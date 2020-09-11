С начала протестов в Беларуси польские консульства выдали белорусам более 230 гуманитарных виз

С начала протестов в Беларуси консульские учреждения Польши выдали 234 так называемых гуманитарных визы гражданам этой страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Польскому радио вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Он отметил, что польские консульства выдали 234 так называемых гуманитарных визы для белорусов в рамках программы, которую в августе инициировало правительство РП после начала протестов в Беларуси.

По словам Вавжика, на программу "Солидарные с Беларусью", предусматривающую помощь репрессированным гражданам, а также независимым СМИ, польское правительство выделило 50 млн злотых (примерно $13,2 млн).

Вавжик добавил, что Польша предоставляет Беларуси всестороннюю поддержку, но кроме этого, определяет тон разговоров в Евросоюзе о ситуации в этой стране. По его информации, санкционный список ЕС охватит от 40 до 50 представителей белорусского режима.

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Как сообщалось, сразу после выборов в Беларуси 9 августа начались протесты граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. По приказу властей был закрыт доступ к сайтам более 70 независимых СМИ.

Евросоюз не признал результаты этих выборов и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.