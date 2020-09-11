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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 144 новых случая COVID-19, всего - 10 217, из них 142 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

На Ривненщине за сутки выявили 144 новых случая COVID-19, всего - 10 217, из них 142 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 10 сентября, подтвердили 144 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 10 сентября на Ривненщине зарегистрированы 22 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 10 сентября на Ривненщине зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от от 9 месяцев до 82 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки - 302,5 тыс.. Всего инфицированы - 28,3 млн, умерли - 913,9 тыс.

Всего в области зарегистрированы 10 217 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 142 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 7 449 человек.

В работе лабораторий области остаются 207 образцов.

На Ривненщине за сутки выявили 144 новых случая COVID-19, всего - 10 217, из них 142 летальных, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 144 новых случая COVID-19, всего - 10 217, из них 142 летальных, - ОГА 02
На Ривненщине за сутки выявили 144 новых случая COVID-19, всего - 10 217, из них 142 летальных, - ОГА 03
На Ривненщине за сутки выявили 144 новых случая COVID-19, всего - 10 217, из них 142 летальных, - ОГА 04

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А в Хренлостане у совкоскотостада выявили 100 тыс. свежих случаев генетически обусловленного сифилиса! Мацкалы - это сифилитическая народность! Плюс все петухи помухоморенные и в очко рабочие Ахтунг!
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11.09.2020 08:36 Ответить
Корона це фейк. Дупатут Шахов підтвердить. Нє?
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11.09.2020 08:42 Ответить
 
 