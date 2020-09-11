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На Киевщине почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса, - ОГА

На Киевщине почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса, - ОГА

В Киевской облгосадминистрации заявили, что в 59 учебных заведениях области выявлены случаи заболевания педагогов и учащихся коронавирусной болезнью, в связи с чем почти 8 тыс. учеников переведены на дистанционное обучение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА, об этом проинформировал глава Киевской ОГА Василий Володин.

"Общее количество учеников, которые переведены на дистанционное обучение - 7 871. Из них 5 613 учатся в 14 школах, которые полностью переведены на дистанционное обучение. Еще 79 отдельных классов (это 2 258 учеников) в 44 учебных заведениях переведены на самоизоляцию, тогда как школы, в которых они расположены, продолжают работать", - отметил Володин.

Кроме того, в условиях адаптивного карантина в области работает 686 учреждений дошкольного образования, которые посещает 33 920 детей, функционирование учреждений обеспечивают 12 088 сотрудников. Так, в связи с заболеванием СОVID-19 были закрыты на карантин 11 детсадов.

"К сожалению, школы и садики вынуждены идти на такие непопулярные меры. Детей переводят на онлайн-обучение. Но все мы понимаем, что сейчас другого выхода из ситуации нет. Мы все в одинаковом положении. Главное - уберечь здоровье и жизни людей. Прошу всех жителей Киевской области ответственно и с пониманием отнестись к таким мерам", - подчеркнул Володин

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Автор: 

Киевская область (4129) школа (3014) Володин Вячеслав (72) дистанционное обучение (115)


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Не дают клоуны детям заниматься, не нужны им образованные украинцы и здоровые родители, потому что с дистанционкой у родителей будет куча проблем. А проблемы -это болезни, а зеленым нужно повышать смертность населения любым способом. Начнут скоро прививать какой -то гадостью и убивать население прививками. Потом стращать чипами, потом уже введут сатанячий новый порядок и единое мировое правительство, а люди станут рабами. Докатились? Вот до чего приводит голосование по приколу за олигархат. А олигархат - это слуги сатаны , а не народа. За Гриценка нужно было голосовать.
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11.09.2020 12:54 Ответить
 
 