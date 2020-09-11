Новый рекорд: за сутки в Киеве выявили 404 новых случая инфицирования COVID-19, умерли 7 человек

По состоянию на утро 11 сентября в Киеве коронавирусом заболели 404 человека.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 16 523 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 261 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 5 148 пациентов.

По состоянию на 11 сентября количество активных больных в Киеве составляет 11 114 человек.

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Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 2 сентября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 332 человека.