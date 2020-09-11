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Новости Агрессия России против Украины Война
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Гриценко об инспектировании под Шумами: Приняв ультиматум врага, Зеленский проявил слабость и подорвал боевой дух наших воинов

Гриценко об инспектировании под Шумами: Приняв ультиматум врага, Зеленский проявил слабость и подорвал боевой дух наших воинов

Президент Владимир Зеленский проявил слабость, согласившись на инспектирование украинских позиций на Донбассе российскими военными.

Об этом написал в фейсбуке экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Не имеет Верховный Главнокомандующий права открыто демонстрировать свою слабость, раскрываться перед врагом или террористом - это аксиома! Не имеет Верховный Главнокомандующий права воспринимать и принимать ультиматумы - так же аксиома! Не имеет Верховный Главнокомандующий права своими действиями уничтожать моральное состояние и боевой дух своих солдат, в моем понимании - это уже преступление!" - отметил Гриценко.

По его мнению, поскольку Зеленский открыто показал террористам свою слабость и уязвимость - ему будут диктовать условия и в дальнейшем, выдвигая новые и новые ультиматумы.

Смотрите также: Военнослужащие из Шумов не верят, что на их позиции пустят боевиков и говорят об унижении, - ТСН. ВИДЕО

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.

Гриценко об инспектировании под Шумами: Приняв ультиматум врага, Зеленский проявил слабость и подорвал боевой дух наших воинов 01

Гриценко Анатолий (1408) Зеленский Владимир (20343) Донбасс (26956) перемирие (1622)


