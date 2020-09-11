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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки рекордные 3 144 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 148 756 человек

В Украине за сутки рекордные 3 144 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 148 756 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, зафиксированы 3 144 новых случая заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. При этом 53 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 10 сентября сообщалось о 2 582 новых случаях, 9 сентября - о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 новых случаях, 7 сентября - о 2 174 новых случаях, 6 сентября - о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки - 302,5 тыс.. Всего инфицированы - 28,3 млн, умерли - 913,9 тыс.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 148 756 человек, умерли с начала пандемии 3 076 человек (за сутки 53), выздоровевших – 67 005 (за сутки 1 128). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 78 675 человек, что на 1 963 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 17,42% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской (174), Ивано-Франковской (151), Ривненской (144), Черновицкой (132), Житомирской (117) и Черкасской (117) областях.

В Украине за сутки рекордные 3 144 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 148 756 человек 01
В Украине за сутки рекордные 3 144 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 148 756 человек 02
В Украине за сутки рекордные 3 144 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 148 756 человек 03
В Украине за сутки рекордные 3 144 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 148 756 человек 04
В Украине за сутки рекордные 3 144 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 148 756 человек 05
В Украине за сутки рекордные 3 144 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 148 756 человек 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
В китае не тишина в китае камуняки
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11.09.2020 09:00
+14
Вот и преодолели с легкостью 3к в сутки (((
А охлосу в основной своей массе пофиг.
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11.09.2020 08:48
+13
С таким отношением людей которое вижу я собственными глазами, то к сожалению да. Тут пока каждого из таких лично эта проблема не коснется они не поймут, а некоторые не поймут даже когда коснется.
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11.09.2020 09:21
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В світі комусь дуже вигідно охолодити економіку та збити з країн грошиків на нікому непотрібні маски та сумнівні ліки.
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11.09.2020 09:25 Ответить
ООН клянчит у стран 35 лярдов в ближайшие месяцы на тесты и вакцину.
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11.09.2020 09:30 Ответить
Лакомый кусочек, правда же? Фарм компании в восторге.
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11.09.2020 09:31 Ответить
Допустим, ты-развитая страна с передовыми технологиями и учеными. На кой хрен тебе сдавать деньги в общак не пойми кому, если ты и сам можешь все это создать сам и еще и заработать на этом?
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11.09.2020 09:39 Ответить
Это если ты - РАЗВИТАЯ СТРАНА С ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ. Много таких стран? Воооот. К тому же фарм компании вне каких либо стран и политики. Их идол бабло. Они в основном частные.
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11.09.2020 09:43 Ответить
Я это к тому, шо дело не в фармкомпаниях, просто без подпитки пандемия быстро сдуется.
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11.09.2020 10:00 Ответить
Полностью и безоговорочно СОГЛАСЕН с Вами. Ибо нет никакой пандемии и не было. Есть вирус, кстати менее агрессивный чем тот же грипп или сезонный ОРВИ.
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11.09.2020 10:02 Ответить
Грипп тяжелее, у него нет легких форм, когда им заболеваешь, сразу понятно - это он. Правда, это редко бывает.
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11.09.2020 10:15 Ответить
Вот и я о том же. Грипп более агрессивен и страшен. У нас знакомая от пневмонии, вызванной гриппом за три дня сгорела. Еще в 90-х это было. А получилось как всегда мы делаем при гриппе - типа а, пройдет. Перехожу на ногах. Вот и "переходила".
