Гриценко об инспектировании под Шумами: Приняв ультиматум врага, Зеленский проявил слабость и подорвал боевой дух наших воинов

Президент Владимир Зеленский проявил слабость, согласившись на инспектирование украинских позиций на Донбассе российскими военными.

Об этом написал в фейсбуке экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Не имеет Верховный Главнокомандующий права открыто демонстрировать свою слабость, раскрываться перед врагом или террористом - это аксиома! Не имеет Верховный Главнокомандующий права воспринимать и принимать ультиматумы - так же аксиома! Не имеет Верховный Главнокомандующий права своими действиями уничтожать моральное состояние и боевой дух своих солдат, в моем понимании - это уже преступление!" - отметил Гриценко.

По его мнению, поскольку Зеленский открыто показал террористам свою слабость и уязвимость - ему будут диктовать условия и в дальнейшем, выдвигая новые и новые ультиматумы.

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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.