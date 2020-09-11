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В работах врио министра образования Шкарлета есть плагиат, - комитет по этике Нацагентства качества высшего образования

В работах врио министра образования Шкарлета есть плагиат, - комитет по этике Нацагентства качества высшего образования

Этический комитет Нацагентства по вопросам обеспечения качества образования отреагировал на жалобы и признал, что в трех работах врио министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат

Соответствующее решение было принято на заседании 11 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.Life.

Обращение о плагиате поступили от народного депутата Инны Совсун, ОО "Трон" в лице Светланы Волк (сообщество "Дисергейт"), и также пришло письмо от Секретариата Правительству с просьбой проверить факты.

"Вынуждены констатировать плагиат в трех работах. Представим это в нашем заключения. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - сказал председатель комитета по этике и руководитель НАЗЯВО Сергей Квит.

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Отрывки научных работ Агентство также направляло на проверку трем международным экспертам: Кристину Мориарти, профессору этики и права, лицензированном адвокату в США, который работает в международной организации по академической добродетели, международному чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польском эксперту Кшиштофу Гутовскому, эксперту по вопросам пиратства и плагиата, включенному в список Окружного суда в Варшаве. Отрывки перевели для них на английский.

Все трое иностранных экспертов признали, что в работах Сергея Шкарлета есть плагиат. Все документы со сравнительными таблицами обещают вскоре опубликовать на официальном сайте агентства.

На заседание также пришел адвокат Сергея Шкарлета Александр Радченко. Он постоянно перебивал главу Сергея Квита, заявлял ему отвод: "У него - конфликт интересов, так как у вас личные неприязненные отношения со Шкарлетом, потому что на встрече с ректорами в публичном пространстве заявили, что Шкарлет говорит неправду и искажает факты".

Однако юридически он не имел таких полномочий, поэтому члены комитета решили не рассматривать запрос адвоката и продолжили заседание, когда он ушел.

Решение комитета имеют рекомендательную силу. Комитет предлагает НАЗЯВО установить плагиат в статьях.

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Напомним, что сам врио министра образования и науки Сергей Шкарлет отрицает, что в его работах есть плагиат. Он также уверяет, что никогда не допускал плагиата или случаев академической недоброчесности, так как считает, что любой, кто работает недобросовестно, не имеет права заниматься наукой и называть себя ученым.

Автор: 

Кабмин (14026) плагиат (133) Минобразования (1736) Квит Сергей (126) НАЗЯВО (13) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+9
Весь этот говнокартал - плагиат. Начиная с их "лучшего" творения - игре на пианино.
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11.09.2020 12:08
+4
Что там министр если у Вас президент без образования, за него сессию сдавал Масляков и папа профессор
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11.09.2020 12:11
+4
Шкарлет- обычная рыгомразь или " шлеппер" по-ихнему. И образование у него соответствующее.
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11.09.2020 12:39
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Весь этот говнокартал - плагиат. Начиная с их "лучшего" творения - игре на пианино.
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11.09.2020 12:08 Ответить
У роботах т.в.о. міністра освіти Шкарлета є плагіат, - комітет з етики НАЗЯВО - Цензор.НЕТ 2327зе бобіки всі під прикриттям до влади прригребли, дякуючи голободьклватним мізкам тупорилих виборців
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11.09.2020 12:36 Ответить
Что там министр если у Вас президент без образования, за него сессию сдавал Масляков и папа профессор
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11.09.2020 12:11 Ответить
Тоже мені новина - він вмісті з "Проффесором" під шконкою освіту здобував.
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11.09.2020 12:18 Ответить
"Работы" Шкорлета - набор бессмысленного гавна из интернета про величие инновацый...
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11.09.2020 12:18 Ответить
как можно доверять образование детей этому аферисту без чести и совести ?????????????
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11.09.2020 12:32 Ответить
большинство образованных людей могут полноценно не плагиатить только после 40 лет. - да и то не больше 5-10%. до этого они списывают, переписывают и пересказывают своими словами чужое.
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11.09.2020 12:39 Ответить
Якщо є посилання на чуже, то це не плагіат! Все дуже просто...

І так, невже не можна було назначити міністром авторитетного професора якогось з високим індексом цитування?
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11.09.2020 12:42 Ответить
слуга зі стерилізацією зазначила, нічого не дало. ))))
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11.09.2020 13:14 Ответить
Шкарлет- обычная рыгомразь или " шлеппер" по-ихнему. И образование у него соответствующее.
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11.09.2020 12:39 Ответить
Поки такий міністр керуватиме освітою, то і "освіта" буде ніяка.
Поки "членограй" керуватиме країною, то Україна буде слабкою.
На жаль 73% цього не зрозуміти....
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11.09.2020 12:40 Ответить
А от цікаво, коли в дружини Кириленка торік плагіат найшли, то зеботи тут хай розвели. Чому ж вони зараз мовчать?

Чи плагіат у Шкарлета хороший, бо він із зе-команди?)))))
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11.09.2020 12:43 Ответить
Дык ничего удивительного в этом нет, это же зеленые гнойные *******.
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11.09.2020 12:50 Ответить
В работах врио министра образования Шкарлета есть плагиат(воровство) / И поэтому "Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования 04.06.20 "- Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019.Воровская власть

кодлана Коломойского.
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11.09.2020 13:09 Ответить
"Да вы што?! ЗЕ-команда -- честнейшие людиии!!!"
(с) не моё
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11.09.2020 13:13 Ответить
Не може бути, у нього ж Трускавецька дипльома.
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11.09.2020 13:29 Ответить
оказался наш скарлет, не ученым а...
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11.09.2020 13:52 Ответить
 
 