Минздрав заказал украинским ученым разработку теста, который с одного образца будет определять у пациента грипп или COVID-19, - Ляшко
В Украине разработают тест-систему, которая позволит определять с одного образца чем болен человек: гриппом, парагриппом или COVID-19. Министерство здравоохранения уже направило ученым заказ на эти тесты.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы тесно сотрудничаем с Институтом молекулярной биологии, и мы с ними сидели за круглым столом и пришли к тому решению, что сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - сказал он.
По словам Ляшко, ученые пообещали сделать тест-систему, которая будет определять разные виды вирусов.
"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одной образца проявлять четко - это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать или это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", - отметил он.
По его словам, такой заказ от Министерства здравоохранения к академикам уже поступил.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но думаю все еще проще - они идиоты, которые могут думать "только тактически" на стратегию им видите ли времени не хватает (время хватает только разнести посылки и пофоткаться). У них так все: издают указ, а механизмы не прорабатывают, финансирование не прописывают....начинают заказывать тесты на грипп когда грипп уже начался.....
Это классические "Емели" орудующие по принципу желание загадал волшебное слово сказал, а детали пусть щука прорабатывает!!!
" З 2014 року по лютий 2018 року - голова ГО «Інфекційний контроль в Україні». За цей час організація реалізувала грантовий проект «Розробка та впровадження оптимальної моделі амбулаторного лікування хворих на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7 туберкульоз та їх соціального супроводу, як ефективний спосіб покращення результатів лікування туберкульозу в Україні»."
какой стационар может быть?
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!
(Л. Филатов, Про Федота-стрельца, удалого молодца)
Чего мелочиться и стесняться?
Речь какой-то бабки на скамеечке у подъезда!
Заказ академикам делают в ресторане, а не в бюджетном финансировании!