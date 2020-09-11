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Трамп заявил об угрозе иностранного вмешательства в выборы и продлил на год режим ЧП

Трамп заявил об угрозе иностранного вмешательства в выборы и продлил на год режим ЧП

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о решении продлить на год режим ЧП, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое сообщение распространил Белый дом.

"Таким образом, я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайного положения (...) в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы и с возможными попытками подорвать доверие общественности к результатам голосований", - приводит Белый дом слова президента США.

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При этом Трамп заверил, что у него нет данных, которые бы указывали, что иностранному государству удалось реально повлиять на результаты выборов на американской территории.

"Несмотря на то, что нет данных, указывающих на то, что иностранной державе удалось изменить результаты каких бы то ни было выборов в США, иностранные государства в прошлом предпринимали попытки использовать в своих интересах открытость американской политической системы", - добавил американский президент.

Он напомнил, что, в частности, воздействовать на американскую аудиторию стало проще благодаря интернету.

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Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Согласно действующему закону, режим ЧП автоматически прекращается, если президент страны в течение 90 дней после очередной трагической даты - 11 сентября - не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре, где собраны официальные документы американского правительства, уведомление о необходимости его продления еще на год.

выборы (24728) США (26620) чрезвычайное положение (206) Трамп Дональд (5194)


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Топ комментарии
+2
Глобальное Государство Рабовладельцев уничтожит США из-за опасности, которую несёт Трамп.
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11.09.2020 10:19
+1
были предсказания что последний президент США будет сорок четвертый..
а потом фсе

Кейси объявил, что 44 президент Барак Обама будет последним лидером США и Америка прекратит свое существование. Однако этого не случилось, и как мы знаем, Обаму сменил Дональд Трамп. Выходит Кейси, как и многие другие знаменитые провидцы, говорящие о последнем 44-м президенте этой страны, ошибались?
Оказывается, что - нет. Как пишет исследователь этого феномена Евгений Гигаури, в практику подсчета американских президентов просто вкралась досадная ошибка. Дело в том, что Стивен Гровер Кливленд был одновременно 22-м и 24-м президентом, но на это никто не обращает внимание. И по подсчетам, 44-м президентом США является как раз Дональд Трамп. Он, выходит, и будет последним… (с)
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11.09.2020 10:14
+1
Трамп заявив про загрозу іноземного втручання у вибори і продовжив на рік режим надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 7408
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11.09.2020 10:19
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
были предсказания что последний президент США будет сорок четвертый..
а потом фсе

Кейси объявил, что 44 президент Барак Обама будет последним лидером США и Америка прекратит свое существование. Однако этого не случилось, и как мы знаем, Обаму сменил Дональд Трамп. Выходит Кейси, как и многие другие знаменитые провидцы, говорящие о последнем 44-м президенте этой страны, ошибались?
Оказывается, что - нет. Как пишет исследователь этого феномена Евгений Гигаури, в практику подсчета американских президентов просто вкралась досадная ошибка. Дело в том, что Стивен Гровер Кливленд был одновременно 22-м и 24-м президентом, но на это никто не обращает внимание. И по подсчетам, 44-м президентом США является как раз Дональд Трамп. Он, выходит, и будет последним… (с)
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11.09.2020 10:14 Ответить
Глобальное Государство Рабовладельцев уничтожит США из-за опасности, которую несёт Трамп.
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11.09.2020 10:19 Ответить
Кибербыдло Мавзолейноле готовит массированную атаку на сайты США,а так же избирательные штабы и демократов и республиканцев...
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11.09.2020 10:18 Ответить
Трамп заявив про загрозу іноземного втручання у вибори і продовжив на рік режим надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 7408
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11.09.2020 10:19 Ответить
11 сентября 2001 года была атака на Пентагон и башни...
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11.09.2020 10:21 Ответить
Трамп заявив про загрозу іноземного втручання у вибори і продовжив на рік режим надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 1743
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11.09.2020 10:48 Ответить
Санкции против РАБссии ЕС не введет...Кипр против....а там баблишка Путлерской банды немеряно...
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11.09.2020 10:24 Ответить
Невже це робить "хАроший парень" владимер?
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11.09.2020 10:49 Ответить
"..и с возможными попытками подорвать доверие общественности к результатам голосований"


Трам решил пойти по беларусскому сценарию Лукашенка - фальсификация результатов голосования
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11.09.2020 11:27 Ответить
правильно.
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11.09.2020 17:47 Ответить
 
 