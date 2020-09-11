"Слуга народа" Корниенко об интервью Богдана: "Надо, чтобы компетентные органы разбирались"

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что после отношений Украины и России в последние шесть-семь лет "чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать "сотрудничает с Российской Федерацией".

Об этом Корниенко заявил в эфире ток-шоу на канале Украина 24, передает Цензор.НЕТ.

"Там (в интервью Богдана. - Ред.) много всего было: разных фантазий, предположений, домыслов-недомыслов. Были ли там факты, действительно, надо, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут разбираться. Но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на 6-м или 7-м году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Россией, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать – сотрудничает с Российской Федерацией".

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Он также сказал, что не знает, действительно ли Ермак, как говорил Богдан, встречается с пятым президентом Петром Порошенко в столичном ресторане Sanahunt.