедев, и так далее, а теперь клоун - не знаю как найти, но амер. "стендапер" в шоу своем показал - ролик как Зелька играет на рояле и говорит - они выбрали этого шо сыграл роль президента..... потерянная страна(как-то так сказал, но стыдно мне)
мудрый нарид сам загнал себя в петушинный угол позора..
и что не налазит на голову - было же вот это
массовый героизм и жертвенность..
и потом раз.. - начали жрать гавно..
но если посм. напр. Лещенко и прочих, то я уверен шо не зря не ходил на выборы, ибо пойми - ахметки и т.д., тоже с "кем-то" добазарились.
я не говорю шо "все они такие", но оно как бы видно? то шо тут спорить то? не пойду никогда на выборы уже. пошли они на путина..
кстати, фоном - Лещера слушаю. но не адепт ясен пень.
че тока стоит ее хиханьки с тов. Путиным.
А у нас в квартире газ... И то не у всех. А ЯО "мудрый" с "новым лицом" Кравчук обменял на ничего не стоящую бумажку, что принесло нам войну с "мыжебратьями". Ну, мудрость так и прёт, так и прёт...
Ну, а последующие президенты никогда не брезговали пачкаться об кучму, одного этого достаточно, чтобы сделать о них достоверные выводы.
Может в остальном он и клоун (как нас Зелински).... Но в финансах, военном деле и бейсболе он хорошо разбирается.....
не ну ваще - че он несет то?
и кстати, Бобов много - к которому ты высрал это, дон, Трампик?
Что такое "пуцлер" то?
ты, почитай что делал Гтлер, прежде чем его срав.нивать с ******. ты понял, нет?
это как тя сравнить с напр. самым лучшим солдатом этой войны. т.е. ты просто скроешься
кацап же?
ну как знаешь, но я не кацик
но мы вам про них не расскажем
Аквалангисты - это хорошо!!
Всі кому треба знають і вже дуже давно. Но в наявність такого озброєнння ніхто не сприйме серйозно.
Спасибо!!!
Других причин нет.
А у вас с этим какие-то проблемы?
"в течение трех с половиной лет США потратили на вооруженные силы 2,5 триллиона долларов."
То есть, вся эта речь - просто предвыборный ПИАР.
Агитка перед военными, среди которых у Трампа сейчас низкий рейтинг.
Чи ти думаєш , що іх роздерибанили , як можуть в Росії ( та й в Україні) ?
Яка частина з цієї суми пішла на нові розробки - не вказано ..., але напевно немало .
Тим більше , що основний та стратегічний ворог зараз технологічно та фінансово зростаючий Китай , а не загниваюча РФ
Во первых, не ори тут.
А во вторых, не приписывай мне то, что я не говорил - ни кто про дерибан, ничего не писал.
Если никто не знает ,так никто и не поверит.
Полуправда, компромат и подкуп правят современным Миром.
мало того, оружие такого типа есть и у РФ, и у Японии, и даже у Германии
про Китай не слыхал
другое дело, что дальность и мощность американских установок на порядок превышает всё остальное
именно для размещения такого оружия и его усовершенствования Штатам очень подошла бы Гренландия - а откалибровать его непременно нужно, чтобы точечно уничтожать с Земли цели, к примеру, на дне Океана, на обратной стороне Луны, или в открытом космосе