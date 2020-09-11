Тимошенко получила отрицательный результат теста на COVID-19. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, - пресс-секретарь

Лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу получила отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока, передает Цензор.НЕТ.

"Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала Сорока на странице в Фейсбуке.

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Как сообщалось, информация о заболевании Тимошенко COVID-19 появилась 25 августа. Пресс-секретарь политика Марина Сорока заявила, что состояние Тимошенко оценивалось как тяжелое.