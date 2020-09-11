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Новости Репрессии в Беларуси
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С начала протестов в Беларуси польские консульства выдали белорусам более 230 гуманитарных виз

С начала протестов в Беларуси польские консульства выдали белорусам более 230 гуманитарных виз

С начала протестов в Беларуси консульские учреждения Польши выдали 234 так называемых гуманитарных визы гражданам этой страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Польскому радио вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Он отметил, что польские консульства выдали 234 так называемых гуманитарных визы для белорусов в рамках программы, которую в августе инициировало правительство РП после начала протестов в Беларуси.

По словам Вавжика, на программу "Солидарные с Беларусью", предусматривающую помощь репрессированным гражданам, а также независимым СМИ, польское правительство выделило 50 млн злотых (примерно $13,2 млн).

Вавжик добавил, что Польша предоставляет Беларуси всестороннюю поддержку, но кроме этого, определяет тон разговоров в Евросоюзе о ситуации в этой стране. По его информации, санкционный список ЕС охватит от 40 до 50 представителей белорусского режима.

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Как сообщалось, сразу после выборов в Беларуси 9 августа начались протесты граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. По приказу властей был закрыт доступ к сайтам более 70 независимых СМИ.

Евросоюз не признал результаты этих выборов и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.

Беларусь (7890) виза (1238) Лукашенко Александр (3613) Польша (8409) репрессии (2767)


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Топ комментарии
+2
Люди без формы и знаков различия избивающие людей называются бандитами а не силовиками.
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11.09.2020 08:08
+1
А зачем они беларусам?? Шарики к ним привязывать??
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11.09.2020 08:22
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Люди без формы и знаков различия избивающие людей называются бандитами а не силовиками.
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11.09.2020 08:08 Ответить
итак русские "страдальцы" недвигу задрали в Поляндии. Теперь еще сябры подтянутся. Свое жилье станет совсем несбыточной мечтой
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11.09.2020 08:09 Ответить
Беларусы, получившие увечья в результате репрессий, имевшие мужество зафиксировать побои, травмы и написать заявление в следственный комитет - получают уведомление о возбуждении против них уголовных дел. Вот для кого эти визы.
А ты квартирку хотел прикупить - сетуешь. Тюфу, мерзкий тип.
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11.09.2020 08:32 Ответить
Вчора дещо купив. "Грудинка Брестська", копчено-варена. Продукти з свинини, вищої кляси. Нічого так, їсти мона.
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11.09.2020 08:10 Ответить
О, еще один "национальный патриот Украины" - в новости про репрессии "ел грудинку". И обязательно этим фактом нужно поделиться...
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11.09.2020 09:33 Ответить
Ти у мене в чорному списку.
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11.09.2020 09:59 Ответить
Краще б 230 ручних кулеметів...
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11.09.2020 08:14 Ответить
А зачем они беларусам?? Шарики к ним привязывать??
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11.09.2020 08:22 Ответить
- Эту беларусскую грудинку есть можно??
- Можно...только отравишься...
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11.09.2020 08:17 Ответить
Благодетели!((
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11.09.2020 08:25 Ответить
"Летят перелётные птицы
в осенней дали голубой..."
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11.09.2020 08:27 Ответить
Ух какие поляки гуманитарии
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11.09.2020 08:41 Ответить
Білоруси, жіночий протест в Україні виглядав так

Від початку протестів у Білорусі польські консульства видали білорусам понад 230 гуманітарних віз - Цензор.НЕТ 5146 Від початку протестів у Білорусі польські консульства видали білорусам понад 230 гуманітарних віз - Цензор.НЕТ 4136
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11.09.2020 10:21 Ответить
 
 