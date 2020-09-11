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Новости
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68-летняя пенсионерка попала под жатку комбайна на Виннитчине: женщина в реанимации. ФОТО

На поле за пределами с. Дружелюбовка Калиновского района в Винницкой области, сегодня, 10 сентября, 68-летняя женщина попала под жатку комбайна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.

"10 сентября в 13:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на поле за пределами с. Дружелюбовка Калиновского района нужна помощь человеку, попавшему под комбайн.

Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что в "жатке" комбайна находится 68-летняя жительница Калиновки", - сказано в сообщении.

Бойцы ГСЧС с помощью спецоборудования разобрали конструкцию "жатки" и освободили пострадавшую.

68-летняя пенсионерка попала под жатку комбайна на Виннитчине: женщина в реанимации 01
Фото: сайт ГСЧС

Сейчас женщина находится в реанимационном отделении Калиновской ЦРБ.

К проведению данных работ от ДСНС привлекалось 5 человек личного состава и один спецавтомобиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пыталась "перевоспитать": на Виннитчине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь, - полиция. ФОТО

Обстоятельства происшествия, которые привели к травмированию человека выясняются специалистами Нацполиции.

Вместе с тем, как пишет "Винницкая волна", женщина попала под жатку комбайна, когда начала ломать кукурузу. Причиной этого стал плохой слух пенсионерки.

"Скорая сначала перепутала поля и приехала на другую улицу. Лишь в 14:00 медики добрались до пострадавшей. Женщина осталась без ног. Она живет бедно", - рассказала местная жительница Калиновки Анна.

Винницкая область (1033) несчастный_случай (314) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+13
У високий кукурудзі бабцю важко розгледіти. А якщо тільки в жатці знайшли, то ще з впевненістю можна сказати, що відреагував комбайнер міттєво. От, якби у бункері, то да... треба перевіряти зір...
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11.09.2020 10:29
+9
реальне життя колись і тебе зачепить... а до того, в бан
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11.09.2020 10:13
+9
Ваня, это не смешно. Неизвестно, где окажешься ты в возрасте 68.
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11.09.2020 10:18
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68-летняя пенсионерка попала под жатку комбайна на Виннитчине: женщина в реанимации - Цензор.НЕТ 5972
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11.09.2020 10:08 Ответить
реальне життя колись і тебе зачепить... а до того, в бан
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11.09.2020 10:13 Ответить
Ваня, это не смешно. Неизвестно, где окажешься ты в возрасте 68.
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11.09.2020 10:18 Ответить
жахлива історія... усі описані події - суцільний ЖАХ!
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11.09.2020 10:12 Ответить
68 лет... хлеб убирает...?капздец...
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11.09.2020 10:16 Ответить
какой хлеб убирает, кукурузу пи..ила она, трактора не услышала
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11.09.2020 11:04 Ответить
Причиной этого стал плохой слух пенсионерки.Источник: https://censor.net/ru/n3218712 И отсутствие зрения у комбайнёра.
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11.09.2020 10:16 Ответить
У високий кукурудзі бабцю важко розгледіти. А якщо тільки в жатці знайшли, то ще з впевненістю можна сказати, що відреагував комбайнер міттєво. От, якби у бункері, то да... треба перевіряти зір...
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11.09.2020 10:29 Ответить
Крала кукурузу?
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11.09.2020 10:17 Ответить
Це жах.
68-річна пенсіонерка потрапила під жатку комбайна на Вінниччині: жінка в реанімації - Цензор.НЕТ 4821
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11.09.2020 10:18 Ответить
Бабця вирішила "набрати" трохи кукурудзи ("А ми так усе життя в колгоспі робили"), але, не судилося. Комбайн виявився спритнішим...
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11.09.2020 10:24 Ответить
как она вообще выжила?
68-річна пенсіонерка потрапила під жатку комбайна на Вінниччині: жінка в реанімації - Цензор.НЕТ 2426
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11.09.2020 10:25 Ответить
Страшное орудие. Но оно вроде смонтировано на корме трактора.
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11.09.2020 10:41 Ответить
"Трактор" з жаткою і бункером комбайном називають.
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11.09.2020 11:12 Ответить
Ну, судячи з вигляду жатки - комбайн силосний, бункера там немає. Поряд іде машина чи трактор з причепом і дрібну різку кукурудзи шнеком кидає у кузов. Що робила дурна баба у полі? Судячи з усього ламала-вибирала найбільші качани.
Тут багато співчувають глухій тетері. Вибачте мене, не всяка жінка передпенсійного віку здатна пхатися у поле за кілька кілометрів і потім перти велосипедом хоч тільки мішок вагою у двадцять-тридцять кілограм. А цій аж 68. Так шо співчуття до неї у мене не буде. При такому здоровьї на власному городі у двадцять соток повно роботи. А не у чужому полі.
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11.09.2020 11:54 Ответить
Почему не озаглавили "комбайнер сбил пенсионерку"?
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11.09.2020 10:35 Ответить
Тут даже дтп не назовешь, не на дороге и не транспортом, выходит происшествие.
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11.09.2020 11:24 Ответить
Сходила за кукурузкой...
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11.09.2020 10:35 Ответить
Бабушка сказала комбайнеру что голосовала за Зеленского.
Догнал ее аж в кукурузе.
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11.09.2020 11:13 Ответить
"женщина попала под жатку комбайна, когда начала ломать кукурузу. Причиной этого стал плохой слух пенсионерки." А у водилы жатки что повылазело? Он что не видел куда свою дуру рулит??? Дебил, мля!!!!!!!
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11.09.2020 11:42 Ответить
Вы когда нибудь были на кукурузном поле? Открою вам секрет, что кукуруза под 2 метра высотой и садится довольно густо. Это вам не пшеничное поле.
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11.09.2020 12:00 Ответить
Світульчик!!!
Ти хоч коли небудь в кабіні комбайна сиділа в той час як він молотить кукурудзу???
Так ото не треба бе, бе, бе!!!
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11.09.2020 12:15 Ответить
Дебил тот, кто даже не знает как это в поле работать, но других обвиняет. Да Света? Только тут на фото комбайн увидела? Жаль что для тебя такой тут еще фото в кукурузе не сделали
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11.09.2020 14:42 Ответить
Да, крадуть кукурудзу. Особливо на фермерських полях і тих що в оренді. Навіть є хоббі таке - "Йдем на кукурудзу". В Ів.-Фр. обл. періодично бувають конфлікти - селюки крадуть кукурудзу "Бо орендатор мало платить", тоді Орендар каже "Пішли н.х. зі своїми полями, йдемо з села", тоді селюки блокують дорогт плачуть і стогнуть що "Пропадемо", Орендар підписує якийсь договір з сільрадою на фарбування школи чи фасаду сільраду. І далі знову по спіралі.
https://www.youtube.com/watch?v=MRNmGzlLL4c
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11.09.2020 12:37 Ответить
Надивилась бабця по зомбіящику на нашу владу. Всі крадуть мільйонами долярів і подумала, а я, що гірша, чи шо? Хоч трохи зерничка поцуплю для курочок та заховаю у свій офшорний сарай. Але, на жаль, підвела клята глухота і неуважність((
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11.09.2020 13:00 Ответить
Двое влебленных лежали во ржи
Тихо таился комбайн у межи
Тихо завелся..и тихо пошел
Кто-то ****** в буханке нашел
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11.09.2020 13:06 Ответить
 
 