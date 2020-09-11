В Украине за сутки рекордные 3 144 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 148 756 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, зафиксированы 3 144 новых случая заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. При этом 53 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 10 сентября сообщалось о 2 582 новых случаях, 9 сентября - о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 новых случаях, 7 сентября - о 2 174 новых случаях, 6 сентября - о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 148 756 человек, умерли с начала пандемии 3 076 человек (за сутки 53), выздоровевших – 67 005 (за сутки 1 128). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 78 675 человек, что на 1 963 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 17,42% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской (174), Ивано-Франковской (151), Ривненской (144), Черновицкой (132), Житомирской (117) и Черкасской (117) областях.















