МВФ отказал Минску в экстренном финансировании на $940 млн для борьбы с COVID-19

Международный валютный фонд не смог согласовать с властями Беларуси сопутствующие условия предоставления Минску экстренного финансирования на $940 млн для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на брифинге пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.

"В марте Беларусь обратилась к МВФ с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто, мы не нашли способа преодолеть значительные разногласия по поводу надлежащей реакции (властей. - Ред.) на эту проблему (антиэмидемические меры. - Ред.)", - сказал Райс.

При этом, по его словам, инструмент быстрого финансирования "не несет жестких условий". "В отношении Беларуси мы не требовали карантина, изоляции, но мы ожидали гарантий принятия мер по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является нашей стандартной рабочей процедурой во всех странах", - подчеркнул Райс.

"Необходимы гарантии прозрачности и соответствующие политические меры для обеспечения использования финансовых средств для борьбы с пандемией и содействия экономической стабильности", - добавил он.

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Беларусь в начале апреля обратилась в фонд с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструмента быстрого финансирования на борьбу с последствиями распространения коронавируса.

При этом тогдашний президент страны Александр Лукашенко 19 июня заявил, что страна не будет выполнять дополнительные условия МВФ, навязываемые при кредитовании и не касающиеся финансовой части соглашения.

"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай Бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация, - сказал глава государства. - МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем".