На Киевщине почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса, - ОГА

В Киевской облгосадминистрации заявили, что в 59 учебных заведениях области выявлены случаи заболевания педагогов и учащихся коронавирусной болезнью, в связи с чем почти 8 тыс. учеников переведены на дистанционное обучение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА, об этом проинформировал глава Киевской ОГА Василий Володин.

"Общее количество учеников, которые переведены на дистанционное обучение - 7 871. Из них 5 613 учатся в 14 школах, которые полностью переведены на дистанционное обучение. Еще 79 отдельных классов (это 2 258 учеников) в 44 учебных заведениях переведены на самоизоляцию, тогда как школы, в которых они расположены, продолжают работать", - отметил Володин.

Кроме того, в условиях адаптивного карантина в области работает 686 учреждений дошкольного образования, которые посещает 33 920 детей, функционирование учреждений обеспечивают 12 088 сотрудников. Так, в связи с заболеванием СОVID-19 были закрыты на карантин 11 детсадов.

"К сожалению, школы и садики вынуждены идти на такие непопулярные меры. Детей переводят на онлайн-обучение. Но все мы понимаем, что сейчас другого выхода из ситуации нет. Мы все в одинаковом положении. Главное - уберечь здоровье и жизни людей. Прошу всех жителей Киевской области ответственно и с пониманием отнестись к таким мерам", - подчеркнул Володин

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