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Топ комментарии
+33
Зелю "брат по розуму" вже зачекався!
Гриценко об инспектировании под Шумами: Приняв ультиматум врага, Зеленский проявил слабость и подорвал боевой дух наших воинов - Цензор.НЕТ 8719
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11.09.2020 11:13
+27
Зє сцикло!
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11.09.2020 11:11
+18
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 1715
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11.09.2020 11:23
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Зє сцикло!
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11.09.2020 11:11 Ответить
Где Igor L ??? Тема ж про гриценку
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11.09.2020 11:28 Ответить
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 7260
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11.09.2020 11:29 Ответить
А шо тот Игорь может сказать?!
Броню надо потолще, потому что та что есть фигня и обязательно чтобы на гусеницах и ракеты, ракеты..."земля-Марс"
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11.09.2020 11:41 Ответить
зато с него всегда можно поржать
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11.09.2020 12:58 Ответить
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11.09.2020 12:54 Ответить
На временно оккупированную часть Луганщины 10 сентября якобы прибыл офицер из верхушки КГБ Беларуси. Цель его приезда - проведение операции для дискредитации Украины.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter украинский волонтер Александр Колым. По его словам, белорусский силовик привлечет к запланированной операции российских террористов.
"Лукашенко идет по сценарию к*ц*пского ГеббельсТВ! В Славяносербске со вчерашнего дня находится высокопоставленный офицер КГБ Беларуси. Вербует местных боевиков "ЛНР" с украинскими паспортами, чтобы показать, что украинские националистические организации присутствуют в Беларуси! Продолжение следует", - написал Колым. https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-pribyil-ofitser-kgb-belarusi-volonter-zayavil-ob-operatsii-protiv-ukrainyi.htm
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11.09.2020 11:12 Ответить
мнение панталония очень важно для нас как и его оружие с которым он грозился появится на Майдане
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11.09.2020 11:12 Ответить
Як лох може бути сміливим? Зеля це нікчема яку ніхто не поважає.
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11.09.2020 11:13 Ответить
Зелю "брат по розуму" вже зачекався!
Гриценко об инспектировании под Шумами: Приняв ультиматум врага, Зеленский проявил слабость и подорвал боевой дух наших воинов - Цензор.НЕТ 8719
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11.09.2020 11:13 Ответить
а й справді, як виявилось "завгар" навіть "мудріший" за кловуна, бо наш кловун в якості президента це вже наруга не лише над свідомістю і ще не один десяток років українцям буде соромно за свій вибір.
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11.09.2020 14:39 Ответить
Президент Зеленский молодец,восстановил украинскую армию.
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11.09.2020 11:13 Ответить
зеДятєл, брись назад в божевільню! Українську Армію відновили за часів Порошенко, а не при твоєму ссикунвіслюку!
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11.09.2020 11:34 Ответить
полковник Очевидность...
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11.09.2020 11:13 Ответить
пошел за попкорном, как щас гриц-юли будут сражаться с зебилами
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11.09.2020 11:15 Ответить
Ну якщо у 73% явно немає клепки для того щоб розуміти хто може, а хто не може бути Головнокомандуючим то що тут зробиш.
Якщо у цій масі в головах лайно яке вони дозволили туди вкласти то ...
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11.09.2020 11:17 Ответить
У 73% война в головах закончилась! Так что какой там главнокомандующий?! Какие войска?!! Вы о чем?!
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11.09.2020 11:44 Ответить
А якщо б на його місці був би дурачок? Взагалі капець був би.
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11.09.2020 11:18 Ответить
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 1715
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11.09.2020 11:23 Ответить
А вот Маразматик Кравчук говорит, шо перенесли инспекцию на несколько дней
Вообще тактика наезда лучше тактики обороны . Так шо гнать надо Кравчука с Фокиным из Украины
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11.09.2020 11:24 Ответить
Они только этого и ждут, просят в Швецию перенести переговоры.
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11.09.2020 12:05 Ответить
Зеленое ссыкло!! Хера ты лез в те президенты, если ты такой чмошник ссыкливый??!!
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11.09.2020 11:24 Ответить
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 7084
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11.09.2020 11:24 Ответить
Зеленое ссыкло!! Хера ты лез в те президенты, если ты такой чмошник ссыкливый??!!
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11.09.2020 11:24 Ответить
Гриценко активно агитировал за ЗЕ, МОЖЕТ У НЕГО УЖЕ АЛЬЦГЕЙМЕР И ОН ЭТО ЗАБЫЛ ? 😀😀😀
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11.09.2020 11:25 Ответить
главное лоя гриценко - вовремя начать отмазываться)) но даже в этих отмазках он подмазывается к шмаркле.. "щіро вболіваючі за долю людей"
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11.09.2020 12:55 Ответить
Господин Грицацуев проклюнулся. А как же-"любой, лишь бы не Порошенко"! Все они сейчас умными стали, прозрели, блин! Шабуня умничает, а как стонал, как стонал....
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11.09.2020 11:38 Ответить
Дурнику, зараз ще більш зрозуміло, що прибирати Баригу слід було ще коли за це топив Саакашвілі.
