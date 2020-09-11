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Новости Коронавирус и карантин
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МВФ отказал Минску в экстренном финансировании на $940 млн для борьбы с COVID-19

МВФ отказал Минску в экстренном финансировании на $940 млн для борьбы с COVID-19

Международный валютный фонд не смог согласовать с властями Беларуси сопутствующие условия предоставления Минску экстренного финансирования на $940 млн для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на брифинге пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.

"В марте Беларусь обратилась к МВФ с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто, мы не нашли способа преодолеть значительные разногласия по поводу надлежащей реакции (властей. - Ред.) на эту проблему (антиэмидемические меры. - Ред.)", - сказал Райс.

При этом, по его словам, инструмент быстрого финансирования "не несет жестких условий". "В отношении Беларуси мы не требовали карантина, изоляции, но мы ожидали гарантий принятия мер по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является нашей стандартной рабочей процедурой во всех странах", - подчеркнул Райс.

"Необходимы гарантии прозрачности и соответствующие политические меры для обеспечения использования финансовых средств для борьбы с пандемией и содействия экономической стабильности", - добавил он.

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Беларусь в начале апреля обратилась в фонд с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструмента быстрого финансирования на борьбу с последствиями распространения коронавируса.

При этом тогдашний президент страны Александр Лукашенко 19 июня заявил, что страна не будет выполнять дополнительные условия МВФ, навязываемые при кредитовании и не касающиеся финансовой части соглашения.

"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай Бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация, - сказал глава государства. - МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем".

Беларусь (7890) карантин (16729) МВФ (3334) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
подайте на репрессии!
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11.09.2020 12:54
+9
А на чорта Луці фінансування МВФ проти КОВІДу, коли кожна зелена шмаркля з Лахти верещіть, що всі білоруси на майданах ходять без масок і ні чого їх не бере, крім ОМОНу.
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11.09.2020 12:52
+8
У нас буде ще гірше. Співпраця з МВФ зупинена, дефіцит бюджету 300 млрд грн, гроші, які дав МВФ на боротьбу з COVID, зеленський половину забрав на будівництво доріг. Нецільове використання грошей з цього фонду для МВФ означає обман. Наступний рік дефіцит в бюджеті 500 млрд. Гроші МВФ не дасть. Крах економіки.

Каже Богдан в інтерв'ю з хв. 2:06:45 https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE&t=9769s
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11.09.2020 12:54
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А на чорта Луці фінансування МВФ проти КОВІДу, коли кожна зелена шмаркля з Лахти верещіть, що всі білоруси на майданах ходять без масок і ні чого їх не бере, крім ОМОНу.
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11.09.2020 12:52 Ответить
нужно срочно закупить противогазы и дуст?
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11.09.2020 12:56 Ответить
Це ти в Луки спитай начорта йому гроші МВФ проти КОВІДу.
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11.09.2020 12:59 Ответить
лукашу нужні деньги на удержание власти (он сам отрицает ковид).. бо "инструмент быстрого финансирования "не несет жестких условий".. денег дают сразу и без обязательств.
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11.09.2020 13:00 Ответить
Луці фінансування проти КОВІДу не потрібне. Йому потрібне фінансування проти протестів. Бабло потрібне силовикам. Бо прийдеться потрошити заначку.
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11.09.2020 13:18 Ответить
Судя по статистике ВОЗ ,данные для которой передают сами белорусы ,у них 432 болеющих и 716 умерших и никакого карантина -все работают.Можно в пример ставить другим.О ликвидации каких последствий идёт речь?Или это неправда?И просто на шару сорвать деньги?
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11.09.2020 13:33 Ответить
Каратели.....
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11.09.2020 12:53 Ответить
Та картофельник и так не верит в коронавирус, он это неоднократно заявлял.
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11.09.2020 12:54 Ответить
Зато он верит в бабло
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11.09.2020 12:54 Ответить
Рассия поможет.
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11.09.2020 12:54 Ответить
подайте на репрессии!
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11.09.2020 12:54 Ответить
У нас буде ще гірше. Співпраця з МВФ зупинена, дефіцит бюджету 300 млрд грн, гроші, які дав МВФ на боротьбу з COVID, зеленський половину забрав на будівництво доріг. Нецільове використання грошей з цього фонду для МВФ означає обман. Наступний рік дефіцит в бюджеті 500 млрд. Гроші МВФ не дасть. Крах економіки.

Каже Богдан в інтерв'ю з хв. 2:06:45 https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE&t=9769s
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11.09.2020 12:54 Ответить
Пандемия пройдет, пройдет и зебидленский, а дороги останутся
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11.09.2020 12:56 Ответить
Дороги то залишаться, але зараз немає тестів на COVID. Немає ніяких. Лікарні переповнені, кладуть тільки важко хворих, інші лікуються вдома, вірніше сидять вдома без лікування.
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11.09.2020 13:06 Ответить
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11.09.2020 13:09 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3218756/v_harkove_ne_hvataet_medikov_dlya_lecheniya_bolnyh_covid19_glavvrach_opornoyi_bolnitsy_cherepov_video
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11.09.2020 13:09 Ответить
Пусть сделают нормальные зарплаты и медики потянутся...
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11.09.2020 13:11 Ответить
Дорог не останется. Их раздолбают зерновозы с трехкратным перегрузом. А вовторых это не Европа, где дороги строят на века. В Украине столько украдут на строительстве, что через год все новые дороги будут в дырах. Проверено и не раз.
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11.09.2020 14:02 Ответить
дороги останутся, если их построят, а не распылят деньги по карманам
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11.09.2020 14:02 Ответить
Главное, чтобы не Порошенко! А жить можно и при свечах
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11.09.2020 13:58 Ответить
Так этот же урод утверждал, что для борьбы с ковидом надо просто картошку сажать и не лениться.
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11.09.2020 12:54 Ответить
Не нужно давать им денег и нам тоже не нужно, ибо они попадут в зеленый офшер!!!
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11.09.2020 12:54 Ответить
Коли гроші треба то й КОВІД є у луки
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11.09.2020 12:55 Ответить
Клянчіть гроші в )(уйла...Як завжди..
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11.09.2020 12:55 Ответить
"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай Бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация, - сказал глава государства. - МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем". Источник: https://censor.net/ru/n3218753\\\\\\\\\\\\\

Пацька уже кукухой того.
Чего стоила клоунада безбатченком и двумя автоматами то.

