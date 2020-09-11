Количество больных коронавирусом за сутки выросло в Киеве и 23 областях Украины, - СНБО

Количество заболевших COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и в 23 из 24 областей Украины. Только в Черниговской области за сутки излечившихся на 1 больше, чем заболевших.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (404), в Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198) и Львовской (174) областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 84 новых случая заболевания Covid-19 и 24 случая выздоровления, сейчас в области болеет 1 434 человека (на 60 больше);

- в Волынской области 69 человек заболели, 2 – скончались и 54 – выздоровели, сейчас болеют 1 729 (на 13 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 81 новый случай заболевания и 52 – выздоровления, сейчас болеет 1 609 человек (на 29 больше);

- в Донецкой области 90 человек заболели и 3 – выздоровели, болеет 974 человека (на 87 больше);

- в Житомирской области 117 человек заболели, 2 – умерли и 21 – выздоровел, болеет 1 644 (на 94 больше);

- в Закарпатской области 94 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 3 – выздоровления, сейчас болеет 4 560 человек (на 88 больше за сутки);

- в Запорожской области 55 человек заболели и 6 – выздоровели, болеет 1 051 человек (на 49 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 151 новый случай заболевания, 3 случая смерти и 143 – выздоровления, сейчас болеют 6 187 человек (на 5 больше);

- в Киеве 404 новых случая заболевания, 7 человек умерли и 171 – выздоровел, сейчас болеет 11 114 человек (на 226 больше за сутки);

- в Киевской области 94 человека заболели, 4 – умерли и 41 – выздоровел, сейчас болеет 2 090 человек (на 49 больше);

- в Кировоградской области 11 человек заболели, 1 – скончался и 9 – выздоровели, сейчас болеет 91 (на 1 больше за сутки);

- в Луганской области 29 человек заболели и 5 – выздоровели, сейчас болеет 258 человек (на 24 больше);

- во Львовской области подтверждено 174 новых случая заболевания Covid-19, 7 случаев смерти и 83 случая выздоровления, сейчас болеют 10 997 человек (на 84 больше за сутки);

- в Николаевской области 85 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 19 – выздоровления, сейчас болеет 1 150 человек (на 64 больше);

- в Одесской области 283 человека заболели, 4 – умерли и 27 – выздоровели, болеет 6 880 человек (на 252 больше за сутки);

- в Полтавской области 61 человек заболел и 7 – выздоровели, болеет 513 человек (на 54 больше);

- в Ривненской области 144 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 123 – выздоровления, сейчас болеет 2 622 человека (на 20 больше за сутки);

- в Сумской области 42 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 22 – выздоровления, сейчас болеет 1 207 человек (на 18 больше);

- в Тернопольской области 302 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 111 – выздоровления, сейчас болеют 4 458 человек (на 188 больше);

- в Харьковской области 280 новых случаев заболевания и 6 случаев смерти, сейчас болеют 8 364 человека (на 274 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 18 человек заболели и 12 – выздоровели, болеют 228 человек (на 6 больше);

- в Хмельницкой области 198 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 28 – выздоровления, сейчас болеет 1 931 человек (на 168 больше за сутки);

- в Черкасской области 117 человек заболели и 35 – выздоровели, болеет 1 111 человек (на 82 больше);

- в Черновицкой области 132 новых случая заболевания, 4 человека умерли и 99 – выздоровели, сейчас болеет 4 578 человек (на 29 больше за сутки);

- в Черниговской области 29 новых случаев заболевания и 30 – выздоровели, сейчас болеет 1 885 человек (на 1 меньше).

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