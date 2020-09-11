Две школы в Киеве закрыли на карантин из-за COVID-19 у учителей, еще 126 классов в 50 школах перевели на дистанционное обучение, - Кличко

Ситуация с учебным процессом в столице в условиях пандемии - контролируемая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Что касается учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Поскольку город подготовил школы к работе в новых условиях. Разработал регламент работы во время пандемии. Обеспечил учебные заведения дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты. Но, поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и садиков будет особое внимание. И оперативные решения в зависимости от ситуации", - сказал Кличко.

Он сообщил, что сегодня работают 426 столичных школ из 428.

Из-за выявленых случаев заболевания у учителей на карантин закрыли две школы в Оболонском районе.

"В 50-ти школах на дистанционное обучение перевели в общем 126 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 174, педагогов - 83", - сообщил Кличко.

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Относительно детских садов, мэр отметил, что из-за выявленных случаев вируса временно закрыты два учреждения дошкольного образования в Деснянском и в Печерском районах.

Вместе с тем он отметил, что два детских сада - на Оболони и в Днепровском районе - возобновили свою работу после карантина.

"Всего из 568 коммунальных детсадов продолжают работать 554. Некоторые закрыты на плановые ремонты. Наполненность детей в садиках - почти 51%. Многие родители, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, оставляют детей дома или под присмотром родственников ", - отметил Кличко.