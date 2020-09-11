На Ривненщине за сутки выявили 144 новых случая COVID-19, всего - 10 217, из них 142 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 10 сентября, подтвердили 144 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 10 сентября на Ривненщине зарегистрированы 22 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 10 сентября на Ривненщине зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от от 9 месяцев до 82 лет.

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Всего в области зарегистрированы 10 217 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 142 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 7 449 человек.

В работе лабораторий области остаются 207 образцов.







