В Украине за две недели обучения заболеваемость учителей и учащихся COVID-19 резко увеличилась, - Минобразования

В Украине ежедневно становится все больше "красных" зон, а это значит, что и количество школ, которые закрываются на карантин и переходят на дистанционное обучение тоже растет. Только за первые 2 недели обучения заболеваемость COVID-19 среди учителей и учеников резко увеличилось.

Об этом сообщила заместитель министра образования Любомира Мандзий на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что за две недели учебы уже заболело около 130 педагогов и 168 учеников, а на самоизоляции находятся более 5,5 тысяч учителей и 115 классов.

"Почти за 2 недели обучения заболеваемость педагогов и учащихся резко увеличилась. Среди моих знакомых, которые связаны с образованием, есть много и тех, кто перенес СOVID-19 в сложной форме", – сообщила Мандзий.

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Мандзий отметила, что ситуация сейчас сложная для всех. Так, учителя учатся совмещать очное и дистанционное обучение, директора организуют безопасные условия обучения и тому подобное.

"Но самая большая боль директоров заключается в том, что некого ставить на замену, потому что количество больных увеличивается", – добавила замминистра.

По ее словам, к сожалению, эпидемия COVID-19 неподвластна МОН. Поэтому руководителям, педагогам, родителям и ученикам она посоветовала относиться к этому с пониманием и делать все, что в силах каждого.

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"Сейчас не время "перекладывания" ответственности", – подытожила Мандзий.



