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Новости Коронавирус и карантин
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Новый рекорд: за сутки в Киеве выявили 404 новых случая инфицирования COVID-19, умерли 7 человек

Новый рекорд: за сутки в Киеве выявили 404 новых случая инфицирования COVID-19, умерли 7 человек

По состоянию на утро 11 сентября в Киеве коронавирусом заболели 404 человека.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 16 523 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 261 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 5 148 пациентов.

По состоянию на 11 сентября количество активных больных в Киеве составляет 11 114 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 3 144 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 148 756 человек

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 2 сентября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 332 человека.

карантин (16729) Киев (25516) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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больше-больше лжи лейте
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11.09.2020 09:35 Ответить
Шо, и бАльную Вону, тоже не знаешь?
А ты в каком Киеве живешь?..
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11.09.2020 10:12 Ответить
Дидовика на этом форуме знаешь? У него вся семья на ковид переболела и он так агитирует не носить маски, что аж из трусов выпрыгивает.
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11.09.2020 10:18 Ответить
 
 