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11.09.2020 11:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/450460 В 90-х сильна епідемія була.Я коли ще вчився в школі.то школу закрили на тиждень.Потім ще декілька разів було таке.
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11.09.2020 11:59 Ответить
Та як сказати. Щоб дуже щось було на кшталт як зараз, то щось не пригадую. А звийчайний сезонний грип був завжди. І досить таки агресивний.
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11.09.2020 12:08 Ответить
https://censor.net/ua/user/450460 Тоді наче багато померло.Потрібно подивитися статистику,якщо вона є.
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11.09.2020 12:22 Ответить
Вы явно не в теме. Бабло конечно рулит, но... AstraZeneca приостановила испытания, так как у одного из 31 тысячи пациентов возникли нежелательные реакции (не факт, что связанные с вакциной). Вакцина проходит третью стадию испытаний и само собой еще не зарегистрирована. Рашка что-то вколола 76 добровольцам и запустила промышленное производство вакцины. Фарммафия говоришь? Ну-ну.
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12.09.2020 00:21 Ответить
Шановний, по перше у Німеччині коли був карантин то всі сиділи в карнтині, а не з дюлею в кишені продали без референдуму землю. По друге, а чому пан Зеленський з високої трибуни не звернеться в ООН щодо стврення комісії з питання хто створив цю біологічну зброю. На одній станції радіо "експерт" дві години триндів про те що таке ковид і як носити маскі, а от про доктора Барика, Фюрі, Фергісона, Андерсена, міжнародні корпорації NIH, СЕРІ та їх філіали в Іспанії, Японії, про те як французи їм збудували шикакрні центри з розроби і модифікації вірусів в тому числі і в Ухані, як убили китайського вченого який виявив в ковиді штучні фрагменти РНК з інших вірусів, тут експерта чомусь заціпило як до речі і владу ЄС, України, США...
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11.09.2020 09:55 Ответить
Главный статистический показатель неблагополучия в течении этой эпидемии - количество умерших на 1 млн. населения, а не количество обнаруженных случаев заражения, хотя эти показатели и связвны. Пока что по этому показателю Украина "отстает" от стран, которые принято называть цивилизованными, но в последнее время быстро догоняет. Вот Польшу уже догнала и перегнала.
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11.09.2020 09:16 Ответить
Ось це і є вирок нашій так звані медицині - в Польщі з такою самою кількістю населення кожного дня заражається 500 - 700 чоловік а в нас вже за 3000 за добу і це при тому що в Польщі робиться в 10!!! разів більше тестів!!!
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11.09.2020 09:28 Ответить
В Україні за добу рекордні 3 144 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 148 756 осіб - Цензор.НЕТ 3211 там тесты качественные. а у нас -
В Україні за добу рекордні 3 144 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 148 756 осіб - Цензор.НЕТ 8484
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11.09.2020 09:50 Ответить
Цікаво, футбольний сезон зупинять, чи ні?
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11.09.2020 09:28 Ответить
У Франції за добу біля 10.000 інфікованих.
Паніки нема.
Мийте руки і носіть маску.
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11.09.2020 09:29 Ответить
А ще чистіть кожного ранку та увечері зуби. Це все для гігієни корисно, нажаль проти ковіду малоефективно. Чому підтверженням є захворівші на ковід лікарі. Хоча ступінь захисту їхних засобів захисту нна порядок вище.
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11.09.2020 09:35 Ответить
Не порівнюйте контакти лікарів з битовими звичайними. Ефективність від масок та дистанції є: і дослідження і практика це доводять.
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11.09.2020 10:04 Ответить
Можна посилання на дослідження. Не популістські, а дійсно наукові. Як може бактеріологічна маска (а у більшості випадків взагалі декоративна) захистити від вірусу?
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11.09.2020 10:06 Ответить
А мозком своїм ви теж когось просите скористатись, коли потрібно подумати над чимось?
Інструкція до болю проста:
1. Відкриваєте google.com
2. У строку пошуку набираєте covid 19 face mask research
3. Натискаєте кнопку 'Пошук'
4. Дивитеся результати.

