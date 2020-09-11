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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве и пяти областях загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50%: больше всего в Черновицкой и Одесской, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Киеве и пяти областях загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50%: больше всего в Черновицкой и Одесской, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно данным Минздрава, в шести регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев (52%), Ивано-Франковская (58,5%), Одесская (68%), Тернопольская (55,3%), Хмельницкая (51,4%) и Черновицкая (69,9%).

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Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Тернопольской (279,9), Черновицкой (221,4), Ивано-Франковской (167,9), Харьковской (138,4) областях и Киеве (128,3).

Во всех областях проводится достаточное количество тестов.

В Киеве и пяти областях загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50%: больше всего в Черновицкой и Одесской, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Кто мешал за полгода увеличить количество койко-мест в разы и деньги большие на это были выделены из бюджета, а их закатали в асфальт и ремонты своих аппартаментов. Если деньги не пошли по назначению, значит народ просто "разводит" кучка мошенников.
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11.09.2020 10:43 Ответить
завадили 73/43%зебіли (до числа яких входиш і ти, зажоп https://censor.net/ru/user/466698). Ви так нагаласували рік-півтора тому.
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11.09.2020 10:49 Ответить
У-тю-тю провокатор, я не ведусь на твой голимый п#рдеж.
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11.09.2020 15:58 Ответить
Де ви той асфальт бачили? Гроші укатали на офшорні рахунки узеленсько- коломойських.
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11.09.2020 10:55 Ответить
Схоже, що в криму та ордло ввели чебурнет, і ви відстали від життя.
Який зараз рік? Хто презЕдент? Скількох міністрів охорони здоров'я зеленський змінив? Підказую, трьох. А вам все Улянка штанці псує, по фен- шую.
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11.09.2020 11:01 Ответить
не знаю никого, кто заболел и лёг в больницу
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11.09.2020 11:19 Ответить
Я так розумію що в переддень виборів ліжок вже не буде вистачати і введуть надзвичайний стан. Стопами Порошенка йдуть ще зелені політики.
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11.09.2020 11:40 Ответить
Всех из Минздрава в койки пора ложить
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11.09.2020 12:27 Ответить
 
 