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Новости Коронавирус и карантин
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Тимошенко получила отрицательный результат теста на COVID-19. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, - пресс-секретарь

Тимошенко получила отрицательный результат теста на COVID-19. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, - пресс-секретарь

Лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу получила отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока, передает Цензор.НЕТ.

"Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала Сорока на странице в Фейсбуке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тимошенко в критическом состоянии: предпринимаются меры для вентиляции легких, - нардеп "Батькивщины" Ивченко. ВИДЕО

Как сообщалось, информация о заболевании Тимошенко COVID-19 появилась 25 августа. Пресс-секретарь политика Марина Сорока заявила, что состояние Тимошенко оценивалось как тяжелое.

Тимошенко получила отрицательный результат теста на COVID-19. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, - пресс-секретарь 01

Автор: 

карантин (16729) Тимошенко Юлия (24590) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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+22
Сенсационное открытие украинских медиков!
Штамм вируса COVID-UA-2020 помимо пневмонии приводит к разглаживаю морщин и липосакции.Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 8562
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11.09.2020 10:52
+12
Брехлива путінська хвойда.
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11.09.2020 10:52
+12
А Сивочолый кнур Это Филимонов или Сивохо?
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11.09.2020 10:57
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А можно пруфы про Медвейчука который входил ТКГ?! Или Власенко такой звиздобол как Жулька? Когда Ющенко боролся сза газовую независимость Жулька подписывает кабальный газовый контракт! Она после этого патриотка?!
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11.09.2020 11:52 Ответить
зачеми тебе пруфы? ты и так прекрастно владееш риторикой агента ФСБ в лингвистической группе.Только поросята не видят того,что видят все тверёзые и био полноценые.

Медведчук - найцінніший агент Кремля в Україні - одногрупник Путіна з інституту КДБ
Медведчук безцінний", - зауважив Швець.
"Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів.
Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України?
Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали?
Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?!
Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів".
http://justus.com.ua/novosti/medvedchuk-najcz%D1%96nn%D1%96shij-agent-kremlya-v-ukra%D1%97n%D1%96-odnogrupnik-put%D1%96na-z-%D1%96nstitutu-kdb.html
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11.09.2020 12:07 Ответить
Я попросил пруффы что Медвейчук был назначен в трехстороннюю контакную группу. Пруффов нет. Значит это брехня а если Власенко сбрехал раз то у меня нет уверенности что не сбехал и дальше. Так и запишем Власенко звездабол. А что там с кабальным газовым контрактом?
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11.09.2020 12:11 Ответить
Але тобі порося і цього мало - правда?
Марчук: Может ли кум Путина Медведчук отстаивать интересы Украины?
Надо спросить Петра Алексеевича.
: https://gordonua.com/publications/marchuk-mozhet-li-kum-putina-medvedchuk-otstaivat-interesy-ukrainy-nado-sprosit-petra-alekseevicha-hotja-ja-dogadyvajus-pochemu-on-sdelal-takoj-vybor-204464.html
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11.09.2020 12:21 Ответить
Боже порося зякої труби тебе витягнули?

І ще раз про"кабальні газові угоди"
Поганий газовий контракт підписала ЮВТ - це для кого він поганий?
***
"Газпром" розриває всі контракти з "Нафтогазом"

Глава Газпрому Олексій Міллер заявив, що «Газпром» змушений так поступити, бо він категорично проти того, "щоб Україна вирішувала свої проблеми за її рахунок". http://www.mukachevo.net/ua/news/view/314212
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11.09.2020 12:24 Ответить
порося,це тобі не вміло плюватись фсбешними висерамив якими ваше брудне стадо весь час намагається перевершити один одного.Це і є патріотична позиція.

До речі, подумайте, якщо Порошенко офіційно вважає контракт Тимошенко поганим, а харківські угоди - хорошими, то чому ми в суді спиралися саме на пункти "поганого" контракту 2009 року а не на хороші (чомусь засекречені) харківські угоди? Можливо харківські угоди забезпечили б у Стокгольмі ще більш вражаючу перемогу молодому дарованію Коболєву? Якось дивно чого порошенківці не пішли в Стокгольмі з такого жирного козиря?
Арбітраж постановив виплатити "Нафтогазу" 4,63 млрд дол. За підсумками двох арбітражних проваджень Газпром винен 2,56 млрд дол.
https://censor.net/news/3053144/*******************************************************....

