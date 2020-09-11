Гриценко об инспектировании под Шумами: Приняв ультиматум врага, Зеленский проявил слабость и подорвал боевой дух наших воинов
Президент Владимир Зеленский проявил слабость, согласившись на инспектирование украинских позиций на Донбассе российскими военными.
Об этом написал в фейсбуке экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
"Не имеет Верховный Главнокомандующий права открыто демонстрировать свою слабость, раскрываться перед врагом или террористом - это аксиома! Не имеет Верховный Главнокомандующий права воспринимать и принимать ультиматумы - так же аксиома! Не имеет Верховный Главнокомандующий права своими действиями уничтожать моральное состояние и боевой дух своих солдат, в моем понимании - это уже преступление!" - отметил Гриценко.
По его мнению, поскольку Зеленский открыто показал террористам свою слабость и уязвимость - ему будут диктовать условия и в дальнейшем, выдвигая новые и новые ультиматумы.
Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.
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Броню надо потолще, потому что та что есть фигня и обязательно чтобы на гусеницах и ракеты, ракеты..."земля-Марс"
Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский волонтер Александр Колым. По его словам, белорусский силовик привлечет к запланированной операции российских террористов.
"Лукашенко идет по сценарию к*ц*пского ГеббельсТВ! В Славяносербске со вчерашнего дня находится высокопоставленный офицер КГБ Беларуси. Вербует местных боевиков "ЛНР" с украинскими паспортами, чтобы показать, что украинские националистические организации присутствуют в Беларуси! Продолжение следует", - написал Колым. https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-pribyil-ofitser-kgb-belarusi-volonter-zayavil-ob-operatsii-protiv-ukrainyi.htm
Якщо у цій масі в головах лайно яке вони дозволили туди вкласти то ...
Вообще тактика наезда лучше тактики обороны . Так шо гнать надо Кравчука с Фокиным из Украины
Країна руйнується, бо прийшов недоумок, який не може дати раду з керуванням. Але руйнується вона тому, що Порошок за час свого президентства не реформував армію, судову і правоохоронну системи, реабілітував ригів і медведчуків і зберіг суд Вовка, хоча всі подібні суди в країні вже розформовано.
Країна трималася на договірняках. А Недоумок, намагаючись не повторити долю 5% армовірця, йде манівцями по запасних граблях.
Штаны свои проверьте
Помиляються лише політики.
Якщо Порох програв, то винен у цьому лише він. І ніхто більше.
Якщо виборці не довіряють політику, то відповідальна політична партія просто змінює свого кандидата на більш прийнятного для виборця, а кишенькова тупо продовжує тягти заздалегідь програшну кандидатуру свого фактичного власника. І наривається на поразку.
Але можна сказати, що одного зрадника, колаборанта і корупціонера замінили на невігласа, лоха та маріонетку. Алгоритм дій був правильний, хоча вважаю, що вибір був значно складніший, ніж у 2010-му.
Перефразирую: Украине нужен свой Черчиль, а не Чемберлен из Кривого Рога.