В Украине за две недели обучения заболеваемость учителей и учащихся COVID-19 резко увеличилась, - Минобразования
В Украине ежедневно становится все больше "красных" зон, а это значит, что и количество школ, которые закрываются на карантин и переходят на дистанционное обучение тоже растет. Только за первые 2 недели обучения заболеваемость COVID-19 среди учителей и учеников резко увеличилось.
Об этом сообщила заместитель министра образования Любомира Мандзий на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что за две недели учебы уже заболело около 130 педагогов и 168 учеников, а на самоизоляции находятся более 5,5 тысяч учителей и 115 классов.
"Почти за 2 недели обучения заболеваемость педагогов и учащихся резко увеличилась. Среди моих знакомых, которые связаны с образованием, есть много и тех, кто перенес СOVID-19 в сложной форме", – сообщила Мандзий.
Мандзий отметила, что ситуация сейчас сложная для всех. Так, учителя учатся совмещать очное и дистанционное обучение, директора организуют безопасные условия обучения и тому подобное.
"Но самая большая боль директоров заключается в том, что некого ставить на замену, потому что количество больных увеличивается", – добавила замминистра.
По ее словам, к сожалению, эпидемия COVID-19 неподвластна МОН. Поэтому руководителям, педагогам, родителям и ученикам она посоветовала относиться к этому с пониманием и делать все, что в силах каждого.
"Сейчас не время "перекладывания" ответственности", – подытожила Мандзий.
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дети кучами ходят, никто ничего естественно не соблюдает. только по домам сидеть и поможет
Та закройте уже всё и всех дома, как вы уже народ достали зелёные слуги.
ДОВИ..ОБУВАЛИСЬ "ненависники масок"... ((
доказано великой аферой всех времен и народов - верой в ковидло
Почему открыли школы? Ну как же, онижедети, не могут на дистанционке, родители нервничают.Почему открыли салоны-рестораны и фитнес клубы? Ну как же, яжмать и сижу без работы и денег! Ну так дойдём до 10 тыс в сутки, дальше что?
Дункан Маклаудучитель, который, и получит обещанные 4 тыс долларов зарплаты. Возможно...