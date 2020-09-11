РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3810 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 370 20

Две школы в Киеве закрыли на карантин из-за COVID-19 у учителей, еще 126 классов в 50 школах перевели на дистанционное обучение, - Кличко

Две школы в Киеве закрыли на карантин из-за COVID-19 у учителей, еще 126 классов в 50 школах перевели на дистанционное обучение, - Кличко

Ситуация с учебным процессом в столице в условиях пандемии - контролируемая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Что касается учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Поскольку город подготовил школы к работе в новых условиях. Разработал регламент работы во время пандемии. Обеспечил учебные заведения дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты. Но, поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и садиков будет особое внимание. И оперативные решения в зависимости от ситуации", - сказал Кличко.

Он сообщил, что сегодня работают 426 столичных школ из 428.

Из-за выявленых случаев заболевания у учителей на карантин закрыли две школы в Оболонском районе.

"В 50-ти школах на дистанционное обучение перевели в общем 126 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 174, педагогов - 83", - сообщил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса, - ОГА

Относительно детских садов, мэр отметил, что из-за выявленных случаев вируса временно закрыты два учреждения дошкольного образования в Деснянском и в Печерском районах.

Вместе с тем он отметил, что два детских сада - на Оболони и в Днепровском районе - возобновили свою работу после карантина.

"Всего из 568 коммунальных детсадов продолжают работать 554. Некоторые закрыты на плановые ремонты. Наполненность детей в садиках - почти 51%. Многие родители, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, оставляют детей дома или под присмотром родственников ", - отметил Кличко.

карантин (16729) Киев (25518) Кличко Виталий (4640) школа (3014) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Якщо уважно вчитуваттися у повідомлення кличка, то в столиці ситуація - нормальна. Закрито лише дві школи із 400 через наявність у окремих вчителів позитивного тесту (тест часто путає будь-який коронавірус із ковідом ).
"У 50-ти школах на дистанційне навчання перевели в загальному 126 класів, де є хворі учні. Усього хворих коронавірусом школярів у столиці - 174, педагогів - 83", - повідомив Кличко. Джерело: https://censor.net/ua/n3218748
Вдумайтеся: у майже тримільйонному Києві хворих вчителів - 83, учнів - 174. Звичайна робоча атмосфера нічим не гірша і не краща від минулорічної чи позаминулорічної.
Підкреслював (і буду і далі наголошувати): робота закладів охорони здоровья повинна оцінюватися виключно через зменшення смертності від різних захворюваннь населення молодшого від семидесяти років ( чи відповідно до середньої тривалості життя).
показать весь комментарий
11.09.2020 13:07
+1
От этого не легче.
показать весь комментарий
11.09.2020 12:46
+1
Необразованные людишки выгодны власти,
доказано великими аферами - верой в ковидло и в сериалы )
показать весь комментарий
11.09.2020 13:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От этого не легче.
показать весь комментарий
11.09.2020 12:46 Ответить
не легче.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:05 Ответить
Дали передышку на лето, а осенью опять сатанят. Или тестами фальшивыми всем лепят диагноз или подкинули еще биооружие ковидное по городам. Уже надеюсь всем понятно, что это биооружие, что его создали и знали о нем задолго до пандемии? В 2017 году уже закупали многие страны тесты на ковид, а всемирный банк выпустил облигации на ковид. Вот и имеем.Олигархи зарабатывают на пандемии, плюс план по уничтожению людей выполняют, плюс разваливают экономику всех стран и ведут к голоду, плюс стращают людей и все ради введения Нового мирового порядка и официальной власти сатаны из единого центра. А наши слуги им служат с опережением. Еще не создана вакцина , а у них законопроект всеобщей поголовной вакцинации, в том числе и детей. Служат сатане с опережением, даже не думая о себе, своих семьях, детях, родственниках. Ведь вакцинация - чипизация их не обойдет. А через 2-3 года после вакцинации - пандемия онкологии, которая впрочем и сейчас уже есть, но с вакцинами она станет еще сильнее, убьет миллионы украинцев.
показать весь комментарий
11.09.2020 12:45 Ответить
Необразованные людишки выгодны власти,
доказано великими аферами - верой в ковидло и в сериалы )
показать весь комментарий
11.09.2020 13:05 Ответить
Якщо уважно вчитуваттися у повідомлення кличка, то в столиці ситуація - нормальна. Закрито лише дві школи із 400 через наявність у окремих вчителів позитивного тесту (тест часто путає будь-який коронавірус із ковідом ).
"У 50-ти школах на дистанційне навчання перевели в загальному 126 класів, де є хворі учні. Усього хворих коронавірусом школярів у столиці - 174, педагогів - 83", - повідомив Кличко. Джерело: https://censor.net/ua/n3218748
Вдумайтеся: у майже тримільйонному Києві хворих вчителів - 83, учнів - 174. Звичайна робоча атмосфера нічим не гірша і не краща від минулорічної чи позаминулорічної.
Підкреслював (і буду і далі наголошувати): робота закладів охорони здоровья повинна оцінюватися виключно через зменшення смертності від різних захворюваннь населення молодшого від семидесяти років ( чи відповідно до середньої тривалості життя).
показать весь комментарий
11.09.2020 13:07 Ответить
 
 