Країна руйнується, бо прийшов недоумок, який не може дати раду з керуванням. Але руйнується вона тому, що Порошок за час свого президентства не реформував армію, судову і правоохоронну системи, реабілітував ригів і медведчуків і зберіг суд Вовка, хоча всі подібні суди в країні вже розформовано.
Країна трималася на договірняках. А Недоумок, намагаючись не повторити долю 5% армовірця, йде манівцями по запасних граблях.
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11.09.2020 11:49 Ответить
дайте будь-ласка відповідь - в нас президентсько-парламентська країна чи парламентсько-президентська?
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11.09.2020 13:37 Ответить
в кого зараз більшість у парламенті та хто нічого не робіить з судами, з корупцією, з Медведчуком, шуфричем, остОПЗЖеними та з гнідами на усіх ланках влади? Хто захищає олігархів а не виводе їх гроші з тіні ? Хто врешті-решт дурник?
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11.09.2020 13:40 Ответить
Странно, голосовали зебилы за клоуна, а виноват порох.
Штаны свои проверьте
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11.09.2020 17:05 Ответить
Народ ЗАВЖДИ голосує правильно.
Помиляються лише політики.
Якщо Порох програв, то винен у цьому лише він. І ніхто більше.
Якщо виборці не довіряють політику, то відповідальна політична партія просто змінює свого кандидата на більш прийнятного для виборця, а кишенькова тупо продовжує тягти заздалегідь програшну кандидатуру свого фактичного власника. І наривається на поразку.
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11.09.2020 23:58 Ответить
Зелене сцикло йде слідами шоколадного гівнокомандувача. Той теж здавав країну гуртом і вроздріб, наказував українським бійцям давати обшукувати себе моторолам і забороняв загострювати ситуацію на инших ділянках фронту під час оточення Дебальцівського плацдарму. Легендарний Барні отримав тоді догану від командування за те, що удвох з напарником захопили два сєпарські блокпости під Торецьком.
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11.09.2020 11:40 Ответить
Тоесть, вы предателя выбрали презом на зло пороху?
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11.09.2020 17:06 Ответить
Питання не до мене: я двічі (2014 і 2019) з огидою голосував за Баригу.
Але можна сказати, що одного зрадника, колаборанта і корупціонера замінили на невігласа, лоха та маріонетку. Алгоритм дій був правильний, хоча вважаю, що вибір був значно складніший, ніж у 2010-му.
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11.09.2020 23:54 Ответить
что то может измениться лишь в том случае, если зЕишак будет ссаться и сраться усиленней при мысле о народе и армии, чем при взгляде в глаза пуйла. А пока что авакян и армейское руководство нашёптывают ему что всё ладушки.
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11.09.2020 11:51 Ответить
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 2504
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11.09.2020 11:55 Ответить
Никогда Клоун не будет Главкомом, он останется клоуном
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11.09.2020 11:56 Ответить
гімно командуюче
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11.09.2020 12:03 Ответить
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 9118
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11.09.2020 12:07 Ответить
Сообщаю местным и всем недорослям: Войну на дамбасе прекратить нереально. Это противоречит целям кремлевских нквдистов. Война держит в напряжении и истощает Украину, блокирует движение в ЕС. Как только война прекратится, даже на любых условиях, Украина и цивилизованный мир примется за решение вопроса Крыма. Цель кремля - уничтожить Украину как государство.
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11.09.2020 12:09 Ответить
Лошадью ходи толья...лошадью...век мандата не видать...😃
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11.09.2020 12:43 Ответить
Зато воровитый поц ОНотоле поднимал боевой дух наших воинов своим твёрдым отсутствием на передовой, сильнейшим не желанием служить, хоть и считает себя офицером, но по сути им не является. Ну, а за шута оно и понятно, тут ОНОтоле проявляет принципиальную твердость, зная, что ни чем не рискует.
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11.09.2020 12:53 Ответить
Само страшное, что после смещения зеленой вонючки идут заопзжопа и петушарий ((((
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11.09.2020 13:01 Ответить
Так избиратели одни и теже
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11.09.2020 17:07 Ответить
всё-таки, Бог шельму метит. зеленский - шестёрка (шестой президент Украины)
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11.09.2020 15:23 Ответить
как хорошо, что ему во всем помогал и подсказывал анатолий продайармию гриценко
Гриценко про інспектування під Шумами: прийнявши ультиматум ворога, Зеленський проявив слабкість і підірвав бойовий дух наших воїнів - Цензор.НЕТ 9199
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11.09.2020 17:15 Ответить
так не приняли же ультиматум. Значит подняли боевой дух.
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11.09.2020 17:28 Ответить
"Когда стране был нужен сторожевой пес выбрали болонку" (с) ua Debor.
Перефразирую: Украине нужен свой Черчиль, а не Чемберлен из Кривого Рога.
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11.09.2020 19:37 Ответить
Та не слабкість, а свою антиукраїнську сутністъ проявив улюбленець ******** українськї нації. Та нація дарує йому це. І все довіряє і довіряє.
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11.09.2020 19:55 Ответить
Гриценко, ты же и привел эту зеленую гнидную плесень, еще и агитировал за него! Забыл???
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11.09.2020 23:38 Ответить
Ze End!
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12.09.2020 13:28 Ответить
Оригинальная парфюмерия на распив - https://1001aromat.com.ua/
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22.09.2020 16:15 Ответить
 
 