Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы к мгновенному реагированию на любые изменения оперативной обстановки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, за прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.
Так, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск неподалеку от Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и, где были предоставлены гарантии безопасности.
"Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - сказано в сообщении.
Кроме того, как сообщают в штабе, два вражеских обстрела были зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого: "Вначале враг применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия".
Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Украинские воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.
В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более девяти гектаров территории и передано на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.
Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 18 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.
Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рашка своїм не поступиться. Щоб вони почали відходити, потрібний неабиякий тиск із заходу, але наші зебраки нічогісінько в цьому напрямку не зробили. Тобто поступатись далі маємо ми ? Капітуляція на нас вже чекає ?
Порошенко не зміг - Зеленський зробить !
- Ну-ка, подвинься!...
- А ти чого сюди лізеш?
- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...
- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
https://twitter.com/kowalskydonetsk
https://twitter.com/kowalskydonetsk
https://twitter.com/kowalskydonetsk
https://twitter.com/kowalskydonetsk
kowalskydonetsk
@kowalskydonetsk
Инфополе Украины шумит по поводу «инспекции» сепаров позиций ВСУ. А в это самое время начинается заседание Конституционного суда по ликвидации НАБУ. В случае ликвидации НАБУ, будет отмена безвиза и блокировка отношений с Западом. Это то, чего добивается кремль
Небольшими партиями, но много. В основном гаубицы Д-30.
"Жаба"