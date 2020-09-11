"Слуга народа" Корниенко об интервью Богдана: "Надо, чтобы компетентные органы разбирались"
Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что после отношений Украины и России в последние шесть-семь лет "чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать "сотрудничает с Российской Федерацией".
Об этом Корниенко заявил в эфире ток-шоу на канале Украина 24, передает Цензор.НЕТ.
"Там (в интервью Богдана. - Ред.) много всего было: разных фантазий, предположений, домыслов-недомыслов. Были ли там факты, действительно, надо, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут разбираться. Но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на 6-м или 7-м году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Россией, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать – сотрудничает с Российской Федерацией".
Он также сказал, что не знает, действительно ли Ермак, как говорил Богдан, встречается с пятым президентом Петром Порошенко в столичном ресторане Sanahunt.
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Да и слава богу шо так случилось как случилось. Все знают, что ермак крыса и агент кремля. Его будут судить. И его шефа зебила за одно! Главное шо вскрыли гнойник. А вангеровцы? Да и хер с ними - помрут как собаки в очередной заварухе
причин посадить самолет экстренно 100+1
Кстати, капитан судна предупреждает же что вот счас будет совершена посадка в например в Киеве. И где гарантия, шо 30 боевиков не захватили бы борт? Им же в Украине нельзя садиться никак Было бы чотенько шоб захватили
чтобы захватить самолет надо
1. планировать захват заранее
2. иметь оружие и возможность
ни первого ни второго у них небыло
Да и какая уже теперь разница...
Зебил бы их все равно обменял бы на каких-то таксистов и маргиналов с ордло
Но теперь есть надежда шо кого-то посодют за держ. зраду
Не хер с ними, с вагнеровцами, а они должны были дать свидетельства своего (то есть россии) участия в войне против Украины. Они при вербовке в Венесуэлу уже столько о своих "подвигах" нарассказывали вербовщикам, что осталось только озвучить это в украинском суде. Это был бы суд не столько против наёмников, сколько против россии. Но их арест сорвался.
Третий закон - ты личный враг путина тебе все можно.
Ну, это смотря с каким человеком.
-не мелькай Промокашка,вызывай Швондера и Шарикова прямо в контору,будем Навального валить,он агент Меркельши...
Г. Человек из самого ближайшего окружения президента?
Б. Самого ближайшего. У президента были там страхи, а что произойдет, если мы посадим самолет , а у нас там перемирие. У прездента 97% работы на сегонешний день - это создание позитивного пиар образа. И для него перемирие - это самый главний вопрос. Выбори ж скоро.
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Бытует мнение Владимир Александрович вообще не понимает куда мы катимся.
Див. інтерв'ю з хв. 1:52:30 https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE&t=9769s
Б. ГУР (головне управління розвідки). Уволили человека, который обладает всей информацией, всеми связями.
Г. Василия Бурбу, давай скаем так.
Б. Уволили просто потому… даже объяснения нету и назначили парня, он проукраинский, да он хороший, он оперативник, но он в этом вообще ниего не понимает. Вообще ничего. Ну нада было уже с Квартала кого то назначить. Какая разница.
Г. Многие в ближайшем окружении любят россию?
Б. Угу.
Г. Да?
Б. Угу. Да.
где то так...
Та нехай розбирається. Ті, кому положено. Он, з колишнім слідчим ДБР Корецьким розбираються... з Ситником (НАБУ) розбираються... Зараз підуть розбиратися з офіцерами розвідки...
Я розумію, що моє запитання - риторичне... У них, уродів, не війна, а "события" ...
Надо, надо... Очень надо. Только где теперь такие органы взять?
Відставка. Всіх зелених. Дострокові.