мы или сделаем как Вьетнам, или получим под боком Мянму. И этот гемор будет на нашей совести. Трамп не поможет. Эта сволочь не успокоится же.
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11.09.2020 12:56 Ответить
Нехай йому ***** три лярдадасть
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11.09.2020 12:57 Ответить
а ще війська та авіація НАТО на кордоні із Білоруссю
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11.09.2020 12:57 Ответить
Как лизать жопу - то к путну,а как просить баксы - то к натовцам,хитрый усатый комуняка перехитрил сам себя.
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11.09.2020 12:58 Ответить
А шо? Картошка и трактора уже закончились?
Решили лечиться лекарствами?
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11.09.2020 13:02 Ответить
МВФ, терміново дайте Луці бабло на боротьбу з https://censor.net/n3185042 власним народом
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11.09.2020 13:03 Ответить
Poka rezim samozvanca vo vlasti deneg mozno ******
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11.09.2020 13:05 Ответить
Лука не легитимный. Никто ему денех не даст, кроме хайла
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11.09.2020 13:07 Ответить
Пока сябры не выгонят Луку-единственное доступное лечение для них-это дышать над вареной бульбой.
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11.09.2020 13:09 Ответить
нічого не розумію. Лукашенко ж ніби то казав що чхати він та Білорусь на ковід хотів? А тепер просить допомогу?
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11.09.2020 13:11 Ответить
НЕ БЕДЕШЬ ПЛЯСАТЬ. ХРЕН ПОЛУЧИШЬ! МВФ,ЭТО ТЕБЕ НЕ ДОЙНАЯ КОРОВА ПОД ИМЕНЕМ ПУТИН!!
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11.09.2020 13:15 Ответить
И что? Голобородько в кино вообще их сам в *опу слал! Это же кредит а не подачка его отдавать с процентами потом.
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11.09.2020 13:15 Ответить
Там такие проценты, что за этими кредитами очередь стоит. Если у Коломойского и компании брать, то там без штанов останешься.
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11.09.2020 14:00 Ответить
не понял, так лука сам говорил что они побороли "эту заразу"
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11.09.2020 13:15 Ответить
им надо для оплаты силовиков
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11.09.2020 13:18 Ответить
плясать, конечно же будем, но под вову
а не под ымпериалистов
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11.09.2020 13:17 Ответить
А почему Лукашенко не просит вакцину у *****?
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11.09.2020 13:23 Ответить
Da polucit i vakcinu i texniki vojenoj kupili lizingom s raski,ppravda neznaju kto budet platyt.Imeja 20 miliardov evro dolgov
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11.09.2020 13:28 Ответить
Лукашенко де-бил!!
Ему уже все, открытым текстом, кричат: "Вводи жесткий карантин!".
А он играется в революции.
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11.09.2020 13:32 Ответить
эбонитовые палочки.сам презик раздает..ажиотаж!!все бегут за ними!!!даде младшой лука без очереди аж 5 штук в одни руки!!!
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11.09.2020 13:39 Ответить
Парад Лука провёл
Карантин не ввёл
Редкий идиот
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11.09.2020 13:49 Ответить
Эммм...
А что "ну вот вы же не видите микробов, значит их нет!" уже не работает?
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11.09.2020 13:50 Ответить
Всё про какали на параде По беды
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11.09.2020 13:53 Ответить
Догавкался Лукашенко. Теперь ему одна дорога - у ***** просить.
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11.09.2020 13:58 Ответить
Борьбы)? А какие меры принимались ранее, если даже карантин не вводили? Ну и в свете последних событий в стране и нестабильностью в стране,неизвестно, куда эти деньги пойдут , так что МВФ, как финансовая организация, абсолютно права.
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11.09.2020 14:02 Ответить
Забрали у уродов, так дайте деньги нам. Упс, забыл, у нас же еще похлеще урод при власти.
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11.09.2020 15:37 Ответить
Так Этот идиот лукашенко, ведь вылечил всех белорусов от коронавируса , весенней пахотой и посевной,. сажанием бульбы и Водкой!! И твердил на весь мир, что у него ( в беларуси) коронавируса совсем нет. Что это выдумка Трампа!! Так зачем вам тогда сегодня международная помощь от МВФ! Лукашенко кричит на каждом шагу, что МВФ И США это мировое зло, а сам ходит с протянутой рукой , как нищий к МВФ- За деньгами, К США- за дешёвой нефтью и газом!! Так ты лука определись, кто тебе друг, а кто враг!! Дозвизделся сегодня наконец?? Теперь или иди и лижи пуйлу спину, а может и даже и ниже , и может получишь долгожданные кредиты от России и но при этом отдашь Пуйлу последнее, что есть ещё сегодня у Беларуси!!!
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11.09.2020 18:54 Ответить
В Картоплестане ковида нет - батька сказал!!!!!
Какого им деньги давать?
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11.09.2020 19:00 Ответить
 
 