В работах врио министра образования Шкарлета есть плагиат, - комитет по этике Нацагентства качества высшего образования

Этический комитет Нацагентства по вопросам обеспечения качества образования отреагировал на жалобы и признал, что в трех работах врио министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат

Соответствующее решение было принято на заседании 11 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.Life.

Обращение о плагиате поступили от народного депутата Инны Совсун, ОО "Трон" в лице Светланы Волк (сообщество "Дисергейт"), и также пришло письмо от Секретариата Правительству с просьбой проверить факты.

"Вынуждены констатировать плагиат в трех работах. Представим это в нашем заключения. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - сказал председатель комитета по этике и руководитель НАЗЯВО Сергей Квит.

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Отрывки научных работ Агентство также направляло на проверку трем международным экспертам: Кристину Мориарти, профессору этики и права, лицензированном адвокату в США, который работает в международной организации по академической добродетели, международному чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польском эксперту Кшиштофу Гутовскому, эксперту по вопросам пиратства и плагиата, включенному в список Окружного суда в Варшаве. Отрывки перевели для них на английский.

Все трое иностранных экспертов признали, что в работах Сергея Шкарлета есть плагиат. Все документы со сравнительными таблицами обещают вскоре опубликовать на официальном сайте агентства.

На заседание также пришел адвокат Сергея Шкарлета Александр Радченко. Он постоянно перебивал главу Сергея Квита, заявлял ему отвод: "У него - конфликт интересов, так как у вас личные неприязненные отношения со Шкарлетом, потому что на встрече с ректорами в публичном пространстве заявили, что Шкарлет говорит неправду и искажает факты".

Однако юридически он не имел таких полномочий, поэтому члены комитета решили не рассматривать запрос адвоката и продолжили заседание, когда он ушел.

Решение комитета имеют рекомендательную силу. Комитет предлагает НАЗЯВО установить плагиат в статьях.

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Напомним, что сам врио министра образования и науки Сергей Шкарлет отрицает, что в его работах есть плагиат. Он также уверяет, что никогда не допускал плагиата или случаев академической недоброчесности, так как считает, что любой, кто работает недобросовестно, не имеет права заниматься наукой и называть себя ученым.