Мені на першій ж сторінці попалися
https://www.researchgate.net/publication/340603522_Face_Masks_Against_COVID-19_An_Evidence_Review
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext

В останній ще й багато посилань на інші дослідження. Ви дійсно вірили, що наукова спільнота просто сидить склавши руки, коли тут є така нагальна необхідність в подібного роду дослідженнях?
Чи ви як та дівчина, із реклами гугл: він їй знайшов мільйон результатів 'ні' і один 'так'і вона - 'я так і знала!'.
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11.09.2020 10:37 Ответить
Ви не ображайтеся будь-ласка на мій дещо різький тон, але людина, що неспроможня знайти інформацію, яка її цікавить, приречена 'їсти, що дали', і вже не йде мови про вивчання декількох ресурсів і складання власної думки з будь-якого приводу.
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11.09.2020 10:49 Ответить
Я не тому написав попередній допис, що неспроможний знайти інформацію. Я в інеті з 1998 року. Я написав тому, що інформація дуже суперечлива. Досліди теж не дають чіткої картини. Бо як тоди пояснити наприклад це?
https://hightech.plus/2020/04/08/voz-net-dokazatelstv-chto-maski-predotvrashayut-zarazhenie-koronavirusom ВОЗ: «Нет доказательств, что маски предотвращают заражение коронавирусом»

Однако в обновленном https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak документе , опубликованном ВОЗ, организация изменила свою точку зрения. Хотя маски все еще помогают сократить распространение заболевания, их ношения недостаточно. Нет доказательств того, что маска предотвращает инфицирование здорового человека новым коронавирусом, говорится в рекомендации.

Тобто всесвітня организація, на яку покладена відповідальність за збереження здоровʼя вивчивши ці так звані дослідження робить такий висновок, що нет доказательств того, что маска предотвращает инфицирование здорового человека новым коронавирусом.
Тобто для ВОЗ ці дослідження виявилися недостатньо авторитетними, щоб стверджувати, що маска допомогає від вірусу. Кому будемо вірити? Чиїм висновкам?
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11.09.2020 11:11 Ответить
Тому що в інеті надто багато сміття. І про те, що двошарові саморобні маски з марлі у В"єтнамі неефективні від ОРВІ, і про те, що маски неефективні від ОРВІ та грипу серед паломників, що жили в наметовому містечку в Мецці... І багато таких, м"яко кажучи, далеких від наших умов досліджень.
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11.09.2020 12:10 Ответить
А чим наші умови відрізняються від будь яких інших? Це по-перше. А по-друге я дав посилання на документ ВОЗ. А так згоден. В інеті достатньо суперечливої інформації.
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11.09.2020 12:14 Ответить
Ну, там інший температурний режим, вологість повітря, санітарні умови... Та і уявіть дослідження в якому приблизно половина жінок. І вони в дослідженні показали, що наявність маски на лиці малоефективна порівняно з її відсутністю. При цьому і досдідна група і контрольна носять хіджаби і пранджі. Дуже цінне для нас дослідження?
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11.09.2020 12:36 Ответить
Ви спочатку документ почитайте і подумайте! Там чорним по білому написано, що доведено, що носіння маски хворою людиною приносить результат, а носіння здоровою - нема доказів.
І це саме те, про що всі говорять! Ви впевнені, що ви здорові?
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11.09.2020 18:22 Ответить
Тож якщо вірите воз, то вже вірте у все, що вони кажуть, а не лише в те, що вам подобається.
Ви можете бути безсимптомним носієм і носіння вами маски допомагає контролювати розповсюдження епідемії.
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11.09.2020 18:26 Ответить
особливо тупим.. Ще раз -ГУГЛИ !!!

повітряно-капельний шлях передачі .
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11.09.2020 11:05 Ответить
Альтернативно обдарованим - читай трошки вище мій коментар В Україні за добу рекордні 3 144 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 148 756 осіб - Цензор.НЕТ 7082 https://censor.net/ru/user/411737
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11.09.2020 11:12 Ответить
Альтернативно тупим.
В Україні за добу рекордні 3 144 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 148 756 осіб - Цензор.НЕТ 1484
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11.09.2020 11:13 Ответить
Вибачаюсь. Я зрозумів, що пошуком малюнків в інеті Ви таки навчилися користуватися.
Тількт нажаль це нічого не доводить. Я навіть більше скажу, що є виявляється люди, які ще кращі малюнки вміють в фотошопі малювати.
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11.09.2020 11:19 Ответить
..дивлюсь...зараз у Стамбулі поліція штрафує безбожно всіх, хто не в масках. Прямо на вулицях.... І от думаю!!! Які ж турки дурні))))) ..не знають нічого , ходять в масках і на вулицях, і в приміщеннях... і не пручаються, коли їх штрафують...)))) От у нас все правильно !!! Маски це ні до чого, штрафи протирічать Конституціі, і взагалі наш нарІд дуже розумний!! Німці всі в масках... Теж явно дурніші за нас...українців!!!))))
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11.09.2020 12:49 Ответить
....Які ж турки дурні))))) ....

