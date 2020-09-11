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Новости Коронавирус и карантин
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Из 404 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 33 ребенка и 13 медиков, 58 пациентов госпитализированы, - Кличко

Из 404 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 33 ребенка и 13 медиков, 58 пациентов госпитализированы, - Кличко

В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусной болезнью. Врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты. Ситуация с заболеваемостью пока контролируемая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Новости, к сожалению, - неутешительные. Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

И впервые за весь период пандемии в Киеве такое количество больных за сутки - 404. Из них - 33 ребенка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко получила отрицательный результат теста на COVID-19. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, - пресс-секретарь

Умерли в сутки семь человек. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 16 523.

Заболели:
215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет
156 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет
14 девочек от 4 до 17 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человек. Всего коронавирус преодолели 5170 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 81, Деснянском - 64, Днепровском районе - 53 случая.

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Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19 - по 2-3 человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусной болезнью.

Всего в 18 медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19 - более 2000 коек. Все они - в изолированных отделениях. В каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата - также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня - более 400.

Врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, которые закупает город. Ситуация с заболеваемостью пока контролируемая", - рассказал Кличко.

Из 404 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 33 ребенка и 13 медиков, 58 пациентов госпитализированы, - Кличко 01
Из 404 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 33 ребенка и 13 медиков, 58 пациентов госпитализированы, - Кличко 02
Из 404 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 33 ребенка и 13 медиков, 58 пациентов госпитализированы, - Кличко 03

Автор: 

карантин (16729) Киев (25518) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Эпидемии уже больше пол года, а у нас медики до сих пор не обеспечены средствами защиты и дезинфекции!
Заражаются "на раз-два" по второму и третьему кругу.
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11.09.2020 12:32 Ответить
В цьому можна побачити певний символізм. 404 випадки намалювали коронавірусні шахраї у столиці України - Києві. Адже рашисти ********** називати Україну "страной 404". З цього можна зробити висновок, що організатори антиконституційного карантину тісно співпрацюють з російським агресором на знищення України.
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11.09.2020 14:12 Ответить
 
 