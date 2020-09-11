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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы к мгновенному реагированию на любые изменения оперативной обстановки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Так, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск неподалеку от Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и, где были предоставлены гарантии безопасности.

"Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщают в штабе, два вражеских обстрела были зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого: "Вначале враг применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские гибридные силы устроили в Шумах провокацию с беспилотником, - замкомандующего штабом ООС Бондарь

Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Украинские воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более девяти гектаров территории и передано на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 18 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками.

Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС 02

обстрел (27114) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
я сподіваюсь наші АДЕКВАТНО ВІДПОВІЛИ? Як ізраїльтяни, наприклад, знесли там половину укріплень до біса тощо.... Ні? Тоді ви панове *******.
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11.09.2020 07:44
+11
Капітулянт не велів, інакше не вдасця зазирнути ***** в дупу.
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11.09.2020 07:48
+8
Так "Полное и всеобъемлющее" "перемирие" на Донбассе закончилось или нет?
Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9438
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11.09.2020 07:44
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ЗЕмЬІр.
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11.09.2020 07:39 Ответить
Инспекцию же не вышло провести, вот они и разозлились... ппц
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11.09.2020 07:41 Ответить
Так "Полное и всеобъемлющее" "перемирие" на Донбассе закончилось или нет?
Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9438
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11.09.2020 07:44 Ответить
Ні. Завтра Півшостий поїде на Шуми з білим прапором.
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11.09.2020 07:51 Ответить
я сподіваюсь наші АДЕКВАТНО ВІДПОВІЛИ? Як ізраїльтяни, наприклад, знесли там половину укріплень до біса тощо.... Ні? Тоді ви панове *******.
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11.09.2020 07:44 Ответить
Капітулянт не велів, інакше не вдасця зазирнути ***** в дупу.
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11.09.2020 07:48 Ответить
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9241
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11.09.2020 07:48 Ответить
Дайте как угадаю : Но это поодинокие обстрелы которые не говорят о срыве перемирия.
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11.09.2020 07:52 Ответить
Какой смысл террористам в этих обстрелах? Лучше бы чипушилин вызвал зе-лоха на ковер и навалял ногами терпиле по морде и все бы были довольны
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11.09.2020 07:54 Ответить
І усе, і скінчилося.
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11.09.2020 08:05 Ответить
Мені цікаво - є якийсь сенс в цьому перемир'ї ?
Рашка своїм не поступиться. Щоб вони почали відходити, потрібний неабиякий тиск із заходу, але наші зебраки нічогісінько в цьому напрямку не зробили. Тобто поступатись далі маємо ми ? Капітуляція на нас вже чекає ?
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11.09.2020 08:13 Ответить
Припинимо війну поразкою !
Порошенко не зміг - Зеленський зробить !
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11.09.2020 08:14 Ответить
Инспектирование не разрешила Украина по каким позициям стрелять, вот и начался обстрел. Следующий раз покажите поточнее дебилы *** сказал Лавров про 73% проголосовавших за Зеленского - безграмотное чмо во всех областях и такая же команда набрана с тех же дебилоидов. Отступайтесь идёт парашостанских мир. Или попросите посмотреть ***** в глаза и отсосать у Кадыркина вашего поводыря Зеленского
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11.09.2020 08:21 Ответить
Наглядова група ОСЦКК і ОБСЄ потрапила під обстріл на Донбасі. Ну, повискакували з машин, розбіглися в боки... Українець ускочив у викопану "щілину", і сидить. Тут "плиг" на голову кацап" с ОСЦКК:
- Ну-ка, подвинься!...
- А ти чого сюди лізеш?
- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...
- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
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11.09.2020 08:27 Ответить
Какое-то странное перемирие у лоха-нелоха зелебоба?
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11.09.2020 09:32 Ответить
https://twitter.com/kowalskydonetsk
https://twitter.com/kowalskydonetsk
https://twitter.com/kowalskydonetsk


https://twitter.com/kowalskydonetsk
https://twitter.com/kowalskydonetsk

kowalskydonetsk

@kowalskydonetsk


Инфополе Украины шумит по поводу «инспекции» сепаров позиций ВСУ. А в это самое время начинается заседание Конституционного суда по ликвидации НАБУ. В случае ликвидации НАБУ, будет отмена безвиза и блокировка отношений с Западом. Это то, чего добивается кремль
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11.09.2020 09:34 Ответить
бубочку НА ГІЛЯКУ !!!!
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11.09.2020 10:34 Ответить
В ОРДЛО стаскивают артиллерию из РФ.
Небольшими партиями, но много. В основном гаубицы Д-30.
"Жаба"
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11.09.2020 12:44 Ответить
Новая дата, когда грязный сапог террористов-головорезов будет топтать позиции украинских войск, ******* кровью наших солдат, уже назначена?
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11.09.2020 16:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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11.09.2020 16:10 Ответить
в кацапні відморожені мозки у зв'язку з кліматом, тому до них ще не дійшло, що їх ********* ВЖЕ ПОЧАЛА РОЗВАЛЮВАТИСЬ І ГНИТИ, як свого часу сраний совок!!!!!
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12.09.2020 00:40 Ответить
 
 