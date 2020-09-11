68-летняя пенсионерка попала под жатку комбайна на Виннитчине: женщина в реанимации. ФОТО

На поле за пределами с. Дружелюбовка Калиновского района в Винницкой области, сегодня, 10 сентября, 68-летняя женщина попала под жатку комбайна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.

"10 сентября в 13:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на поле за пределами с. Дружелюбовка Калиновского района нужна помощь человеку, попавшему под комбайн.

Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что в "жатке" комбайна находится 68-летняя жительница Калиновки", - сказано в сообщении.

Бойцы ГСЧС с помощью спецоборудования разобрали конструкцию "жатки" и освободили пострадавшую.



Фото: сайт ГСЧС

Сейчас женщина находится в реанимационном отделении Калиновской ЦРБ.

К проведению данных работ от ДСНС привлекалось 5 человек личного состава и один спецавтомобиль.

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Обстоятельства происшествия, которые привели к травмированию человека выясняются специалистами Нацполиции.

Вместе с тем, как пишет "Винницкая волна", женщина попала под жатку комбайна, когда начала ломать кукурузу. Причиной этого стал плохой слух пенсионерки.

"Скорая сначала перепутала поля и приехала на другую улицу. Лишь в 14:00 медики добрались до пострадавшей. Женщина осталась без ног. Она живет бедно", - рассказала местная жительница Калиновки Анна.