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Новости Коронавирус и карантин
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В ООН заявили, что из-за COVID-19 бедность грозит еще 176 млн человек

В ООН заявили, что из-за COVID-19 бедность грозит еще 176 млн человек

Влияние пандемии коронавируса на рост бедности в мире все еще только набирает обороты, худшее пока впереди.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в пятницу издание The Guardian со ссылкой на доклад ООН.

Так, специальный докладчик ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттер сказал, что 176 млн человек в мире грозит пополнить ряды бедняков в, если принимать за прожиточный минимум в день показатель в $3,2.

Он отметил, экономические последствия пандемии являются беспрецедентными для мирного времени, и сравнил ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.

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По словам спецдокладчика, государственная социальная поддержка в разных странах страдает изъянами, имеет краткосрочный характер, а выделение финансовых средств носит недостаточный характер, в результате чего многие сограждан не попадают в поле зрения властей. Он добавил, что многие люди не могут получить доступ к правительственным схемам помощи из-за недостатка компьютерной грамотности или отсутствия доступа к Интернету.

Оливье де Схуттер также обратился с призывом к мировым лидерам, собирающимся в сентябре на Генассамблею ООН, предпринять более решительные шаги для искоренения бедности и сокращения неравенства в мире.

бедность (253) карантин (16729) ООН (4167) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
где то я уже это слышал!?
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11.09.2020 13:06
+2
Бобики, готовтесь носки штопать эпоха оманского брехуна еще 4 года а там на второй срок робыты вас усіх разом.
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11.09.2020 13:10
+1
Да знаем, что грозит. Вы же сами этот ковид и создали и карантин и бедность и все ради введения Нового мирового сатанинского порядка делаете. Все понимаем.
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11.09.2020 12:49
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Да знаем, что грозит. Вы же сами этот ковид и создали и карантин и бедность и все ради введения Нового мирового сатанинского порядка делаете. Все понимаем.
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11.09.2020 12:49 Ответить
Ети упыри и воры в оон уже задрали я бы их разогнал а деньги бедным бы отдал
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11.09.2020 12:55 Ответить
где то я уже это слышал!?
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11.09.2020 13:06 Ответить
Бідність викликає все негативне,а в кінці смерть.Давайте Україну до весни закриємо.
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11.09.2020 13:07 Ответить
предпринять более решительные шаги для искоренения бедности и сокращения неравенства в мире.Источник: https://censor.net/ru/n3218751

Вже побігли виконувати.
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11.09.2020 13:09 Ответить
Бобики, готовтесь носки штопать эпоха оманского брехуна еще 4 года а там на второй срок робыты вас усіх разом.
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11.09.2020 13:10 Ответить
не ковид, а карантин, который ввели оболтусы у власти
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11.09.2020 13:20 Ответить
планете грозит перенаселение, а что может реально снизить популяцию гомо сапиенс? война, голод и наконец пандемия, выбрали пандемию как самый гуманный(и прибыльный) способ, но вирус со смертностью ноль целых шиш десятых процента как то не "зашёл", перешли к плану "б"-голод...
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11.09.2020 13:45 Ответить
что бы своровать деньки у населения планеты кучка аферистов крутит фильму COVID
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11.09.2020 15:15 Ответить
 
 