ВИТОНЧЕНА ПАСТКА ДЛЯ "ГАЗПРОМУ" ВІД ТИМОШЕНКО (ВІДЕО)
http://intvua.com/news/article/1520000926-vitonchena-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko-video-.html#_blank http://intvua.com/news/article/1520000926-vitonchena-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko-video-.html
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11.09.2020 12:32 Ответить
Як-ніяк, а куми-колеги

Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 7723
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11.09.2020 17:11 Ответить
Чтобы стать газовонезалежными нужно было развивать собственное производство, а не соседу трубу перекрывать. Из-за его "борьбы" имеем теперь "Северный поток-1" и клянчим Европу, что запретила "Северный поток-2". Дебил ваш Ющенко.
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12.09.2020 09:34 Ответить
нічого не маю проти одужання тюлі володимирівни, але цікаво було б дізнатись, хто б скоріше злив Україну, тюля, чи зелена шмаркля? Схиляюсь до думки, що тюля б ще трохи потрепихалася )
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11.09.2020 11:32 Ответить
юа. ти краще порося розкажи мені,хто з цих "нацпатріотів"
назвав речі своїми імена.Як це зробила Тимошенко ще в 2014році.
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 1078

КИЕВ. 21 марта 2014г. УНН. Экс-премьер Юлия Тимошенко назвала президента России Владимира Путина врагом номер один. http://www.unn.com.ua/ru/news/1320353-yu-timoshenko-nazvala-v-putina-vorogom-nomer-odin
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11.09.2020 11:58 Ответить
про твою любов до тюльки вже весь форум в курсі.. Немає іншого "бога" окрім тюльки)), майже як в Корані, я пам"ятаю. Не напружуйся.
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11.09.2020 12:06 Ответить
порося. не спригуй з теми.
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11.09.2020 12:08 Ответить
з якої теми, тюльок?? )) Про те що бахіня бахіня? Вона така ж сама, як і ті кого ти тицьнув у тій фотці. Типова барига, яка має купу ломбрдів, які обдерають людей. І ти мені щось тут вякати будеш про когось? На тюльку подивись та злякайся.
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11.09.2020 12:20 Ответить
Я помню как Жулька говорила что не один танк не должен покинуть бокс и не один солдат казарму!
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11.09.2020 12:12 Ответить
тюлькіни адепти цього не пам"ятають. Вони лише про "повернену" тюлькою тисячу пам"ятають )))
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11.09.2020 12:21 Ответить
ю.а. Ти ж порося крала при Януковичу і при Порошенко,а от Юля тобі дала по руках за,що ти її не навидиш як і Юлінутисячу.
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 3208Ти краще розкажи про рефоми агента російських спецслужб Порошенко.

За оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.
за ВВП на душу населення: Україна $3 659,03, Молдова $4 498,52
за ВВП на душу населення із урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1
за ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна $12 810, Молдова $13 034
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraina-najbidnisha-kraina-evropi.htm
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11.09.2020 12:46 Ответить
та охолонь вже, неадекватне.
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11.09.2020 12:54 Ответить
порося,А,що Юля була президентом як агент російських спецслужб Порошенко за спиною Турчинова?