Так турки ж. Що з них взяти. (на всяк випадок - це жарт)
А якщо без жартів, то коли в нас був глухий карантин, жорстке обмеження на транспорт та суцільний масковий режим, то в Німеччині, на скільки памʼятаю, до маркетів ходили без масок. В Швеції карантину наприклад не було. Шведи дурні? В Нідерландах карантину немає. Голанці теж дурні?
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11.09.2020 16:09 Ответить
В Швеции, кажись за июль, зафиксирован антирекорд по умершим с 18.. какого-то там года, когда у них голод был.
Так что да - дурні, в этом вопросе.
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11.09.2020 17:43 Ответить
Чтобы фиксировать антирекорды дробь затертых годов нужно в сопоставлении ставить общую численность населения в тот период. Читал я про этот якобы антирекорд. На Цензоре статья пробегала. Сейчас лень рыться искать. Дали абсолютные цифры в то же время не дав численность населения тогда и сейчас.
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11.09.2020 17:54 Ответить
"Дали абсолютные цифры в то же время не дав численность населения тогда и сейчас." - но там так же было сравнение с предыдущими 5 годами и рост составил 10%. Считаете, что численность населения в Швеции за год увеличилась на 10%?
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11.09.2020 17:59 Ответить
..так німці зараз теж подурнійшали? Тоді до маркетів без масок, зате зараз на вулиці в масках і штрафи на вулиці без маски, якщо не помиляюсь в 50 евро. А як зараз у Швеції? Карантину нема? Як там зі смертністью? Але самі ВУМНІ індуси. Як жили, так і живуть. Започаткували карантин, на вулицях палками поліція лупить по спинам , хто без масок, дохнуть тисячами і все добре.. )))))) Тож ми від Індії нічим не відрізняємось. Тільки но палками не бьють. А розуму у більшості, як у рибок-гупій!!! Памятаєте Чорнобиль!!!??? Яка така радіація? Я ж ії не бачу..!!! От коли лікарні заб*ють на 100 відсотків, тоді гупіі зрозуміють, що щось не так.... Тоді і поумнійшають.... Але то вже запізно буде....(((((
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11.09.2020 20:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/450460 Лікарям є компенсація.Багато хто з них по бумагах інфікований.насправді ні.Це мені працівники цих самих лікарень казали.
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11.09.2020 12:01 Ответить
Я в курсі цього розводняка. "Сарафанне радіо" ще ніхто не відміняв.
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11.09.2020 12:06 Ответить
Доречі, це саме "сарафанне радіо" чомусь мовчить відносно пандемічного розповсюдження ковіду серед населення. А воно взагалі дуже швидко реагує на такі події.
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11.09.2020 12:11 Ответить
Послать во Францию Степанова и Ляшко и паника будет обеспечена.
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11.09.2020 09:53 Ответить
Какие красивые циферки и стрелочки, такие разные, цветные, ровненькие
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11.09.2020 09:31 Ответить
Фон кстати тоже ниче так...
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11.09.2020 10:01 Ответить
А де зелені майстри спорту по боротьбі з коронавірусом?
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11.09.2020 09:34 Ответить
все живое реагирует на раздрожители. За не именим вируса в натуре. Санитары хотят заменить этот пробел брехней. Но шила вмешке не утаишь вот и вылазит падение общей смертности на 17 тыс. А может этот ковид во благо нам послан и мочит в своем ареале конкурентов а мы глупые не понимаем этого. Какое то другое обьяснение есть этой странной пандемии?
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11.09.2020 09:38 Ответить
О чем вы вообще пишете? Вы приводите данные за первый квартал 2020 года. На 30.06.2020 от коронавируса умерло 1159 человек по данным статистики. Вы хотите чтобы эта цифра существенно повлияла на общую смертность за первое полугодие которая составила около 280 тысяч. Сравнивать будете когда пандемия закончится. Либо сравнивайте не всю смертность, а только от вирусных заболеваний.
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11.09.2020 10:04 Ответить
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.

