Пять человек погибли, 20 пострадали в результате масштабного ДТП на Киевщине, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП вблизи с. Иванков Бориспольского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные патрульной полиции и ГСЧС.

"11 сентября в 3:10 вблизи с. Иванков Бориспольского района в результате столкновения грузового автомобиля, микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 4 человека и 12 пострадали, они госпитализированы в больницу", -сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщается, для деблокирования от ГСЧС привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

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Вместе с тем, данные патрульной полиции Киевской области о ДТП несколько отличаются от данных ГСЧС. Так, как сообщает патрульная полиция в Facebook в масштабном ДТП, которое произошло в пятницу утром на трассе Киев-Харьков, погибли пять человек, еще 14 пострадали. Позже в полиции уточнили, что пострадали 20 человек.

"Сегодня в начале 4-й на 47 км автодороги М-03 произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки. Вследствие ДТП пять человек погибли, четырнадцать получили травмы и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства ДТП.





Фото: патрульная полиция/Facebook