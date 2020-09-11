В Киеве и пяти областях загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50%: больше всего в Черновицкой и Одесской, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно данным Минздрава, в шести регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев (52%), Ивано-Франковская (58,5%), Одесская (68%), Тернопольская (55,3%), Хмельницкая (51,4%) и Черновицкая (69,9%).

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Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Тернопольской (279,9), Черновицкой (221,4), Ивано-Франковской (167,9), Харьковской (138,4) областях и Киеве (128,3).

Во всех областях проводится достаточное количество тестов.