Из Крыма ушли без боя по настоянию Пашинского и Полторака - показания экс-министра обороны
https://strana.ua/news/122500-advokat-janukovicha-zajavil-chto-vyvesti-vojska-iz-kryma-reshili-v-snbo
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11.09.2020 12:39 Ответить
замість того, щоб скавуліти тут, брав би зброю до рук, та йшов захищати Крим у 2014-му. А оскільки ти весь час тут просиділо на форумі, та прогавкало, то і прав в тебе немає когось засуджувати, навіть оцінювати. Зрозуміло "ізлагаю"?
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11.09.2020 12:56 Ответить
ю.а. це ти до мене звертаєшся чи до твого ж брата поросяти пономаренко?Який і завів цю тему.А на рахунок бери автьомат і йди воювати.Так,я тобі відповім як би мав здоров"я як сини агента російських спецслужб Порошенко то тебе не питав би можна чи ні,А доречі чого старший син міномьотчик олексій порошенко жодного разу за 6 років не брав участі в ході ветеранів - дивно правда?
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11.09.2020 14:42 Ответить
Після оккупації кацапами Криму, після більше ніж пів року війни, під ілвайськ зайшли кілька батальонних груп кацапо-ординців і "сивочоле лайно", з переляку, таааке в мінську попідписував, що до сих пір Україна розгребти не може. А в Криму - 90% , а містами і100% силовиків перейшли на бік орди, зрадили. Армія майже зруйнована Хамом, деморалізована. В генштабі - масса зрадників-генералів. Ти подумав, які б жертви поесла б Українська армія, скільки б загинуло хлопців-солдат, які і стріляти толком не вміли? А в кацапів - натреновані у війні і в Грузії і в Ічкерії - головорізи. Україна тимчасово втратила Крим, зате зберегла Державу. Може ти побіг би Крим рятувати, так чому не побіг? І сьогодні не побіжиш і завтра. Так що не так сказала ЮВТ? В чім не права? В тім, що зберегла життя десятків тисяч життів синів України? Чомусь такі як ти, дебіли, визивають блювотні рефлекси у здравомислячих людей.
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11.09.2020 12:57 Ответить
Тю... А как Тюля поддакивала *****, когда в 2008-м оно Грузию разносило?
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11.09.2020 13:57 Ответить
левіс. дурний спить -дурному сниться!!!
Куди твоїм агентам ФСБ до Юлі?!!

В. Ільченко.
В жовтні 2008 р. Росія публічно вимагала від Ющенка визнати,
що Україна постачала в Грузію зброю. Як ви вважаєте,
духовний автор "Постанови про засудження військової інтервенції" себе повів?
Він спихнув всю вину... на Тимошенко, зібравши ціле РНБО і офіційно на його
засіданні заявивши, що якщо хтось і міг постачати зброю - то саме Вона, Клята Юлька.
Адже це вона виділила гроші на допомогу, вона надіслала свого представника і взагалі.
Не вірите, читайте - ось текст.
Якщо хтось і міг постачати в Грузію зброю,то це Тимошенко,- РНБО https://zaxid.net/yakshho_htos_i_mig_postachati_v_gruziyu_zbroyu_to_tse_timoshenko__rnbou_n1063138
...............

Тимошенко за територіальну цілісність Грузії 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=d2iHLbrzLww
……………………………………………………………………………………………………
Тимошенко підписала резолюцію ЄС по цілісності Грузії 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=DFpU599co3M
……………………………………………………………………………………………….
Постанова кабміну Ю.Тимошенко розпорядження кабміну від 11серпня 2008року№1089-р
http://ukraine.uapravo.net/data2008/base02/ukr02343.htm
…………………………………………………………………………………..
від 20 серпня 2008 р. N 1126-р
Київ https://docs.dtkt.ua/doc/1095.3654.0
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11.09.2020 14:52 Ответить
Не треба так далеко назад дивитись в 2008 рік, в минулому році пан Саака, скриплячи зубами, на шоу у Савки Шустрого дякував ЮВТ за допомогу Грузії в російсько-грузинській війні.
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11.09.2020 17:15 Ответить
жаль
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11.09.2020 11:40 Ответить
Кацапскую шлюху уже не знают, как пиарить. Она сама не знает, как примазаться к нынешним гробокопателям Украины. Рейтинг мелковат, на новую "широкую коалицию" явно не тянет. Вот и цепляет на себя модные болячки, словно брюлики. Соблазняет клоунов.
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11.09.2020 11:45 Ответить
https://censor.net/ua/user/136740Ну да звісно куди Юлі до - не буду показувати пальцем!!!

Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 1020
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11.09.2020 12:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/381146 Юля с Ху...лом на другой фотографии.
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11.09.2020 12:12 Ответить
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 7433
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11.09.2020 12:13 Ответить
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 9532
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11.09.2020 13:03 Ответить
Ой, а хто це? Невже "вароффка"? Та ні. Це "батько нації", "сивочолий гетьман" прогнувся перед Ху...лом. Мертвечук нажаль не потрапив в кадр. Ну він там був. І Хам був. Іуди гниломордого, що допоміг Хаму прийти до влади в 2010 році, правда не було. А ЮВТ тоді в тюрьмі сиділа коли цинічний барига Ху...лу кланявся, от же "зрадниця" та "московська зозуля". Ти з головою дружиш, чи зовсім - плохой? Ви, ********, "святого педро" сосуни, зовсім з розуму з'їхали.
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11.09.2020 13:05 Ответить
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 8581
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11.09.2020 13:47 Ответить
.Рінат Кузьмін.
Люди Порошенко действительно просили меня помочь им «посадить» Тимошенко в тюрьму. За эту «услугу» обещали прекратить уголовное дело, незаконно возбужденное против меня, а также восстановить на работе в прокуратуре. Посредником в этих переговорах выступал гражданин США. После моего отказа от сотрудничества с этой бандой репрессии против меня усилились, как и угрозы в мой адрес от представителей новой украинской власти. Так вот, никакой государственной измены в действиях Тимошенко нет. https://glavnovosti.com/mneniya/renat-kuzmin-vsya-eta-banda-dolzhna-ujti-inache-ukrainu-zhdet-ochen-pechalnaya-uchast/
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11.09.2020 14:55 Ответить
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 8304
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11.09.2020 13:48 Ответить
Тимошенко, которая получила возможность выступить от украинского сообщества.
Присутствующие встали во время ее выхода на сцену, тем самым продемонстрировав свое уважение к Юлии Владимировне. https://www.youtube.com/watch?v=M8R0yDGfj6Q
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11.09.2020 14:56 Ответить
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 1369
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11.09.2020 13:48 Ответить
Можу спорити на пляшку коньяка,що і ця справа буде заблокована "чесними прокурорами з чесними суддями"
***
Сто миллионов мимо бюджета. Как бывший завод Порошенко заставил Зе-Кабмин оплатить его кредит Сегодня стало известно, что Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора начать расследование новых уголовных производств против Порошенко и его бывшего завода. Истцом снова выступил Портнов. Речь идет о событиях 2017 года, когда Порошенко получил кредит для "Кузни на Рыбальском" в "Укрэксимбанке" под гарантии Минфина, но в итоге деньги возвращены не были, а долг был погашен за счет госбюджета. Расследование будет проводиться по факту мошенничества и злоупотребления властью (ч.4 ст. 190 и ч.2 ст.364 УК Украины). https://strana.ua/news/289029-kak-zavod-poroshenko-vernul-kredit-za-bjudzhetnye-denhi.html?fbclid=IwAR1WU0mu-DwajuyJhMiw8UxNB4k83HSthKa-pOYB7TtJom_QyQzL-2wAgzg https://strana.ua/news/289029-kak-zavod-poroshenko-vernul-kredit-za-bjudzhetnye-denhi.html
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11.09.2020 15:00 Ответить
Зря ты это начал...

Фоток Тюли, заигрывающей с ****** в разных позах, в интернете немеряно осталось после ее премьерства.
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11.09.2020 13:50 Ответить
Ну, для зомбованого юлєфобського або "ідейного" бидла будь-яка фотка ЮВТ йому здається "заігрівающєй"
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 2991
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11.09.2020 17:25 Ответить
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 7836
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11.09.2020 13:45 Ответить
О.Кучеренко.
Зарплата Коболєва у 2020 році може скласти 1 мільярд гривень
За період роботи голови правління Нафтогазу річна заробітна плата Андрія Коболєва становила (за даними річних звітів Нафтогазу):
2014 рік - 800 000 грн;
2015 рік - 850 000 грн;
2016 рік - 19 000 000 грн;
2017 рік - 47 100 000 грн;
2018 рік - 268 500 000 грн.
Різке збільшення заробітної плати Андрія Коболєва відбулося в 2016 році. У порівнянні із 2014 роком його заробітна плата зросла в 23 рази - до 19 млн грн в рік.
https://kucherenko.info/zarplata-kobolyeva-u-2020-rotsi-mozhe-sklasty-1-milyard-gryven/?fbclid=IwAR3ip1_Qaj1Q4usjwxLz0VL49tkEJ1sSbrlrK1x3CV9L3yjdjYBoYVqakls
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 576
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11.09.2020 15:32 Ответить
Господін пдрс Пишнєнкав, назви мені будь-якого державного службовця високого рангу і я тобі, йолопу, стільки фоток його з офіційних зустрічей, що ти потонеш в них. Якщо хочеш, то і профотошопити можу, щоб для йолопів переконливіше було.
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 243
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11.09.2020 17:21 Ответить
Ды...вый холуй. Мне ваще начхать на державных службовців,которые работают на *****. А спорить с ботами.... Лучше посылать их.
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12.09.2020 07:18 Ответить
Всё.Спектакль окончен. Занавес.
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11.09.2020 11:58 Ответить
А жаль!! теперь опять перед выборами будет обсирать порошенко!!
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11.09.2020 13:29 Ответить
Та хряк сивочолий сам себе обісрав так, що вже ніколи не відмиється. Он ви, ********, вже другий рік його, засранця, вилизуєте, а воно смердить ще більше.
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11.09.2020 14:15 Ответить
Його ще треба обсирати?


За оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.
за ВВП на душу населення: Україна $3 659,03, Молдова $4 498,52
за ВВП на душу населення із урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1
за ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна $12 810, Молдова $13 034
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraina-najbidnisha-kraina-evropi.htm
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11.09.2020 15:02 Ответить
Т.е. скоро мы увидим вновь помолодевшую ТЮ.

Слава пластической хирургии украинской медицине.
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11.09.2020 13:44 Ответить
А Пеця Барига все сохне і сохне. Як сушений опеньок на морді лиця. Пінджаки висять, як на городньому опудалі.
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11.09.2020 17:27 Ответить
вы хотите сказать не дождетесь??мы вымолим!!вы хотите сказать без вас не порешают-решают без вас.. мы ждем когда вам дадут медальку посмертно..дети-внуки будут удивлятся))ВЫ БОЛЬНЫ!!!вам осталось жить год!!
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11.09.2020 13:58 Ответить
это плохо, лучше бы она еще лет 5 поболела))
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11.09.2020 13:59 Ответить
Твое та тобi в душу.
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11.09.2020 16:16 Ответить
Та той чернігівський бидлоїд і так з народження страждає на гідроцефалію.
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11.09.2020 17:07 Ответить
Реально Тимошенко единственный политик, который еще может спасти страну. Но не с нашим счастьем.
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11.09.2020 14:50 Ответить
Тимошенко- давня подільниця Медведчука.
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11.09.2020 15:04 Ответить
От ви поросята смішні.Медведчук крестив Мішу Порошенко.
Медведчук єдиний,хто літав з летовища СБУ в Москву кожного дня під час війни з РФ до Путіна.А ті три канали які перейшли в управління агента і резидента ФСБ Медведчука в Україні,теж робота Юлі?Дякуючи яким і з"явлась партія "опзж"в країні.

Три новинні українські телеканали - "NewsОne", "112.Україна" і "ZIK" упродовж року перейшли під контроль кремлівського агента Віктора Медведчука.
https://censor.net/ua/n3132489
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11.09.2020 15:25 Ответить
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 4266
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11.09.2020 17:00 Ответить
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 2862
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11.09.2020 17:02 Ответить
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 3371
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11.09.2020 17:05 Ответить
Олігарх в суді розповів, що робив усе, щоб Тимошенко і її команда не прийшли до влади.
http://dt.ua/POLITICS/firtash-mi-otrimali-poroshenka-prezidentom-klichka-merom-yak-i-hotili-171566_.html
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11.09.2020 15:11 Ответить
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 8
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11.09.2020 17:14 Ответить
А шо,Порох вже не Барига?
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11.09.2020 16:14 Ответить
Ну як не Барига? Це ж в нього генетично закріплено від папіка.
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 8086
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11.09.2020 17:05 Ответить
Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, - прессекретар - Цензор.НЕТ 2952
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11.09.2020 17:31 Ответить
***** триперная развесила билбордов шалава
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11.09.2020 20:07 Ответить
Скоро вернется к работе... Странно... расписывали , что у нее сложная форма... тем более , шо остаточное воспаление легких... пациент, как минимум , после выписки с больницы не сможет даже с койки подниматься, бо человека в этом случае будет кидать из стороны в сторону... Хотя, шо там голову ломать, теряясь в догадках. Зебик если бы брал с тигрюли пример, да не отсвечивал так часто, мож на предстоящих выборах и победил бы большинством... А так рейтинг в дупу запихал...
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12.09.2020 04:24 Ответить
Так было же сообщение что она больна СОВИД? не подтвердилось? Ага.ага...Ну скорее всего кроме этого только воспаление хитрости у нее и больше ничего....Решила и здесь себе рекламу сделать, наша "великомученица"....
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12.09.2020 05:27 Ответить
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