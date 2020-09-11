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В ВСУ за минувшие сутки выявили 35 новых случаев COVID-19, всего болеют 640 человек, - командование Медсил

В ВСУ за минувшие сутки выявили 35 новых случаев COVID-19, всего болеют 640 человек, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеют 640 человек.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, периедает Цензор.НЕТ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 1 478 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 716 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 77 человек", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

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Отмечается, что из 35 новых случаев COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Южного Региона- 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий).

Кроме того, на лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы находится 31 человек (Киевская область - 9 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 3 военнослужащих, Хмельницкая область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Одесская область - 4 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская область - 1 военнослужащий, Ровенская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Винницкая область - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Николаевская область - 1 военнослужащий, Тернопольская область - 1 военнослужащий ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

В ВСУ за минувшие сутки выявили 35 новых случаев COVID-19, всего болеют 640 человек, - командование Медсил 01
В ВСУ за минувшие сутки выявили 35 новых случаев COVID-19, всего болеют 640 человек, - командование Медсил 02

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карантин (16729) ВСУ (6584) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А серед поліцаїв скільки випадків?
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11.09.2020 11:27 Ответить
Я понимаю, что не возможно протестировать и изолировать всех граждан Украины заболевших короно-вирусом. Но в ВСУ вполне возможно протестировать всех военнослужащих и заболевших изолировать от остальной армии. Почему этого не делают не понятно... Чего не хватает??? Ума или желания. У нас армии то всего 250000 человек. Нам говорят, что тестируют по 30-35 тысяч граждан Украины. А попробуйте психонуть и в течении недели протестировать всю армию. и изолировать заболевших.. Наши правители, что не понимают, что армия - это безопасность??? Господи. Спаси Украину от ИДИОТОВ...
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11.09.2020 11:27 Ответить
 
 