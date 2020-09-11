Количество больных коронавирусом за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины, - СНБО
Количество заболевших COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и в 23 из 24 областей Украины. Только в Черниговской области за сутки излечившихся на 1 больше, чем заболевших.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отмечается, что наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (404), в Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198) и Львовской (174) областях.
В целом за прошедшие сутки:
- в Винницкой области подтверждено 84 новых случая заболевания Covid-19 и 24 случая выздоровления, сейчас в области болеет 1 434 человека (на 60 больше);
- в Волынской области 69 человек заболели, 2 – скончались и 54 – выздоровели, сейчас болеют 1 729 (на 13 больше за сутки);
- в Днепропетровской области 81 новый случай заболевания и 52 – выздоровления, сейчас болеет 1 609 человек (на 29 больше);
- в Донецкой области 90 человек заболели и 3 – выздоровели, болеет 974 человека (на 87 больше);
- в Житомирской области 117 человек заболели, 2 – умерли и 21 – выздоровел, болеет 1 644 (на 94 больше);
- в Закарпатской области 94 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 3 – выздоровления, сейчас болеет 4 560 человек (на 88 больше за сутки);
- в Запорожской области 55 человек заболели и 6 – выздоровели, болеет 1 051 человек (на 49 больше);
- в Ивано-Франковской области зафиксировано 151 новый случай заболевания, 3 случая смерти и 143 – выздоровления, сейчас болеют 6 187 человек (на 5 больше);
- в Киеве 404 новых случая заболевания, 7 человек умерли и 171 – выздоровел, сейчас болеет 11 114 человек (на 226 больше за сутки);
- в Киевской области 94 человека заболели, 4 – умерли и 41 – выздоровел, сейчас болеет 2 090 человек (на 49 больше);
- в Кировоградской области 11 человек заболели, 1 – скончался и 9 – выздоровели, сейчас болеет 91 (на 1 больше за сутки);
- в Луганской области 29 человек заболели и 5 – выздоровели, сейчас болеет 258 человек (на 24 больше);
- во Львовской области подтверждено 174 новых случая заболевания Covid-19, 7 случаев смерти и 83 случая выздоровления, сейчас болеют 10 997 человек (на 84 больше за сутки);
- в Николаевской области 85 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 19 – выздоровления, сейчас болеет 1 150 человек (на 64 больше);
- в Одесской области 283 человека заболели, 4 – умерли и 27 – выздоровели, болеет 6 880 человек (на 252 больше за сутки);
- в Полтавской области 61 человек заболел и 7 – выздоровели, болеет 513 человек (на 54 больше);
- в Ривненской области 144 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 123 – выздоровления, сейчас болеет 2 622 человека (на 20 больше за сутки);
- в Сумской области 42 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 22 – выздоровления, сейчас болеет 1 207 человек (на 18 больше);
- в Тернопольской области 302 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 111 – выздоровления, сейчас болеют 4 458 человек (на 188 больше);
- в Харьковской области 280 новых случаев заболевания и 6 случаев смерти, сейчас болеют 8 364 человека (на 274 больше, чем днем ранее);
- в Херсонской области 18 человек заболели и 12 – выздоровели, болеют 228 человек (на 6 больше);
- в Хмельницкой области 198 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 28 – выздоровления, сейчас болеет 1 931 человек (на 168 больше за сутки);
- в Черкасской области 117 человек заболели и 35 – выздоровели, болеет 1 111 человек (на 82 больше);
- в Черновицкой области 132 новых случая заболевания, 4 человека умерли и 99 – выздоровели, сейчас болеет 4 578 человек (на 29 больше за сутки);
- в Черниговской области 29 новых случаев заболевания и 30 – выздоровели, сейчас болеет 1 885 человек (на 1 меньше).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ДОВИ..ОБУВАЛИСЬ "ненависники масок"... ((
https://www.facebook.com/groups/1546635322287243/user/100014221182347/?__cft__[0]=AZVRYRi8SKrwCEw7uOwpyJ0Dd0rsCGFm2TbU4Q3CvekPa-V7I8wxHO7862ZC1Ss3NNZJk4VE8OKvumvdyJMce6CpvueR0K-DfA4dQNOif5ICDA7m9lhhWlcwnRZE-zip3uO5R1DWD7gg5dcvkYqNjuQ5MbDXoc4r4cATICCx0197UJcHPT6_xr5TMNHcNJyjafQ&__tn__=-]C%2CP-R Лілія Лишак
поширила свій перший допис.
https://www.facebook.com/groups/varta1.official/permalink/2804197503197679/?__cft__[0]=AZVRYRi8SKrwCEw7uOwpyJ0Dd0rsCGFm2TbU4Q3CvekPa-V7I8wxHO7862ZC1Ss3NNZJk4VE8OKvumvdyJMce6CpvueR0K-DfA4dQNOif5ICDA7m9lhhWlcwnRZE-zip3uO5R1DWD7gg5dcvkYqNjuQ5MbDXoc4r4cATICCx0197UJcHPT6_xr5TMNHcNJyjafQ&__tn__=%2CO%2CP-R 17 год. ·
Довго думала чи варто писати цей пост,але врешті решт не витримала!