https://hromadske.ua/ru/posts/gosstat-otkazalsya-predostavit-dannye-o-smertnosti-vo-vremya-karantina-v-ukraine-opendatabot Госстат отказался предоставить данные о смертности во время карантина в Украине

Ничего не настораживает?
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11.09.2020 10:10 Ответить
Зайдите на сайт госстата и посмотрите. Там есть данные за первое полугодие в разрезе причин смерти
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11.09.2020 10:36 Ответить
Извиняюсь, дал устаревшую информацию. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html Есть таки такая статистика . Кстати согласно ей за полгода от ковида умерло меньше человек чем от других инфекционніх болезней. А вот с раком в Украине вообще критическое положение.
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11.09.2020 11:39 Ответить
Перші 2,5 місяці 2020 смертність від ковіду була нульовою. Так що беріть статистику від 1913 року - взагалі буде райдужна картина.
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11.09.2020 12:14 Ответить
Ахах. Ви зробили мій день.
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11.09.2020 12:15 Ответить
Роблю що можу...
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11.09.2020 12:41 Ответить
Лахта натякає,що вірус почався не в Ухані,А в Україні ?


І що Хунта Порошенок у 2018 це приховала ? ))))
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11.09.2020 11:11 Ответить
Вам, вважаю, вже давно до психіатру треба. Ви вже лахту таки розчесали. У Вас вже прогресуюча параноя відносно Вашого кумира. Набуя мені Порошенко Ваш здався. Я навів кількість смертей від пневмоній в 2018 році тільки тому, що в той рік не було ніякого ковіду та пандемії. А Вашого Порошенка можете собі в одне місце затусувать та тричі провернуть. Так, сподіваюсь, зрозуміло?
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11.09.2020 11:32 Ответить
Лахтінський Бродяга"зробив" мій день! )))))))
Записав менее до прихильників Порошенко )))

напевне внаслідок того,що українською хоч і непогано,але "працює" через гугл -трнаслейт )))

до психіатру

затусувать
провернуть

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11.09.2020 16:02 Ответить
за що Юрочці Довгому платять -те він і пише...
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11.09.2020 11:12 Ответить
В Україні за добу рекордні 3 144 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 148 756 осіб - Цензор.НЕТ 9659
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11.09.2020 09:41 Ответить
53 ранее заболевших умерли.- И пропагандист сайтов РФ и ДНР перепечатал "ржачную"-как он уверен-картинку.
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11.09.2020 11:11 Ответить
вобщем, с безвизом зелёные разделались. шо на очереди? Томос?
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11.09.2020 09:47 Ответить
Самый верный тест это дети имунитета еще на все болезниН и быстрый рост.Ну уязвимы как войска на марше. Старики не всчет против природы не попрешь. Если дети не болеют то и
вируса нет. Но ковид19 особый и детей не трогает потому что брехливый. Детям взятку не дашь проболтается или проколется.
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11.09.2020 10:46 Ответить
Прячьтесь дальше от простуды
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11.09.2020 11:43 Ответить
а ви всі замітили, що ЗекоМанда НЕ ПИШЕ скільки тестів проведено в кожному районі, а тільки скільки хворих, мертвих, виліковних????????? ЧОМУ НЕМАЄ ДАНИХ ПРО КІЛЬКІСТЬ ПРОВЕДЕНИХ ТЕСТІВ???? Мер Тернополя, наприклад, прямо сказав, що вони проводять тестів БІЛЬШЕ, НІЖ В СЕРЕДНЬОМУ по Україні, тому закономірно, що там БІЛЬШЕ ХВОРИХ!!!!!!!!!
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12.09.2020 00:45 Ответить
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