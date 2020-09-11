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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав заказал украинским ученым разработку теста, который с одного образца будет определять у пациента грипп или COVID-19, - Ляшко

Минздрав заказал украинским ученым разработку теста, который с одного образца будет определять у пациента грипп или COVID-19, - Ляшко

В Украине разработают тест-систему, которая позволит определять с одного образца чем болен человек: гриппом, парагриппом или COVID-19. Министерство здравоохранения уже направило ученым заказ на эти тесты.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы тесно сотрудничаем с Институтом молекулярной биологии, и мы с ними сидели за круглым столом и пришли к тому решению, что сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - сказал он.

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По словам Ляшко, ученые пообещали сделать тест-систему, которая будет определять разные виды вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одной образца проявлять четко - это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать или это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", - отметил он.

По его словам, такой заказ от Министерства здравоохранения к академикам уже поступил.

Автор: 

грипп (573) карантин (16729) Минздрав (4899) наука (697) Ляшко Виктор (1364) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Може одразу еліксир безсмертя?
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11.09.2020 08:43
+3
Не здивуюсь якщо на упаковці тесту буде написано «Адреса потужностей: КНР, провінція Хунь Чунь...» 😁
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11.09.2020 09:34
+2
Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!

(Л. Филатов, Про Федота-стрельца, удалого молодца)
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11.09.2020 09:04
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Може одразу еліксир безсмертя?
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11.09.2020 08:43 Ответить
ДРУГИМИ СЛОВАМИ МИНЗДРАВ, ПРОВОДЯ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИИ ПО СИТУАЦИИ, ТУПО ЗАВТЫКАЛ ЗАКАЗАТЬ ВАКЦИНУ ХОТЯ БЫ ПОЛ ГОДА НАЗАД.
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11.09.2020 09:37 Ответить
Вакцины до сих пор нет, как ее можно было заказать полгода назад?
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11.09.2020 10:06 Ответить
склеят два индикатора пробника ?
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11.09.2020 10:10 Ответить
Мы впереди планеты всей.(С)
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11.09.2020 08:44 Ответить
Вот спрашивается на хрена?....Очередная отмывка денег, разве и так не понятно? раз не Covid значит Грипп.....
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11.09.2020 08:50 Ответить
С учетом того, что сезон гриппа начнется буквально через месяц, да это распил бабла. А может и отмывка, если бабло уже распилено.
Но думаю все еще проще - они идиоты, которые могут думать "только тактически" на стратегию им видите ли времени не хватает (время хватает только разнести посылки и пофоткаться). У них так все: издают указ, а механизмы не прорабатывают, финансирование не прописывают....начинают заказывать тесты на грипп когда грипп уже начался.....
Это классические "Емели" орудующие по принципу желание загадал волшебное слово сказал, а детали пусть щука прорабатывает!!!
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11.09.2020 09:40 Ответить
ученым которые купили ученую степень
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11.09.2020 08:50 Ответить
а я то думаю с чего это все туб. диспансеры позакривали, а это светило медицинской науки Ляшко поработал
" З 2014 року по лютий 2018 року - голова ГО «Інфекційний контроль в Україні». За цей час організація реалізувала грантовий проект «Розробка та впровадження оптимальної моделі амбулаторного лікування хворих на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7 туберкульоз та їх соціального супроводу, як ефективний спосіб покращення результатів лікування туберкульозу в Україні»."
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11.09.2020 08:53 Ответить
Так то ляшко впровадив лікування новими препаратами і цим скоротив час перебування у стационарі з 3-х місяців до 2-х тижнів? А кажуть, шо - Супрун. Якшо захворієш, шо обереш: 3 місяці і старі препарати чи 2 тижні на нових?
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11.09.2020 09:13 Ответить
"туб. диспансеры позакривали "
какой стационар может быть?
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11.09.2020 09:19 Ответить
Не позакрывали, а оптимизировали. По крайней мере планировалось так.
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11.09.2020 09:32 Ответить
Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!

(Л. Филатов, Про Федота-стрельца, удалого молодца)
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11.09.2020 09:04 Ответить
Отличная идея для распила . Бинго ляшко😁😁😁
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11.09.2020 09:07 Ответить
А ещё можно заказать лекарство, которое одним укольчиком будет сразу лечить СПИД, рак и Ковид-19.
Чего мелочиться и стесняться?
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11.09.2020 09:09 Ответить
Невже вчених з відпустки відізвуть?
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11.09.2020 09:11 Ответить
Деньги на ветер. Вернее, в карманы зелемарадеров.
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11.09.2020 09:12 Ответить
заказал тот самый лапоть.который рассказывал.что ему не будет стыдно за то,что поначалу натестировал из государственного кармана сотни тысяч тестов,для украинского народа ,которые не могли отличить грипп от вируса,но которым поставили диагноз вирусный по статье денежного государственного обеспечения...
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11.09.2020 09:13 Ответить
У меня друг есть,тоже ученный,так он за пять минут червонец нарисует,от настоящего не отличишь.(Джентльмены Удачи).
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11.09.2020 09:16 Ответить
"По его словам, такой заказ от Министерства здравоохранения к академикам уже поступил"
Речь какой-то бабки на скамеечке у подъезда!
Заказ академикам делают в ресторане, а не в бюджетном финансировании!
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11.09.2020 09:25 Ответить
Президент Зеленский остановил и поборол covid19
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11.09.2020 09:25 Ответить
оперативно
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11.09.2020 09:27 Ответить
Не здивуюсь якщо на упаковці тесту буде написано «Адреса потужностей: КНР, провінція Хунь Чунь...» 😁
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11.09.2020 09:34 Ответить
и шо?к концу эпидемии успеют?
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11.09.2020 09:42 Ответить
Не прошло и пол года... Выдающиеся успехи впереди!
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11.09.2020 09:58 Ответить
І скіки коштів, під це розпиляєте???
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11.09.2020 10:04 Ответить
Ляшко поддерживает деньгами старых друзей из института, что тут неясного?
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11.09.2020 10:09 Ответить
Якщо з березня не зробили, то може встигнуть до кінця пандемії, хоча - це не точно.
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11.09.2020 10:19 Ответить
Ну, заобно пускай еще тот тест определяет в каком зубе кариес...
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11.09.2020 10:20 Ответить
Большой распил шагает по стране семимильными шагами...
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11.09.2020 12:47 Ответить
 
 