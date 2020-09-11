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Новости Коронавирус и карантин
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В мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки - 302,5 тыс.. Всего инфицированы - 28,3 млн, умерли - 913,9 тыс.

В мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки - 302,5 тыс.. Всего инфицированы - 28,3 млн, умерли - 913,9 тыс.

По состоянию на утро 11 сентября в мире зарегистрировали 302 593 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 992 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 28 328 097 случая инфицирования, из них 302 593 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 913 918 человек, из них 5 992 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 20,3 млн человек.

В мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки - 302,5 тыс.. Всего инфицированы - 28,3 млн, умерли - 913,9 тыс. 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 24-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 588 163 (+ 38 811); Индия - 4 559 725 (+96 760); Бразилия - 4 239 763 (+40 431); Россия - 1 046 370 (+ 5 363); Перу - 710 067 (+ 7 291).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обсуждает с Германией вопрос получения вакцины от COVID-19, - посол Мельник

Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 196 328; Бразилия - 129 575; Индия - 76 304; Мексика - 69 095; Великобритания - 41 608.

Больше всего выздоровевших в США - 3 879 960, Индии - 3 539 983, Бразилии - 3 497 337, России - 862 373, Южной Африке - 573 003.

В мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки - 302,5 тыс.. Всего инфицированы - 28,3 млн, умерли - 913,9 тыс. 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Индия "даёт жару"
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11.09.2020 08:25 Ответить
потому что страна свалка
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11.09.2020 08:28 Ответить
То всьо заговор зєльоних, чтоб вибори отмєніть!
А, ні, в цій новині таке складно продати.
Тут скоріше 'а в ДТП в десятки разів більше гине' (0.9 за неповний рік ковіду проти середньої 1.2 по данним минулих років).
Грип, орві, кір, Швеція, маски не допомагають - де ви всі? Аж не цікаво.
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11.09.2020 10:17 Ответить
 
 