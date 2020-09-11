В ВСУ за минувшие сутки выявили 35 новых случаев COVID-19, всего болеют 640 человек, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеют 640 человек.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, периедает Цензор.НЕТ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 1 478 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 716 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 77 человек", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

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Отмечается, что из 35 новых случаев COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Южного Региона- 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий).

Кроме того, на лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы находится 31 человек (Киевская область - 9 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 3 военнослужащих, Хмельницкая область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Одесская область - 4 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская область - 1 военнослужащий, Ровенская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Винницкая область - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Николаевская область - 1 военнослужащий, Тернопольская область - 1 военнослужащий ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



