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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за две недели обучения заболеваемость учителей и учащихся COVID-19 резко увеличилась, - Минобразования

В Украине за две недели обучения заболеваемость учителей и учащихся COVID-19 резко увеличилась, - Минобразования

В Украине ежедневно становится все больше "красных" зон, а это значит, что и количество школ, которые закрываются на карантин и переходят на дистанционное обучение тоже растет. Только за первые 2 недели обучения заболеваемость COVID-19 среди учителей и учеников резко увеличилось.

Об этом сообщила заместитель министра образования Любомира Мандзий на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что за две недели учебы уже заболело около 130 педагогов и 168 учеников, а на самоизоляции находятся более 5,5 тысяч учителей и 115 классов.

"Почти за 2 недели обучения заболеваемость педагогов и учащихся резко увеличилась. Среди моих знакомых, которые связаны с образованием, есть много и тех, кто перенес СOVID-19 в сложной форме", – сообщила Мандзий.

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Мандзий отметила, что ситуация сейчас сложная для всех. Так, учителя учатся совмещать очное и дистанционное обучение, директора организуют безопасные условия обучения и тому подобное.

"Но самая большая боль директоров заключается в том, что некого ставить на замену, потому что количество больных увеличивается", – добавила замминистра.

По ее словам, к сожалению, эпидемия COVID-19 неподвластна МОН. Поэтому руководителям, педагогам, родителям и ученикам она посоветовала относиться к этому с пониманием и делать все, что в силах каждого.

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"Сейчас не время "перекладывания" ответственности", – подытожила Мандзий.

В Украине за две недели обучения заболеваемость учителей и учащихся COVID-19 резко увеличилась, - Минобразования 01
В Украине за две недели обучения заболеваемость учителей и учащихся COVID-19 резко увеличилась, - Минобразования 02

Автор: 

дети (6491) карантин (16729) школа (3013) Минобразования (1736) учитель (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


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Топ комментарии
+4
Вторая волна началась коронаистерии.
Та закройте уже всё и всех дома, как вы уже народ достали зелёные слуги.
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11.09.2020 10:37
+4
Вы правы....задолбали вы уже с этой короноистерией...полный бардак.. а народ и детей делают дыбилами...
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11.09.2020 10:47
+3
Не успели в школу пойти а всех уже протестировали на Корону? Идиотизм зашкаливает,а США и завидуют такой оперативности...Пинкертоны блин...
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11.09.2020 10:26
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Не успели в школу пойти а всех уже протестировали на Корону? Идиотизм зашкаливает,а США и завидуют такой оперативности...Пинкертоны блин...
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11.09.2020 10:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/201477----Вы правы ...в стране идиотизм..
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11.09.2020 10:40 Ответить
Могло ли быть иное? В магазине полно школьников и студентов со спущенными масками и весело общающихся друг с другом
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11.09.2020 10:27 Ответить
Туфтагоны.. от вашей рекламы подохнут,а не от Пандемии...
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11.09.2020 10:28 Ответить
неожиданно...
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11.09.2020 10:29 Ответить
І хто б міг подумати?
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11.09.2020 10:31 Ответить
Путлер бесплатно подарил Белоруси 5 миллионов доз антикоронвируса... Лукашеску будет лечит Майдан в Минске.Идея Супер...для стада овец...
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11.09.2020 10:33 Ответить
Серьёзно?
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11.09.2020 10:34 Ответить
внезапно
дети кучами ходят, никто ничего естественно не соблюдает. только по домам сидеть и поможет
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11.09.2020 10:34 Ответить
Дайошь повальную Вакцинацию...ПутлерВакциной...
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11.09.2020 10:35 Ответить
Да что вы говорите?! Как неожиданно.
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11.09.2020 10:37 Ответить
В Китае после 600 заболевших закрыли Ухань, у зебилов при 3100 дети в школу пошли, может хватит нюхать.
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11.09.2020 10:37 Ответить
Вторая волна началась коронаистерии.
Та закройте уже всё и всех дома, как вы уже народ достали зелёные слуги.
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11.09.2020 10:37 Ответить
Вы правы....задолбали вы уже с этой короноистерией...полный бардак.. а народ и детей делают дыбилами...
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11.09.2020 10:47 Ответить
Брехать РАБссия научилась, а вот лечить не научились...Ребенку в Батайске Рост.обл. поставили неправильный диагноз с вывихом плеча..девочка умерла в возрасте 2 лет....дохтора сраные...
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11.09.2020 10:41 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/104858?fbclid=IwAR060GdaooB2Sp6_zjydeaLinaUeoChOC4GtqCPX300y7eLrhMgsUqvvJuI
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11.09.2020 10:42 Ответить
Київ,як і Львів,як і ще кілька міст у кроці від зупинки міського транспорту і закриття шкіл..


ДОВИ..ОБУВАЛИСЬ "ненависники масок"... ((
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11.09.2020 10:42 Ответить
Лікарі теж ненависники масок, чи плісняві, просто, не забезпечили їх засобами захисту? Вини теж дови... ?
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11.09.2020 10:46 Ответить
Юлии Тимошенко 25 августа поставили диагноз Ковид,тест пришел только вчера...Ковида нет.Дети пошли в школу 1 сентября сегодня 11..когда провели тесты детям и учителям?
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11.09.2020 10:48 Ответить
Для всіх закладів освіти треба терміново вводити загальний карантин. Кожен випадок короновірусу в педагогів чи учнів повністю на совісті міністерства освіти
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11.09.2020 10:49 Ответить
с таким диким народом в октябре будет 10К в сутки, запомните этот свист.
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11.09.2020 10:50 Ответить
Стадо идиотов...логику хоть включайте...
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11.09.2020 10:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/201477 Действительно многим надо включить логику. Но вам лучше ее выключить,особенно после коммента про Тимошенко.)
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11.09.2020 11:56 Ответить
да ушшш....зачем тогда школы и учителя ????? думаете учится онлайн---это полный идиотизм ...дети забьют на эту учебу и будет полный "рецедив"...хаос и бардак, но кому то это выгодно.
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11.09.2020 10:59 Ответить
Необразованные людишки выгодны власти,
доказано великой аферой всех времен и народов - верой в ковидло
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11.09.2020 11:53 Ответить
тупое быдло которое всегда против всего, против карантина и масок, первыми будут орать про то как уханьдохали страну.
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11.09.2020 10:52 Ответить
Закрывайте школы, до конца года или максимум до весны должна быть разработана вакцина, сберегите жизни пожилых учителей...
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11.09.2020 10:52 Ответить
Маской можно ЖО..подтереть..на большее она не способна... Заболевших медиков более 1000...медики руки не моют и ходят без масок... Анекдот пля...
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11.09.2020 10:55 Ответить
Як казав партизан Ковпак,синку ой жах,німці пришли...
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11.09.2020 10:59 Ответить
Скоро на каникулы
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11.09.2020 11:02 Ответить
Власть утопла в прокрастинации и итог закономерен - более 3 тыс заражённых в сутки.
Почему открыли школы? Ну как же, онижедети, не могут на дистанционке, родители нервничают.Почему открыли салоны-рестораны и фитнес клубы? Ну как же, яжмать и сижу без работы и денег! Ну так дойдём до 10 тыс в сутки, дальше что?
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11.09.2020 11:04 Ответить
Должен остаться только один. И это будет Дункан Маклауд учитель, который, и получит обещанные 4 тыс долларов зарплаты. Возможно...
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11.09.2020 11:18 Ответить
А могло быть иначе?
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11.09.2020 11:32 Ответить
 
 