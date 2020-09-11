РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10841 посетитель онлайн
Новости ДТП
20 575 23

Пять человек погибли, 20 пострадали в результате масштабного ДТП на Киевщине, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП вблизи с. Иванков Бориспольского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные патрульной полиции и ГСЧС.

"11 сентября в 3:10 вблизи с. Иванков Бориспольского района в результате столкновения грузового автомобиля, микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 4 человека и 12 пострадали, они госпитализированы в больницу", -сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщается, для деблокирования от ГСЧС привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тройное ДТП произошло в Киевской области - двое погибли, двое травмированы, - Нацполиция

Вместе с тем, данные патрульной полиции Киевской области о ДТП несколько отличаются от данных ГСЧС. Так, как сообщает патрульная полиция в Facebook в масштабном ДТП, которое произошло в пятницу утром на трассе Киев-Харьков, погибли пять человек, еще 14 пострадали. Позже в полиции уточнили, что пострадали 20 человек.

"Сегодня в начале 4-й на 47 км автодороги М-03 произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки. Вследствие ДТП пять человек погибли, четырнадцать получили травмы и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Пять человек погибли, 20 пострадали в результате масштабного ДТП на Киевщине, - патрульная полиция 01

По предварительным данным водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Пять человек погибли, 20 пострадали в результате масштабного ДТП на Киевщине, - патрульная полиция 02

Следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Пять человек погибли, 20 пострадали в результате масштабного ДТП на Киевщине, - патрульная полиция 03
Пять человек погибли, 20 пострадали в результате масштабного ДТП на Киевщине, - патрульная полиция 04
Фото: патрульная полиция/Facebook

Пять человек погибли, 20 пострадали в результате масштабного ДТП на Киевщине, - патрульная полиция 05

Пять человек погибли, 20 пострадали в результате масштабного ДТП на Киевщине, - патрульная полиция 06

ДТП (7673) Киевская область (4129)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Деградація суспільства, нажаль, стосується і водіїв - бузвідповідальність і пох*їзм забирає життя. Людина народжується тільки одним способом, а помирає багатьма.
показать весь комментарий
11.09.2020 09:18
+4
Якось бачив в маршрутці ідіотський напис. 15 хвилин переляку і ви на місці.
показать весь комментарий
11.09.2020 08:19
+3
Не там мажоры гибнут.
показать весь комментарий
11.09.2020 08:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зато на войне без потерь.
показать весь комментарий
11.09.2020 08:13 Ответить
до чого ти написав це?
навіщо?
ну хоч не "слава Боку" або "дойБоб", і на цім спасибі.
а я напишу шо нуна єхать прямо, або не грішити.
показать весь комментарий
11.09.2020 08:16 Ответить
Якось бачив в маршрутці ідіотський напис. 15 хвилин переляку і ви на місці.
показать весь комментарий
11.09.2020 08:19 Ответить
Не там мажоры гибнут.
показать весь комментарий
11.09.2020 08:20 Ответить
До того що Зебілам потрібно встановлювати режим перемір''я на дорогах.
показать весь комментарий
11.09.2020 08:40 Ответить
ну ти "шутник" так себе
люди угробились, а ты "шутишь"
представь шо то твоя теща .... ах, да, ну тогда твой сосед, или мужик, который тебе бабло торчит, ах да, ну по кр. мере твой там.... сам скажи кто - ну и шо тогда?
вот тогда беда
показать весь комментарий
11.09.2020 08:50 Ответить
Дякую що нагадав, у мене є заклятий друг що позичив у мене гроші. Жалкую що він не був у тій маршрутці...
показать весь комментарий
11.09.2020 08:58 Ответить
зебил, не мародерь тут
показать весь комментарий
11.09.2020 09:09 Ответить
Нервирует или радует?
показать весь комментарий
11.09.2020 08:23 Ответить
Викликає асоціації.
показать весь комментарий
11.09.2020 08:41 Ответить
"Зато на войне без потерь"
Ты сожалеешь,что из наших солдат ни кто не погиб?
показать весь комментарий
11.09.2020 09:11 Ответить
На дорогах Бангладеш...
показать весь комментарий
11.09.2020 08:45 Ответить
Там же вроде перед встречкой отбойник?
показать весь комментарий
11.09.2020 09:12 Ответить
Далекобійники не дотримуються режиму праці от і маємо результат.
показать весь комментарий
11.09.2020 09:13 Ответить
Маршрутчики також, а ще додайте банальних ідіотів.
показать весь комментарий
11.09.2020 09:19 Ответить
Быдло на фурах давно пора ставить в стойло путём ограничения максимальной скорости, контроля режима работы и огромных штрафов за нарушение ПДД, а дебилов на утилизированных битках из США и еврохламе убрать с дорог.
показать весь комментарий
11.09.2020 09:13 Ответить
Деградація суспільства, нажаль, стосується і водіїв - бузвідповідальність і пох*їзм забирає життя. Людина народжується тільки одним способом, а помирає багатьма.
показать весь комментарий
11.09.2020 09:18 Ответить
Заснул за рулём😴🙁
показать весь комментарий
11.09.2020 09:22 Ответить
Oljik Рождается, как минимум тремя способами ,если не считать вегетативное размножение 🤫🤔😎
показать весь комментарий
11.09.2020 09:25 Ответить
так вроде ночью запрещены пассажироперевозки
или я от жизни отстал?
показать весь комментарий
11.09.2020 09:32 Ответить
наша маршрутка бл
показать весь комментарий
11.09.2020 10:09 Ответить
У нас дороги как зона боевых действий, надо на них вводить военное положение и комендантский час.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:38 Ответить
 
 