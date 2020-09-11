В Украине за сутки рекордные 3 144 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 148 756 человек
В Украине по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, зафиксированы 3 144 новых случая заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. При этом 53 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 10 сентября сообщалось о 2 582 новых случаях, 9 сентября - о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 новых случаях, 7 сентября - о 2 174 новых случаях, 6 сентября - о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 148 756 человек, умерли с начала пандемии 3 076 человек (за сутки 53), выздоровевших – 67 005 (за сутки 1 128). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 78 675 человек, что на 1 963 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 17,42% превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской (174), Ивано-Франковской (151), Ривненской (144), Черновицкой (132), Житомирской (117) и Черкасской (117) областях.
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Паніки нема.
Мийте руки і носіть маску.
Інструкція до болю проста:
1. Відкриваєте google.com
2. У строку пошуку набираєте covid 19 face mask research
3. Натискаєте кнопку 'Пошук'
4. Дивитеся результати.
Мені на першій ж сторінці попалися
https://www.researchgate.net/publication/340603522_Face_Masks_Against_COVID-19_An_Evidence_Review
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext
В останній ще й багато посилань на інші дослідження. Ви дійсно вірили, що наукова спільнота просто сидить склавши руки, коли тут є така нагальна необхідність в подібного роду дослідженнях?
Чи ви як та дівчина, із реклами гугл: він їй знайшов мільйон результатів 'ні' і один 'так'і вона - 'я так і знала!'.
https://hightech.plus/2020/04/08/voz-net-dokazatelstv-chto-maski-predotvrashayut-zarazhenie-koronavirusom ВОЗ: «Нет доказательств, что маски предотвращают заражение коронавирусом»
Однако в обновленном https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak документе , опубликованном ВОЗ, организация изменила свою точку зрения. Хотя маски все еще помогают сократить распространение заболевания, их ношения недостаточно. Нет доказательств того, что маска предотвращает инфицирование здорового человека новым коронавирусом, говорится в рекомендации.
Тобто всесвітня организація, на яку покладена відповідальність за збереження здоровʼя вивчивши ці так звані дослідження робить такий висновок, що нет доказательств того, что маска предотвращает инфицирование здорового человека новым коронавирусом.
Тобто для ВОЗ ці дослідження виявилися недостатньо авторитетними, щоб стверджувати, що маска допомогає від вірусу. Кому будемо вірити? Чиїм висновкам?
І це саме те, про що всі говорять! Ви впевнені, що ви здорові?
Ви можете бути безсимптомним носієм і носіння вами маски допомагає контролювати розповсюдження епідемії.
повітряно-капельний шлях передачі .
Тількт нажаль це нічого не доводить. Я навіть більше скажу, що є виявляється люди, які ще кращі малюнки вміють в фотошопі малювати.
Так турки ж. Що з них взяти. (на всяк випадок - це жарт)
А якщо без жартів, то коли в нас був глухий карантин, жорстке обмеження на транспорт та суцільний масковий режим, то в Німеччині, на скільки памʼятаю, до маркетів ходили без масок. В Швеції карантину наприклад не було. Шведи дурні? В Нідерландах карантину немає. Голанці теж дурні?
Так что да - дурні, в этом вопросе.
https://hromadske.ua/ru/posts/gosstat-otkazalsya-predostavit-dannye-o-smertnosti-vo-vremya-karantina-v-ukraine-opendatabot Госстат отказался предоставить данные о смертности во время карантина в Украине
Ничего не настораживает?
І що Хунта Порошенок у 2018 це приховала ? ))))
Записав менее до прихильників Порошенко )))
напевне внаслідок того,що українською хоч і непогано,але "працює" через гугл -трнаслейт )))
до психіатру
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провернуть
вируса нет. Но ковид19 особый и детей не трогает потому что брехливый. Детям взятку не дашь проболтается или проколется.