Из 404 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 33 ребенка и 13 медиков, 58 пациентов госпитализированы, - Кличко
В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусной болезнью. Врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты. Ситуация с заболеваемостью пока контролируемая
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Новости, к сожалению, - неутешительные. Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
И впервые за весь период пандемии в Киеве такое количество больных за сутки - 404. Из них - 33 ребенка.
Умерли в сутки семь человек. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 16 523.
Заболели:
215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет
156 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет
14 девочек от 4 до 17 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет.
Заболели также 13 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 168 человек. Всего коронавирус преодолели 5170 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 81, Деснянском - 64, Днепровском районе - 53 случая.
Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19 - по 2-3 человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусной болезнью.
Всего в 18 медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19 - более 2000 коек. Все они - в изолированных отделениях. В каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата - также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня - более 400.
Врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, которые закупает город. Ситуация с заболеваемостью пока контролируемая", - рассказал Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заражаются "на раз-два" по второму и третьему кругу.