Трамп заявил об угрозе иностранного вмешательства в выборы и продлил на год режим ЧП

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о решении продлить на год режим ЧП, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое сообщение распространил Белый дом.

"Таким образом, я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайного положения (...) в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы и с возможными попытками подорвать доверие общественности к результатам голосований", - приводит Белый дом слова президента США.

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При этом Трамп заверил, что у него нет данных, которые бы указывали, что иностранному государству удалось реально повлиять на результаты выборов на американской территории.

"Несмотря на то, что нет данных, указывающих на то, что иностранной державе удалось изменить результаты каких бы то ни было выборов в США, иностранные государства в прошлом предпринимали попытки использовать в своих интересах открытость американской политической системы", - добавил американский президент.

Он напомнил, что, в частности, воздействовать на американскую аудиторию стало проще благодаря интернету.

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Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Согласно действующему закону, режим ЧП автоматически прекращается, если президент страны в течение 90 дней после очередной трагической даты - 11 сентября - не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре, где собраны официальные документы американского правительства, уведомление о необходимости его продления еще на год.