Мене сильно пригнітив цей випадок!!!Люди втратили людяність під час карантину!05.09 їхала з подругою в 46 маршрутці,їй зробила зауваження( у грубій формі) пані років 65 :"Вдягни маску на носа"!!!Її маска була одягнена,але трішки приспущена, в маршрутці духота,людей багато , почався словесний конфлікт, хоча,
коло неї сидів мужчина взагалі без маски.
І тут стає,інший мужик і наносить їй кулаком кілька ударів по голові, вона втрачає свідомість на кілька секунд!!!За що?
За те,що вона була у масці,але маска не накрила повністю носа?
Що це робиться?
Ніхто не захистився, хтось вигукував: "Правильно зробив,треба правильно носити маску, буде їй уроком"!!!Водій ніяк не відреагував ,продовжував рейс,лише декілька людей були обурені,в тому числі дідусь,який казав що в його молодість, то би вже давно всі мужики зібрались і викинули цього виродка,що це неправильно,що він не мав права так робити ,навіть якби вона була взагалі без маски,ніхто не запитав ,як вона?Всім байдуже. Вона в сльозах і в шоковому стані викликала поліцію!
В нас такий український мінтелітет, не розумію
.Де мужчини - захисники!!!??
? А кривдник сів на своє місце і далі спокійно їхав.Як вже виявилось пізніше у відділку поліції, цей мущина був у нетверезому стані .
Щей колишній військослужбовець(авганець), На питання поліцейських: "Вас на службі вчили бити жінок?",на що він відповів"Мене вчили не бити ,а вбивати".
Після поліції ми поїхали до лікарні...Дякую людям які захистились за нас!!!Будьте обережні,таких неадекватних людей багато!!!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=957507681399929&set=gm.2804197503197679&__cft__[0]=AZVRYRi8SKrwCEw7uOwpyJ0Dd0rsCGFm2TbU4Q3CvekPa-V7I8wxHO7862ZC1Ss3NNZJk4VE8OKvumvdyJMce6CpvueR0K-DfA4dQNOif5ICDA7m9lhhWlcwnRZE-zip3uO5R1DWD7gg5dcvkYqNjuQ5MbDXoc4r4cATICCx0197UJcHPT6_xr5TMNHcNJyjafQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=957507681399929&set=gm.2804197503197679&__cft__[0]=AZVRYRi8SKrwCEw7uOwpyJ0Dd0rsCGFm2TbU4Q3CvekPa-V7I8wxHO7862ZC1Ss3NNZJk4VE8OKvumvdyJMce6CpvueR0K-DfA4dQNOif5ICDA7m9lhhWlcwnRZE-zip3uO5R1DWD7gg5dcvkYqNjuQ5MbDXoc4r4cATICCx0197UJcHPT6_xr5TMNHcNJyjafQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=957507681399929&set=gm.2804197503197679&__cft__[0]=AZVRYRi8SKrwCEw7uOwpyJ0Dd0rsCGFm2TbU4Q3CvekPa-V7I8wxHO7862ZC1Ss3NNZJk4VE8OKvumvdyJMce6CpvueR0K-DfA4dQNOif5ICDA7m9lhhWlcwnRZE-zip3uO5R1DWD7gg5dcvkYqNjuQ5MbDXoc4r4cATICCx0197UJcHPT6_xr5TMNHcNJyjafQ&__tn__=EH-R
Коментарі
https://www.facebook.com/groups/1546635322287243/user/100027145478823/?__cft__[0]=AZVRYRi8SKrwCEw7uOwpyJ0Dd0rsCGFm2TbU4Q3CvekPa-V7I8wxHO7862ZC1Ss3NNZJk4VE8OKvumvdyJMce6CpvueR0K-DfA4dQNOif5ICDA7m9lhhWlcwnRZE-zip3uO5R1DWD7gg5dcvkYqNjuQ5MbDXoc4r4cATICCx0197UJcHPT6_xr5TMNHcNJyjafQ&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/1546635322287243/user/100027145478823/?__cft__[0]=AZVRYRi8SKrwCEw7uOwpyJ0Dd0rsCGFm2TbU4Q3CvekPa-V7I8wxHO7862ZC1Ss3NNZJk4VE8OKvumvdyJMce6CpvueR0K-DfA4dQNOif5ICDA7m9lhhWlcwnRZE-zip3uO5R1DWD7gg5dcvkYqNjuQ5MbDXoc4r4cATICCx0197UJcHPT6_xr5TMNHcNJyjafQ&__tn__=R]-R Valeriy Shamrajev
Правильно зробив той чувак! Як по людському до тої рагуліхи не дойшло, то треба гамселити по рилязі!